ETV Bharat / state

ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ୬ ଗିରଫ

ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଦୁଇଟି କାର ଜବତ । ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ।

Over 1 quintal ganja seized 6 Aarrested in Bangirposhi Mayurbhanj
Over 1 quintal ganja seized 6 Aarrested in Bangirposhi Mayurbhanj (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2025 at 8:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ । ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶା ମାଫିଆ । ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଶା ମାଫିଆ । ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ୬ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏଥିନେଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Ganja Seized In Mayurbhanj
Ganja Seized In Mayurbhanj (ETV Bharat Odisha)

ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଏସପି ଓ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ 'ପ୍ରହାର' ତତ୍ବାବଧାନରେ ଆମେ ଏକ ଟିମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲୁ । ୨ଟି କାର ୬ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲ ୧୬ କେଜି ୫୮୦ ଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛୁ । ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ କେସ ନଂ ୨୭୧/୨୫ ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖଡଗପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ।"

ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ:

ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କିଛି ଦିନ ହେଲା ୪୯ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା । ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପୋଲିସ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଏକ କାରକୁ ଦ୍ଵାରଶୁଣି ଘାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଟକାଇ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କାର୍‌ଟି କୌଶଳକ୍ରମେ ଖସି ଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ କାରକୁ ପିଛା କରିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ଘାଟି ତଳେ ଥିବା ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଛା କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଟିମ କାରକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର ଚାଳକ ଓ ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଟିମ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ । ଉକ୍ତ କାର ଦୁଇଟିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି ।

Ganja Seized In Mayurbhanj
Ganja Seized In Mayurbhanj (Bangiriposi Police)

୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଏନଡିପିଏସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୨୭୧/୨୦-୦୯-୨୦୨୫ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲ ୧୬ କେଜି ୫୮୦ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରୁତି ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାର (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନଂ OD 02CZ 1157) ଓ ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା କାର (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନଂ OD 05P 3375) ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

Ganja Seized In Mayurbhanj
Ganja Seized In Mayurbhanj (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓୟୋ ରୁମରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, ଦୁଇ କେରଳ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ

ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଜବତ

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ:

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରବାକା ଅଞ୍ଚଳର ଗିରିଶ କୁମାର ବାଘ (୨୩), ଫୁଲବାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାମିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଷେକ ଦେହୁରୀ (୨୩), ଖଜୁରିବଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିକୁମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳର ନିଲୁ ଦିଗାଲ (୨୮) ଓ ଟିକାବାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରାବାକା ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଡ୍ଡୁ କୁମାର ପ୍ରଧାନ(୨୫) । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫୁଲବାଣୀରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବିହାରର ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖାନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହାଣୀ (୩୦) ଓ ମହମ୍ମଦ ସହିଦ ରାଜା (୩୦) । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ବାରିପଦା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଚେର କେତେଦୂର ଲମ୍ବିଛି ସେନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।

Ganja Seized In Mayurbhanj
Ganja Seized In Mayurbhanj (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

For All Latest Updates

TAGGED:

GANJA SEIZED IN MAYURBHANJBANGIRPOSHI GANJA SEIZEDBANGIRIPOSI POLICE STATIONGANJA SEIZED 6 ARRESTEDODISHA GANJA SEIZED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.