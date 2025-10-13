ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ 5000 ଚାଷୀ, ବରଗଡ଼ରେ ବଢୁଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ
ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ କହିଛି ।
Published : October 13, 2025 at 10:20 PM IST
ବରଗଡ: ଓଡିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଉନଥିବା ନେଇ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଧିରେ ଧିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଉପରେ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ସମସ୍ୟା ଯେପରି ରୂପ ନେଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ନିଜ ବହୁ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା । ସରକାର, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ନେତାମନେ କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, “ପଞ୍ଜିକରଣ ହେଉନଥିଲେ ଆମେ ଧାନ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିବୁ ? କେବେ ଆମେ ଆମ ହକ ପାଇବୁ ?” ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମାତିଛନ୍ତି । ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି । କେତେବେଳେ ତହସିଲ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଷୀ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଉଛି । ତଥାପି କିନ୍ତୁ ନାଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନାଁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ପୋଲିସ ପାୱାର ଲଗାଇ ଦମନ ଓ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ-
ନିଜ ହକ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପାୱାର ଲଗାଇ ଦମନ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି । ଏହାନେଇ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ପୋଲିସ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଟକ ରଖୁଛି । ଏପରିକି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାଇବା ନାମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭେନଟିଭ ଏରେଷ୍ଟ ନାମରେ ଆଗୁଆ ଉଠାଇ ନେଉଛି ପୋଲିସ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡର ଚାଷୀ । ଚଳିତ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ବଂଶାବଳିର ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ସେଥିରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅସୁବିଧା ତ କେତେବେଳେ ଲିଙ୍କ୍ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଚାଷୀଙ୍କ ବହୁ ବିରୋଧ ପରେ ସରକାର ମାତ୍ର 5 ଦିନର ସମୟ ସୀମା ଅଧିକ କରିଥିଲେ । ତଥାପି ମଧ୍ୟ 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ଯୋଗାଣମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତେବେ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିଶ୍ଚୟ କରାହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ଚାଷୀ ଚୁପ ବସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ହେବାକୁ ଗଲାଣି ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ବରଗଡ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ହକ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପାୱାର ଦେଖାଇ ଉଠାଇ ନେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ-
ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଚାଷୀ ସଂଗଠନମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନନେବେ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ନିଜେ ଚାଷ କାମ କରି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀ ତା ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଫସଲକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ ବସିବା ପଛରେ ଉଦ୍ୟେଶ କଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଚାଷୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ “ଆମେ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ନିଜ ହକ ଚାହୁଁଛୁ । ପଞ୍ଜିକରଣ ନିଶ୍ଚିତ ନ ହେଲେ ଆମେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ।”
ଚାଷୀ ନେତା ରମେଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ବଡ ଆଶା ନେଇ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ 3100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଧାନ କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହେବ, 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିବ ଏବଂ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ତଥା କଟନୀ ଛଟଣି ହେବ ନାହି ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ନେଇ ବହୁ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ଗତି କରୁଛୁ ଯେ କହିଲେ ନସରେ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜାତ ଦେଲା ସତ୍ବେ ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟା କୁନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତାରିଖ ଉପରେ ତାରିଖ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉନାହି । ବର୍ତମାନ ଧାନ ଅମଳ ହେବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସରକାର ଆଉ କେବେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ । ସରକାର ଚାଷୀର ଉନ୍ନତ ପାଇ ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ତେବେ ଚାଷୀ 3100 ତାଙ୍କ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ସରକାରଙ୍କ MSP ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାର ଆଶା ନାହିଁ । ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତେବେ ଚାଷୀ କରିଥିବା କରଜ ସୁଝିବ କିପରି ? ଚାଷୀ ତାର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରିବ କିପରି ? ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚାଷୀ ଯେଉ ଚାଷ ବାସ କରିଛି ତାର ପାଉଣା ଚାଷୀ ଦେବ କିପରି ? ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଧାନ କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।"
ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବର୍ଷ 2ଲକ୍ଷ 70 ହଜାର ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ନେଇ ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଜମିର ପରିମାଣ କେତେ କହିଲେ ସରକାର ଉତ୍ତର ରଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ 54 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବର୍ଷ 1ଲକ୍ଷ 64 ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଅଧକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛି ସତ ମାତ୍ର ଜମିର ପରିମାଣ କେତେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଭରତ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ଧାନର କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହି ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା ନେଇ ଚାଷୀ ନେତା ରମେଶ ମହାପାତ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ 2 ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 2 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଛି । ତେବେ 20 ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ କହିଛି ।
ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ମନୋଜ ଭୋଇ କୁହନ୍ତି, "ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ଦଉଡି ଦଉଡି ହଇରାଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହି । ସେ କୁହନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥିଲା । ଆମଠୁ MSP ରେଟ 2300ରେ ଧାନ ନେଇଥାନ୍ତେ ସରକାର ତାହା ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଉଛୁ କହି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୁନାହି ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି । ଚାଷୀ ଯଦି ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିନପାରୁଛି ତେବେ ପୁଣି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ ।"
DRCS ଯୁଗଳ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ଖରିଫ ଫସଲରେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ 1ଲକ୍ଷ 55 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିଲା , ଏଥର ଖରିଫ ଫସଲରେ କିନ୍ତୁ ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ଖରିଫ ଫସଲରେ 1ଲକ୍ଷ 63 ହଜାର 617 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଆସିଥିଲା । ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ତାହାର ସରଳୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରଯାଇଥିଲା ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଇଥିବା ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଉପର ମହଲକୁ ତାହା ଜଣେଇଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ନିର୍ଦେଶ ରହିବ ପରେ ତାହା କରାଯିବ ।"
