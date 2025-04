ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ବରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ମରଶରୀର, ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା ଜନ୍ମମାଟି, ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - PAHALGAM TERROR ATTACK

Mortal remains of Prashant Satpathy reach native village ( ETV Bharat Odisha )

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ, ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ନାହିଁ, ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ - CCS MEETING CM Mohan Majhi Last Respects Pahalgam Victim ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ- ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ପଦ୍ମାବତୀ ପାର୍କରେ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବାଲେଶ୍ୱର ଇଶାଣୀ ଗାଁରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ । ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ । ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବାଲେଶ୍ବରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ମରଶରୀର (ETV Bharat Odisha) ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା- ମୃତ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା । ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ୨୦ ଲକ୍ଷର ସହାୟତ ରାଶି । ବାଲେଶ୍ୱର ଇଶାଣୀ ଗାଁରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାକିରୀ, ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । Mortal remains of Prashant Satpathy reach native village (ETV Bharat Odisha) ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମଠାରେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଜନ୍ମମାଟି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲି । ଏଥିସହ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ଅସମୟରେ ଏବଂ ଅକସ୍ମାତ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇବାର ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ । ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ପରଲୋକ ଗତ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ।" 'ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର' ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ଅତି ଅମାବନବୀୟ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ଏପରି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ । ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ । ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର/ ଭୁବନେଶ୍ବର

