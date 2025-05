ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାସ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା, ଧରାପଡିଲା ନକଲି ସେନା କର୍ମଚାରୀ - PAKISTAN FLAG PAINTED IN BERHAMPUR

Pakistan Flag seen Painted on Berhampur road ( ETV Bharat Odisha )

Published : May 1, 2025 at 8:32 PM IST

Pakistan Flag seen Painted on Berhampur road ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା ରାସ୍ତାରେ ଚିତ୍ରଣ କରି ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଲେଖି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ତେବେ ରାଜଧାନୀ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ପତାକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ଆର୍ମି ପୋଷାକରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ।

ଧରାପଡିଲା ନକଲି ସେନା କର୍ମଚାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ୨୮ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରାଜୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଗାନ୍ଧୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କ‌ଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ । ଏହାସହ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ସହ ପଞ୍ଜାବର ୱାଘା ବୋର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁର ମିଲିଟାରୀକୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କହିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।

ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମିଳିଲା ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର:



ପୋଲିସ ରାଜୁଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଥାନାକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୁଜୁରାଟ ପୋଲିସର ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମିଳିଥିଲା । ସେଥିରେ ରାଜୁଙ୍କ ନାମ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ରାଜୁଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ପରିଚୟପତ୍ର ମିଳିନ‌ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସଠିକ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଗିରଫ ରାଜୁ ସାନ୍ତା ନିଜର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଶିଶିର ଶାନ୍ତା ଏବଂ ୱାଘା ବୋର୍ଡର କହୁଥିବା ବେଳେ ଘର ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି କହୁଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଗିରଫଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଗୁଜୁରାଟ ପୋଲିସର ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନକଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ସେନା, ଅମୃତସର ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ପୋଲିସ ନିକଟରୁ ଗିରଫ ପୂର୍ବରୁ ତନାଘନା ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେନା କିମ୍ୱା ପୋଲିସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ସେନା ପୋଷାକରେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ:



ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ରାଜୁ ସେନା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଟ୍ରେନ ଓ ବସରେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡିଥିବା ନେଇ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା.ଶର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ସୂଚନା କହିଛନ୍ତି ।ସେହିକ୍ରମରେ ଗିରଫଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି (treated as “UN-IDENTIFIED’) ଭାବେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ Berhampur Town PS Case No-153 U/S 336 (2) (Forgery) / 319 (2) (Cheating by personation) /318 (4) (Cheating) ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।



