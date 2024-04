DMF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୯ କୋଟି ହଡପ ! ବ୍ଯାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପରେ EOWର ଖୋଳତାଡ଼ - Mayurbhanj Jilla parishad

Jilla Parishad DMF Fund Fraud

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଡିଏମ୍ଏମ ଫଣ୍ଡରୁ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୯ କୋଟି ୫୬ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଜଣାପଡିଛି । ବାରିପଦା ସହର ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି । ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ EOW ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେପଟେ ଏବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚଳିତ ମାସ ୧୦ ଓ ୧୮ ତାରିଖରେ ୪ଟି ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବେନାମୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ପାଖାପାଖି ୯ କୋଟି ୫୬ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବାରିପଦା ଶାଖାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇ ଅର୍ଥ ଉଠା ଯାଉଥିଲା ।

ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୧୦ ତାରିଖ ଠାରୁ ୧୮ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି । ସବୁ ଚେକରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଗତ ୧୦ ତାରିଖରେ ଚେକ୍ ନଂ- ୦୧୭୭୯୫ ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିସାରି- PT CONSTRUCTION AND SUPPLIER (Beneficiary Ac No- 60470391679) ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ୨ କୋଟି ୬୮ ଲକ୍ଷ ୪୨ହଜାର ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚେକ୍ ନମ୍ବର-୦୧୭୭୯୬ ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିସାରି-SK ENTERPRISE (Ac No- 1003110000021) ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ୧ କୋଟି ୮୪ ଲକ୍ଷ ୨୭ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା ।

ସେହିଭଳି ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ ଚେକ୍ ନଂ- ୧୭୭୯୮ ଜରିଆରେ ବେନିଫିସାରି-PT CONSTRUCTION AND SUPPLIERର (Beneficiary Ac No- 60470391679I) ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୩ କୋଟି ୧୫ ଲକ୍ଷ ୭୪ ହଜାର ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି ଏବଂ ଚେକ୍ ନଂ-୦୧୭୭୯୭ ଜରିଆରେ ବେନିଫିସାରି- SK ENTERPRISES ର (AC No- 10031100000215) ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧ କୋଟି ୮୮ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୭୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି ।

ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ରାୟପୁର ସହରରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁରଠାରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ସିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ମାତ୍ର ୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ହେବା ଦେଖି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେ ଏନେଇ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।

ନକଲି ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଚଞ୍ଚକତା ପୂର୍ବକ କେହି ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ୯୫/୧୯.୦୪.୨୪ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ EOW ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଜାଲିଆତି ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ମାଷ୍ଟ୍ର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଘଟଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଟଙ୍କା ହଡପ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ । ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଠକେଇ ହୋଇଛି , ଆମର ପାଖରୁ ଡିଏମଏଫ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କୌଣସି ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ଜାଲି କରାଯାଇଛି । EOW ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି , ପାଖାପାଖି ୫କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ ଆସିଗଲାଣି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ