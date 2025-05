ETV Bharat / state

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ, 'ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗୁଳି କରି ଫଟୋ ଜାରି କର' - OPERATION SINDOOR

ମୃତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ( ETV Bharat )

Published : May 7, 2025 at 1:21 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 2:08 PM IST

Pahalgam Victim Wife On Operation Sindoor ବାଲେଶ୍ବର: ‘‘ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ମୋ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଜାରି କରିବାକୁ’’ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । Pahalgam Victim Prashant Satapathy Wife On Operation Sindoor (ETV Bharat Odisha) 'ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ମାରି ଫଟୋ ଜାରି କର' ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ପହଲଗାମଠାରେ ୨୭ ଜଣ ନିରୀହ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଶାଣୀ ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପିଓକେରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛନ୍ତି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ନାଁ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ମୃତ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଆଶ୍ବସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମୂଳ ନିପାତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏମିତି କି ସେଦିନ ଏମିତି ଘଟଣା ଭିଆଇଥିବା ସେହି ଚାରି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

