Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ - RAKSHA BANDHAN 2025

ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଖୀରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ରାଖୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ।

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2025 at 11:13 PM IST

1 Min Read

ପୁରୀ: ରାତି ପାହିଲେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ବା ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରୀ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଭାଇ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଉଣୀକୁ ଦେବ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କରି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି।

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)

ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା

ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଶାଳ ରାଖୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁଦର୍ଶନ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ି ରାଖୀର ରୂପରେଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାସହ JAY JAGANNATH ବୋଲି ବାଲୁକାକଳାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍ ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଆପଣାଅ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ କହିଛନ୍ତି।

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବାଲୁକାକଳା

ରାଖୀ ଅବସରରେ ୬ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ରାଖୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକାକଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବହୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)

ରାଖୀ ପିନ୍ଧିବେ ବଡ଼ ଠାକୁର

ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ପାଟରା ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରାଖୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯିବ। ପାଟରା ବିଷୋୟୀ ସେବାୟତମାନେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ନିଷ୍ଠାରେ ରହି ତିଆରି କରିଥିବା ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟର ରାଖୀକୁ ମେକାପ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମେକାପ ସେବାୟତମାନେ ଏହାକୁ ସିଂହାରୀ ସେବାୟତଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅତି ସ୍ନେହରେ ଦୁଇଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ।

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ, 11 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାଠ ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ, ନନ୍ଦିତା-ନିହାରିକାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ରାକ୍ଷୀର ଚାହିଦା ଅଧିକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ରାତି ପାହିଲେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ବା ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରୀ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଭାଇ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଉଣୀକୁ ଦେବ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କରି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି।

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)

ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା

ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଶାଳ ରାଖୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁଦର୍ଶନ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ି ରାଖୀର ରୂପରେଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାସହ JAY JAGANNATH ବୋଲି ବାଲୁକାକଳାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍ ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଆପଣାଅ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ କହିଛନ୍ତି।

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବାଲୁକାକଳା

ରାଖୀ ଅବସରରେ ୬ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ରାଖୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକାକଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବହୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)

ରାଖୀ ପିନ୍ଧିବେ ବଡ଼ ଠାକୁର

ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ପାଟରା ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରାଖୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯିବ। ପାଟରା ବିଷୋୟୀ ସେବାୟତମାନେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ନିଷ୍ଠାରେ ରହି ତିଆରି କରିଥିବା ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟର ରାଖୀକୁ ମେକାପ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମେକାପ ସେବାୟତମାନେ ଏହାକୁ ସିଂହାରୀ ସେବାୟତଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅତି ସ୍ନେହରେ ଦୁଇଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ।

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ, 11 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାଠ ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ, ନନ୍ଦିତା-ନିହାରିକାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ରାକ୍ଷୀର ଚାହିଦା ଅଧିକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

ବାଲୁକା କଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛାPADMA SHRI SUDARSHAN PATNAIKRAKSHA BANDHAN 2025ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକRAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.