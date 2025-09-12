ETV Bharat / state

କଳାକାରରୁ ସାଧକ: ୧୦୭ ବର୍ଷରେ ବି କୃଷ୍ଣନାମରେ ଲୀନ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ

ଗଞ୍ଜାମର ଗୌରବ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ‘କୃଷ୍ଣଲୀଳା’କୁ 90 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସାଧନା କରିଥିବା ୧୦୭ ବର୍ଷୀୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁ...ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ବି କୃଷ୍ଣଭଜନରେ ଲୀନ ।

Ganjam Padma Shri Gopinath Swain
Ganjam Padma Shri Gopinath Swain (ETV Bharat Odisha)
Published : September 12, 2025 at 8:02 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Ganjam Folk Culture Krishna Leela ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ): ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ.. 107 ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି ବୟସ । ସର୍ବଦା ତୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ରାମ ନାମ.. କୃଷ୍ଣ ନାମ.. ଏବେ ବି କହିଲେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡି ଗାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଭଜନ । ଦୀର୍ଘ 90 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଜର ଭିନ୍ନ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କଳାକାରରୁ ସାଜିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ସାଧକ । ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ । ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଗୌରବ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ । ମଞ୍ଚରେ 12ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ଏବେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ‘ଗଞ୍ଜାମର ଗୌରବ ଗୋପିନାଥ’

Ganjam Padma Shri Gopinath Swain Dedicated to Krishnaleela (ETV Bharat Odisha)

10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ:

ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ହିଁ ଶୈଶବରୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଗୋପିନାଥ । ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଯଶୋଦା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନଥିଲେ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଉଦ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ରାଗରାଗିଣୀରେ ପରିବେଷିତ କରି ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ।

Centenarian Krishna Leela performer Gopinath Swain
Centenarian Krishna Leela performer Gopinath Swain (File Photo)

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର 107 ବର୍ଷୀୟ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁ । ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ କୃଷ୍ଣଲୀଳାକୁ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି । ଗୁରୁ ଗୋପିନାଥ ପ୍ରାୟ 90 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ନିଜର ନିଆରା ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାକୁ ଗାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ (2024) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Gopinath Swain receiving the Padma Shri award in 2024 From President
Gopinath Swain receiving the Padma Shri award in 2024 From President (File Photo)

ଶେଷ ଇଚ୍ଛା...ଅରୁଣ ସ୍ବମ୍ଭ ଆଗରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାନ:

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପରିବେଶଣ କରୁଥିବା ଏହି ଶତାୟୁ କଳାକାର ଏବେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସହ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି । ଶରୀର ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ, ତଥାପି କମିନି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ । ଏବେ ବି ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ସ୍ୱତ୍ତପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ, ସେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଆଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ କରି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାନ କରିବେ ।

Gopinath Swain
Gopinath Swain (ETV Bharat Odisha)

ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା:

ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଶତାୟୁ କଳାକାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଗଞ୍ଜାମର କୃଷ୍ଣଳୀଳା ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁ । ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏହି କଳାକାର ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଘରେ ନାତି ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସେବା ସହିତ ଦେଖାଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗୋପିନାଥଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି କଳାପ୍ରତି ଆଗେଇ ଆସିପାରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

Centenarian Krishna Leela performer Gopinath Swain
Centenarian Krishna Leela performer Gopinath Swain (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶିଖାଇଛନ୍ତି:

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ନାତି ଅମିତ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଜେଜେବାପା ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସହ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଡାକ୍ତରମାନେ ଘରକୁ ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ 107 ବର୍ଷ ହେଲାଣି । ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଜେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେବାଠାରୁ ସେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶିଖିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ପରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶିଖାଇଛନ୍ତି । ସାରା ଜୀବନ ସେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି । ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 18-20 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାଉଥିଲେ । ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଜେଜେଙ୍କ ସାଧନା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । 2024ରେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ସେ ଆମ ଗାଁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ । ତାଙ୍କ ନାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ । ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଡୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶିଖାଇବା ସହ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଃଖର କଥା ଯେ, ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କଳା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ।"

Centenarian Krishna Leela performer Gopinath Swain
Centenarian Krishna Leela performer Gopinath Swain (File Photo)

ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାତି ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଜେଜେ 2024 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗର୍ବିତ । ସେ ଏବେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ । ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।"

ଗାଁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୋପିନାଥ:

କୃଷ୍ଣଳୀଳା ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋପିନାଥଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ସାଧନା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଅନେକ ସୁନାମ ଆଣିପାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ । ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିଜ ପାଖରେ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।

Centenarian Krishna Leela performer Gopinath Swain
Centenarian Krishna Leela performer Gopinath Swain (ETV Bharat Odisha)

କୃଷ୍ଣଲୀଳା କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ବୁଝନ୍ତି ଲୋକ:

ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କୁନି ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ 107 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି । ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇ ଆମ ଗାଁ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା କହିଲେ ଲୋକେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ବୁଝନ୍ତି । କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପାଇଁ ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ସେ ଏବେ ଶଯ୍ୟାସାୟୀ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।"

କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ସାଧକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆକାଶବାଣୀ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୃଷୀକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ରାମନାଟକ, ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ରାଧାପ୍ରେମଲୀଳାରୁ କିଛି କିଛି ଲୁପ୍ତପାୟ ହୋଇଗଲାଣି । ଏହା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଅନ୍ୟତମ । କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଓ ରାଧାପ୍ରେମଲୀଳାରେ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବେଶିଥାଏ । ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଚାଟଶାଳି, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଥିଲା ଠିକ ସେହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆଖଡାଘର ଥିଲା । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଧର୍ମଚିନ୍ତା, ଆଧ୍ୟତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ରହିଛି । ଗାଁରେ ଥିବା ଆଖଡାଘରମାନଙ୍କରେ ପିଲା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶିଖୁଥିଲେ । ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ ଜଣେ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସାଧକ । ପିଲାବେଳୁ ସେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ । ’

Padma Shri Gopinath Swain
Padma Shri Gopinath Swain (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା:

ହୃଷୀକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି,ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଷ ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ । ସେ ଆକାଶବାଣୀର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରିଥିଲୁ । ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାରେ ଯେଉଁ ଆଦି ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ । ଲୀଳା ପରମ୍ପରାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳାର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଥାଏ । ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ ଆଦି ପରମ୍ପରାରେ ଜଣେ ଗୁରୁ । ତାଙ୍କ ରେକଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଭଳି କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ । ସେ ବିଳମ୍ବରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି । ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ।"

Padma Shri Gopinath Swain
Padma Shri Gopinath Swain (ETV Bharat Odisha)


ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂପର୍କରେ:

୧୯୧୮ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ ବ୍ଲକରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ । ବାପା ମାଗତି ସ୍ଵାଇଁ ଏବଂ ମାଆ ହାଡ଼ି ସ୍ଵାଇଁ । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ହିଁ ବାପା ଓ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗାଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ନିଜ କଣ୍ଠର ଯାଦୁକରୀ କଳାରେ ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ରଖୁଥିଲେ । ନିଜ ବ୍ଲକ୍ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଛୋଟବଡ଼ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଦଳରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ନାମ ଗାନ କରିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବାରେ ସେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବେଶ୍ କିଛି ବର୍ଷ ଦଳ ଗତ ଏବଂ ପରେ ଏକକ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗୁରୁ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ୯ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

Govindapur Village Of Gopinath Swain
Govindapur Village Of Gopinath Swain (ETV Bharat Odisha)


କେମିତି ଗୁରୁ ହୋଇଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ?

ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଚୌଧୁରୀ ବେହେରାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଧିରେ ଧିରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମୁଖସ୍ଥ ତଥା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରେ ଆକୂଳ ପାଢ଼ୀ, ଗୁରୁ ହରିହର, ଭବାନୀ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକକଳା ଓ ଲୀଳା ପରମ୍ପରାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧକ ହେବାରେ ନିଜର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସର୍ବଦା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆସିଥାନ୍ତି ଗୋପିନାଥ । ଏପରିକି ଏହି କଳାରେ ରହିଥିବା ୬ ରାଗ ଓ ୩୬ ରାଗିଣୀକୁ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ବିଶ୍ରାମହୀନ ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହତାର ଗାନ କରୁଥିଲେ । ରାଗ ଦେଶାକ୍ଷ, ତୋଡ଼ି ଭାଟିଆରୀ, କୁମ୍ଭ କାମୋଦୀ, ପୁନ୍ନଗ, କେଦାର କାମୋଦୀ ଆଦି ଗାନ କରି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରାଇଦିଅନ୍ତି । ଜଣେ ଏକନିଷ୍ଠ ବା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧକ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଗି ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ ରହିଥିବା ନେଇ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

Gopinath Swain Padma Shri award
Gopinath Swain Padma Shri award (ETV Bharat Odisha)

କୃଷ୍ଣଲୀଳା କଳାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ:

ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ବାଲୁଗାଁ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡ଼େମୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଗାମୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଦିତ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାରରେ ଆଜୀବନ ସମର୍ପିତ ରହିଥିବା ଏହି ଗୁରୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ନିଜ ହାତରେ ଶତାଧିକ କଳାକାର ଓ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୩୦ଟି ଗ୍ରାମରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା କଳାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ କହିବା କଥା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକ ଶିଖିବା ପରେ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ନଥିଲେ । ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବୋରିପଦର, ଖାରିଆଗୁଡ଼ା, କେଶପୁର, କୁଶପଡ଼ା, କୁରୁଳା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, କଳମ୍ବ ଓ ସୋରଳ ସମେତ ୩୦ଟି ଗାଁରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଶାକାହାରୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପୁ, ଗୀତ, ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରୁଥିଲେ ।

ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ:

ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ସମୟରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏହାମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

