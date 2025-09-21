ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ୬ ଗିରଫ
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଦୁଇଟି କାର ଜବତ । ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ।
Published : September 21, 2025 at 8:21 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ । ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶା ମାଫିଆ । ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଶା ମାଫିଆ । ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ୬ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏଥିନେଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଏସପି ଓ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ 'ପ୍ରହାର' ତତ୍ବାବଧାନରେ ଆମେ ଏକ ଟିମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲୁ । ୨ଟି କାର ୬ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲ ୧୬ କେଜି ୫୮୦ ଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛୁ । ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ କେସ ନଂ ୨୭୧/୨୫ ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖଡଗପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ।"
ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ:
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କିଛି ଦିନ ହେଲା ୪୯ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା । ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପୋଲିସ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଏକ କାରକୁ ଦ୍ଵାରଶୁଣି ଘାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଟକାଇ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କାର୍ଟି କୌଶଳକ୍ରମେ ଖସି ଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ କାରକୁ ପିଛା କରିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ଘାଟି ତଳେ ଥିବା ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଛା କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଟିମ କାରକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର ଚାଳକ ଓ ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଟିମ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ । ଉକ୍ତ କାର ଦୁଇଟିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି ।
୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଏନଡିପିଏସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୨୭୧/୨୦-୦୯-୨୦୨୫ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲ ୧୬ କେଜି ୫୮୦ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରୁତି ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାର (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନଂ OD 02CZ 1157) ଓ ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା କାର (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନଂ OD 05P 3375) ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓୟୋ ରୁମରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, ଦୁଇ କେରଳ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ
ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଜବତ
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ:
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରବାକା ଅଞ୍ଚଳର ଗିରିଶ କୁମାର ବାଘ (୨୩), ଫୁଲବାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାମିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଷେକ ଦେହୁରୀ (୨୩), ଖଜୁରିବଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିକୁମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳର ନିଲୁ ଦିଗାଲ (୨୮) ଓ ଟିକାବାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରାବାକା ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଡ୍ଡୁ କୁମାର ପ୍ରଧାନ(୨୫) । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫୁଲବାଣୀରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବିହାରର ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖାନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହାଣୀ (୩୦) ଓ ମହମ୍ମଦ ସହିଦ ରାଜା (୩୦) । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ବାରିପଦା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଚେର କେତେଦୂର ଲମ୍ବିଛି ସେନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ