ସମ୍ବଲପୁର: ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଲେଖକ, ଗୀତିକାର, ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ପଶାୟତଙ୍କ 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଜି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ କାରଣ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ପରଲୋକରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ପଶାୟତ
"ଏ ନନି ସୋଲୋଚନା.. " ହାଏ କୃଷ୍ଣ ହାଏ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ମୋର ଜୀବନ" ପରି ହିଟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ "ସମର୍ପଣ ", "ଆଦିବାସୀ" ଓ "ପର ସ୍ତ୍ରୀ " ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ l ଏହା ସହ ସେ "ଉଖୀ", ମୁଇଁ ନାଇଁ ମରେ" ପରି 12 ଟି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରାମା ରଚନା କରିଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବୋହୁ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
- 45ଟି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି । ସେ ପଦ୍ମଶୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇ ସାରିଥିଲେ l 2008 ରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସରଳା ପୁରସ୍କାର, 2010 ରେ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଓ 2019 ରେ ଓଡିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସମ୍ମାନ ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ l ତେବେ 2023-24 ରେ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ l ଏହା ସହ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମାନ ସହ ମୋଟ 45 ଟି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ l
3 ଡିସେମ୍ବର 1935 ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ପଶାୟତ । ଛୋଟ ବେଳୁ ସେ ନାଟକ ଆଦିରେ ରୁଚି ରଖି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ତେବେ 1953 ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲେ । ସେ ପେସାରେ ବାରିକ ଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଏକ ସେଲୁନ ଖୋଲିଥିଲେ । ଏହି ସେଲୁନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା । ତେବେ ସେ ଏହି କାମ କରିବା ସହ ଗୀତ ଓ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତି କବିତା ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର