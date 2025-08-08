ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଖୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ପୁରୀ: ରାତି ପାହିଲେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ବା ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରୀ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଭାଇ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଉଣୀକୁ ଦେବ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କରି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା
ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଶାଳ ରାଖୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁଦର୍ଶନ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ି ରାଖୀର ରୂପରେଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାସହ JAY JAGANNATH ବୋଲି ବାଲୁକାକଳାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍ ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଆପଣାଅ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ କହିଛନ୍ତି।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବାଲୁକାକଳା
ରାଖୀ ଅବସରରେ ୬ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ରାଖୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକାକଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବହୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।
ରାଖୀ ପିନ୍ଧିବେ ବଡ଼ ଠାକୁର
ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ପାଟରା ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରାଖୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯିବ। ପାଟରା ବିଷୋୟୀ ସେବାୟତମାନେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ନିଷ୍ଠାରେ ରହି ତିଆରି କରିଥିବା ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟର ରାଖୀକୁ ମେକାପ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମେକାପ ସେବାୟତମାନେ ଏହାକୁ ସିଂହାରୀ ସେବାୟତଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅତି ସ୍ନେହରେ ଦୁଇଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ, 11 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାଠ ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ, ନନ୍ଦିତା-ନିହାରିକାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ରାକ୍ଷୀର ଚାହିଦା ଅଧିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ