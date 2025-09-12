କଳାକାରରୁ ସାଧକ: ୧୦୭ ବର୍ଷରେ ବି କୃଷ୍ଣନାମରେ ଲୀନ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ
ଗଞ୍ଜାମର ଗୌରବ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ‘କୃଷ୍ଣଲୀଳା’କୁ 90 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସାଧନା କରିଥିବା ୧୦୭ ବର୍ଷୀୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁ...ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ବି କୃଷ୍ଣଭଜନରେ ଲୀନ ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Ganjam Folk Culture Krishna Leela ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ): ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ.. 107 ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି ବୟସ । ସର୍ବଦା ତୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ରାମ ନାମ.. କୃଷ୍ଣ ନାମ.. ଏବେ ବି କହିଲେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡି ଗାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଭଜନ । ଦୀର୍ଘ 90 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଜର ଭିନ୍ନ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କଳାକାରରୁ ସାଜିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ସାଧକ । ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ । ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଗୌରବ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ । ମଞ୍ଚରେ 12ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ଏବେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ‘ଗଞ୍ଜାମର ଗୌରବ ଗୋପିନାଥ’ ।
10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ:
ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ହିଁ ଶୈଶବରୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଗୋପିନାଥ । ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଯଶୋଦା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନଥିଲେ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଉଦ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ରାଗରାଗିଣୀରେ ପରିବେଷିତ କରି ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର 107 ବର୍ଷୀୟ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁ । ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ କୃଷ୍ଣଲୀଳାକୁ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି । ଗୁରୁ ଗୋପିନାଥ ପ୍ରାୟ 90 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ନିଜର ନିଆରା ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାକୁ ଗାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ (2024) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଶେଷ ଇଚ୍ଛା...ଅରୁଣ ସ୍ବମ୍ଭ ଆଗରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାନ:
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପରିବେଶଣ କରୁଥିବା ଏହି ଶତାୟୁ କଳାକାର ଏବେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସହ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି । ଶରୀର ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ, ତଥାପି କମିନି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ । ଏବେ ବି ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ସ୍ୱତ୍ତପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ, ସେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଆଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ କରି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାନ କରିବେ ।
ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା:
ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଶତାୟୁ କଳାକାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଗଞ୍ଜାମର କୃଷ୍ଣଳୀଳା ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁ । ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏହି କଳାକାର ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଘରେ ନାତି ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସେବା ସହିତ ଦେଖାଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗୋପିନାଥଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି କଳାପ୍ରତି ଆଗେଇ ଆସିପାରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶିଖାଇଛନ୍ତି:
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ନାତି ଅମିତ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଜେଜେବାପା ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସହ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଡାକ୍ତରମାନେ ଘରକୁ ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ 107 ବର୍ଷ ହେଲାଣି । ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଜେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେବାଠାରୁ ସେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶିଖିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ପରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶିଖାଇଛନ୍ତି । ସାରା ଜୀବନ ସେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି । ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 18-20 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାଉଥିଲେ । ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଜେଜେଙ୍କ ସାଧନା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । 2024ରେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ସେ ଆମ ଗାଁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ । ତାଙ୍କ ନାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ । ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଡୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶିଖାଇବା ସହ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଃଖର କଥା ଯେ, ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କଳା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ।"
ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାତି ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଜେଜେ 2024 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗର୍ବିତ । ସେ ଏବେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ । ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।"
ଗାଁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୋପିନାଥ:
କୃଷ୍ଣଳୀଳା ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋପିନାଥଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ସାଧନା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଅନେକ ସୁନାମ ଆଣିପାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ । ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିଜ ପାଖରେ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।
କୃଷ୍ଣଲୀଳା କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ବୁଝନ୍ତି ଲୋକ:
ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କୁନି ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ 107 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି । ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇ ଆମ ଗାଁ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା କହିଲେ ଲୋକେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ବୁଝନ୍ତି । କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପାଇଁ ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ସେ ଏବେ ଶଯ୍ୟାସାୟୀ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।"
କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ସାଧକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆକାଶବାଣୀ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୃଷୀକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ରାମନାଟକ, ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ରାଧାପ୍ରେମଲୀଳାରୁ କିଛି କିଛି ଲୁପ୍ତପାୟ ହୋଇଗଲାଣି । ଏହା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଅନ୍ୟତମ । କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଓ ରାଧାପ୍ରେମଲୀଳାରେ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବେଶିଥାଏ । ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଚାଟଶାଳି, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଥିଲା ଠିକ ସେହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆଖଡାଘର ଥିଲା । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଧର୍ମଚିନ୍ତା, ଆଧ୍ୟତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ରହିଛି । ଗାଁରେ ଥିବା ଆଖଡାଘରମାନଙ୍କରେ ପିଲା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶିଖୁଥିଲେ । ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ ଜଣେ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସାଧକ । ପିଲାବେଳୁ ସେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ । ’
ସେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା:
ହୃଷୀକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଷ ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ । ସେ ଆକାଶବାଣୀର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରିଥିଲୁ । ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାରେ ଯେଉଁ ଆଦି ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ । ଲୀଳା ପରମ୍ପରାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳାର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଥାଏ । ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ ଆଦି ପରମ୍ପରାରେ ଜଣେ ଗୁରୁ । ତାଙ୍କ ରେକଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଭଳି କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ । ସେ ବିଳମ୍ବରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି । ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ।"
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂପର୍କରେ:
୧୯୧୮ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ ବ୍ଲକରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ । ବାପା ମାଗତି ସ୍ଵାଇଁ ଏବଂ ମାଆ ହାଡ଼ି ସ୍ଵାଇଁ । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ହିଁ ବାପା ଓ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗାଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ନିଜ କଣ୍ଠର ଯାଦୁକରୀ କଳାରେ ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ରଖୁଥିଲେ । ନିଜ ବ୍ଲକ୍ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଛୋଟବଡ଼ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଦଳରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ନାମ ଗାନ କରିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବାରେ ସେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବେଶ୍ କିଛି ବର୍ଷ ଦଳ ଗତ ଏବଂ ପରେ ଏକକ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗୁରୁ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ୯ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
କେମିତି ଗୁରୁ ହୋଇଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ?
ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଚୌଧୁରୀ ବେହେରାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଧିରେ ଧିରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମୁଖସ୍ଥ ତଥା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରେ ଆକୂଳ ପାଢ଼ୀ, ଗୁରୁ ହରିହର, ଭବାନୀ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକକଳା ଓ ଲୀଳା ପରମ୍ପରାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧକ ହେବାରେ ନିଜର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସର୍ବଦା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆସିଥାନ୍ତି ଗୋପିନାଥ । ଏପରିକି ଏହି କଳାରେ ରହିଥିବା ୬ ରାଗ ଓ ୩୬ ରାଗିଣୀକୁ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ବିଶ୍ରାମହୀନ ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହତାର ଗାନ କରୁଥିଲେ । ରାଗ ଦେଶାକ୍ଷ, ତୋଡ଼ି ଭାଟିଆରୀ, କୁମ୍ଭ କାମୋଦୀ, ପୁନ୍ନଗ, କେଦାର କାମୋଦୀ ଆଦି ଗାନ କରି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରାଇଦିଅନ୍ତି । ଜଣେ ଏକନିଷ୍ଠ ବା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧକ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଗି ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ ରହିଥିବା ନେଇ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
କୃଷ୍ଣଲୀଳା କଳାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ:
ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ବାଲୁଗାଁ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡ଼େମୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଗାମୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଦିତ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାରରେ ଆଜୀବନ ସମର୍ପିତ ରହିଥିବା ଏହି ଗୁରୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ନିଜ ହାତରେ ଶତାଧିକ କଳାକାର ଓ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୩୦ଟି ଗ୍ରାମରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା କଳାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ କହିବା କଥା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକ ଶିଖିବା ପରେ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ନଥିଲେ । ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବୋରିପଦର, ଖାରିଆଗୁଡ଼ା, କେଶପୁର, କୁଶପଡ଼ା, କୁରୁଳା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, କଳମ୍ବ ଓ ସୋରଳ ସମେତ ୩୦ଟି ଗାଁରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଶାକାହାରୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପୁ, ଗୀତ, ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରୁଥିଲେ ।
ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ:
ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ସମୟରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏହାମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।
