ସ୍ପୋଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଚମ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ହେଉଛି... ଅଣ୍ଟା ସାମାନ୍ୟ ନଇଁ ଯାଉଛି... ହାତ ମଧ୍ୟ ଥରୁଛି... ତଥାପି ସେ ଜନତାଙ୍କ ସେବା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି । ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଥାଇ ବି ସେବା କରି କରି ହାତ ଥକି ପଡିନି । ନିଃସ୍ବାର୍ଥପର ନିଶ୍କୁଳ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଖୋଲା । ବୟସ 85 ଛୁଇଁଥିଲେ ବି ଉପକାର ମନବୃତ୍ତି ମଉଳି ପଡିନି । ବର୍ଷ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହଁ ଅନବରତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 40 ରୁ 45 ବର୍ଷ ହେବ ମଗାଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅସ୍ତିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ପାଠୀ ।
ନିଃସ୍ବାର୍ଥପର ସେବାର ଅନ୍ୟ ନାମ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ :
କୁହାଯାଏ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ । ଲୋକଙ୍କ ଏହି ବିଶ୍ବାସକୁ କେବେ ବି ମରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୋହନ । 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମତି ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ତର ନଥିଲା ଅବସର ପରେ ଅର୍ଥାତ ଏବେ ବି ସମାନ । ଫରକ ଏତିକି ଖାଲି ବୟସ ବଢିଛି... ବୁଲି ବୁଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ନଖୋଲି ନିଜ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ନିଶୁଳ୍କ ସେବା ଶିବିର ଖୋଲିଛନ୍ତି । ସମସ୍ୟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଶରୀରର କେଉଁ ହାଡରେ କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଜନ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୋହନ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2021 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ପାଠୀ କେବେଠୁ ଓ କାହିଁକି ମାଗଣାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ?
1972-1975 ମସିହାର କଥା... ବାପାଙ୍କ ଚିଠି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ଜୀବନ:
ବିଶିଷ୍ଠ ଅସ୍ତିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣମୋହନ ପାଠୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ସୁକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମିତ । ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଭୀମସେନ ପାଠୀ ଓ ମାଆ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦେବୀ । କଟକରେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଶେଷ କରିବା ପରେ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଅଟ୍ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ । ଏହାପରେ ସିଧା ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସି.ଏମ୍.ଏଫ୍ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ । 1972-1975 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ସଫୋଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହି ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର ଦେଖି ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସୁପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ରହିଲେ ପ୍ରଫେସର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ବିଷୟକୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବିଦେଶରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 25 ଦିନରୁ ଏକ ମାସ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାପା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସେଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଫେରିଲେ ଏଠାକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ । ଆଉ ସେହି ଚିଠି ଟି ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ।
ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶିବିର:
ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ ଏମ୍.କେ.ସି.ଜିକୁ । ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସୂଚାର ରୂପେ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣମୋହନ ପାଠୀ । ଏହି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୁଲି ବୁଲି ମାଗଣାରେ ସ୍ବସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରିବାର ଯାତ୍ରା । ଯେଉଁଠୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସାତସପନ ରହିଥିଲା ସେହିଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୃଷ୍ଣମୋହନ । ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲରୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ଶେଷ ପରେ ରବିବାର ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଗଉଥିଲା । ପି.ଜି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣମୋହନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ । 1979-80 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ପାଠୀ । ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ, ମହୁଡା, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମାଧପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଥିଲେ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ଧରି ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ପାଠୀ କହିଛନ୍ତି," ମୋ ବାପା କରିଥିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୁରୁଗୁଳ ଆଶ୍ରମ । ମୁଖ୍ୟତଃ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲି । ଏପରିକି ସେଠାରେ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ସହିତ ଚକ୍ଷୁ ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲି । "
ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଘରେ ନିଶୁଳ୍କ ସେବା ଶିବିର ଖୋଲିଛନ୍ତି:
ପୂର୍ବତନ ଅସ୍ତିଶଲ୍ୟ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ପାଠୀଙ୍କ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ । ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ଘରେ ସେ ଏକ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟତ ଛିତ୍ରମୟ ଅସ୍ତି ରୋଗ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଭିଟାମିନ ଡି 3, ୟୁରିକ ଏସିଡ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ, ମେଦବହୁଳତା, ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳତା ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଏସବୁକୁ ପୁରା ମାଗଣାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ପାଠୀ । ଏଥି ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ପାନ କରିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜ ଘରେ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲି ଏହି ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି ଛାଡି ବାପାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବୁଲି ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ ।
ସେବା କର୍ମକୁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଧରିନେଇଛନ୍ତି:
- କୃଷ୍ଣ ମୋହନ କର୍ମକୁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ରାଜ୍ୟର ତିନି ଗୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା ପୂର୍ବକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭି.ଏସ୍.ଏସ୍. ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ବୁର୍ଲାରେ ଅସ୍ତିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ଓ ଅଧୀକ୍ଷକ ରୂପେ ସଫଳ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ।
- କଲିକତା, ପାଟନା, ତିରୂପତି ଆଦି ଅନେକ ଭେଷକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋଲର ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହିବା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ସିଣ୍ଡିକେଟ୍, ସଦସ୍ୟ, ସିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟ ଓ ଏକାଡ଼େମିକ୍ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ।
- ଭାରତୀୟ ଅସ୍ତିଶଲ୍ୟ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ସଭାପତି ଭାବରେ ଦୁଇ ଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ରହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
- ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ନିଜସ୍ବ ଗବେଷଣାମୂଳକ ଅନେକ ଲେଖା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରୀୟ ଜନାଲରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଆସୁଛି।
- ତିନି ଦଶନ୍ଧିର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କମିଶନ, ବିଶ୍ଵ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପସ୍ଥାପନର ବିରଳ କୃତିତ୍ବ ସହ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ:
- ଗତ 2004 ମସିହାରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ. APJ ଅବଦୁଲ୍ କଲାମଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ପାଠୀ ।
ସେବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ:
- ଚାକିରି ଜୀବନରୁ ଅବସର ପରେ ସେ ନିଶୁଳ୍କ ବୋନ ମିନେରଲ ପରୀକ୍ଷା କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦର ପାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ 2021ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ନିକଟରେ ଭାରତ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଛି ।
