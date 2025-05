ETV Bharat / state

25 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେଡିକୁ ଫେରିଲା PAC, ନବୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ - PAC RETURNS TO BJD AFTER 25 YEARS

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁନଃବିନ୍ୟାସ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ। ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଂଗଠନର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ବହୁ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପଦକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନକୁ ଫେରିଛି, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି- PAC। ଗଠିତ ହୋଇଛି ବିଜେଡିର ପଲିଟିକାଲ ଆଫାୟାର୍ସ କମିଟି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। କମିଟିରେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ସଂଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡି, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। BJD ORGANISATION (ETV BHARAT)



ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଭିନ୍ନ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ଆବାହକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏକ ନଜର କାହାକୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ବ- ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ଯ ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳର ଆବାହକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେଲ୍ ର ଆବାହକ ବିଜେଡି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ସେଲ୍ ଦାୟିତ୍ବରେ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂଦେଓ ବିଜେଡି କୋପରେଟିଭ ସେଲ୍ ଦାୟିତ୍ବରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ ବିଜେଡି ଓବିସି ସେଲ୍ ଦାୟିତ୍ବରେ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ବିଜେଡି ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକ ସେଲ୍ ଦାୟିତ୍ବରେ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ବିଜେଡି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସେଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଙ୍ଗଳା କିଷନ ବିଜେଡି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସେଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମହେଶ ସାହୁ ବିଜେଡି ଆଇଟି ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦାୟିତ୍ବରେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ 71 ଜଣିଆ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସାଂଗଠନିକ କମିଟି ଗଠନ ସେହିପରି ବିଜେଡି ସଭାପତି 71 ଜଣିଆ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସାଂଗଠନିକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଏଥର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଥିବାବେଳେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ ଆଉ ରହିନାହିଁ। 71 ଜଣିଆ ସାଂଗଠନିକ କମିଟିରେ- 7 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି

8 ଜଣ ଉପସଭାପତି

ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ

20 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ

35 ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ NAVEEN PATTNAIK (ETV BHARAT) 7 ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି କିଏ? ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି (ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର) ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ସେହିପରି ପ୍ରଫୁଲ ସାମଲ, ଉଷା ଦେବୀ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ।



8 ଉପସଭାପତି କିଏ?

ଉପସଭାପତି (ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର) ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। ସେହିପରି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଢୋଲକିଆ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା, ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସାରଦା ନାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କୁ ଦଳ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। 20 ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଛନ୍ତି- କଳିକେଶ ନରାୟଣ ସିଂଦେଓ, ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ଟୁକୁନି ସାହୁ, କ୍ୟାପଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ସୁଧୀର ସାମଲ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ, ବ୍ୟମକେଶ ରାୟ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା।

35 ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କିଏ?

ସେହିପରି ଦଳ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା, ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ, ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ବିଜୟ ନାୟକ, ଗୀତା ବସ୍ତିଆ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବକ୍ସିପାତ୍ର, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ, ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଚକ୍ରମଣୀ କହଁର, ପ୍ରଦୀପ ଦିସାରୀ, ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବଳବନ୍ତରାୟ, ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁଲତା ଦେଓ, ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ, ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ, ମୁକେଶ ପାଲ, ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ରିତା ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଦୀପାଳି ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ମାଧବ ସର୍ଦ୍ଦାର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପ୍ରଭୁ ଜାନୀ, ଗିରିଶ ଦାସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।



NAVEEN PATTNAIK (ETV BHARAT) ବିଜେଡି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ ପୁନର୍ଗଠନ ବିଜେଡି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲର ଆବାହକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ। ସେହିପରି ସହ ଆବାହକ ରିଜୱାନା ବେଗମ, ଦକ୍ଷିଣ ଜୋନର ସଂଯୋଜକ ମୁଜିବୁଲ୍ଲା ଖାଁ, ପଶ୍ଚିମ ଜୋନର ସଂଯୋଜକ ଆୟୁବ ଖାଁ, ମଧ୍ୟ ଜୋନର ସଂଯୋଜକ ହୋଇଛନ୍ତି ସେକ୍ ନିଜ୍ଜାମୁଦ୍ଦୀନ। ନିରାଶ ହେଲେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଏହି ଟିମରେ ପ୍ରଫୁଲ ମଲ୍ଲିକ, ଶଶୀଭୂଷଣ ବେହେରା, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ।

ବଳକା ଥିବା 6 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା

ବିଜେଡି ଆଜି ବଳକା ଥିବା ଆଉ 6 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। 33 ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ 18 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ବଳକା 15 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 6 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଆଉ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାକି ରହିଲା। ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ 6 ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଆଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଇଁ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ-2 ପାଇଁ ଦେବାଶିଷ ମାର୍ଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ପାଇଁ ସରୋଜ କୁମାର ମେହେର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। NAVEEN PATTNAIK (ETV BHARAT)



ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସଦସ୍ୟ କମିଟି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "କମିଟିରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ବାସର ସହ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ନବୀନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଉଛୁ। ବାରମ୍ବାର କମିଟି ବସି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମର ନିଷ୍ଟତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଆମ ଦଳର ଗୋଟେ କମିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ କମିଟି। କମିଟି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରି ଦଳର ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରିବ।"

ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନବୀନ 25 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜନୈତିର ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ସେ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ।"

