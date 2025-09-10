ETV Bharat / state

ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବଜାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଣଛାତ୍ର । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚଢାଉ ପରେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି ।

ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବଜାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ
ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବଜାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2025 at 7:23 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅଣଛାତ୍ର ମୁକ୍ତ କରିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ହଷ୍ଟେଲରୁ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଉଛି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ରୁମ ଗୁଡିକକୁ ଜବରଦଖଲ ଭାବରେ ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଗତକାଲି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ:

ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଣଛାତ୍ର । ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ଏପରି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରାବାସରେ । ହଷ୍ଟେଲରୁ ମିଳିଥିଲା ଫୁଡ ଡେଲିଭରି କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାଗ । ହଷ୍ଟେଲର ଅନେକ ରୁମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ସହିତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରେ ଭରପୂର ଥିଲା । ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମନେ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ । ଏହା ବିରୋଧରେ ଗତକାଲି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବଜାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ (ETV Bharat Odisha)


ଉତ୍କଳରେ ହେଲା ବାକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବେ ?
ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରାଯାଉଥିଲା । ତେବେ ଏଭଳି ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏଭଳି ଶହ ଶହ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଉପରେ ଜବରଦଖଲ କରି ବସିଛନ୍ତି । ତେବେ କେବଳ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟଳୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଏଭିବିପି ।

ପ୍ରତିମାସରେ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ:

ଅଭିଭାବକ ମହାସଙ୍ଘର ସହସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ନାମଲେଖାଇବା ପରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଡମିଶନ ମିଳୁନାହିଁ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜବରଦଖଲ କରି ରହୁଛନ୍ତି ଅଣଛାତ୍ର । ଏହା ନୂତନ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ଭାବରେ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେବନାହିଁ । ପ୍ରତିମାସରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଗସ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ମନୋବଳ କମିବ । କେବଳ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହାତକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)


ଗତକାଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଣଛାତ୍ର ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଣଛାତ୍ର ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷାନୁକୂଳ ବାତାବରଣ କିପରି ତିଆରି ହେବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।"

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରାଯାଉଛି
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରାଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)


ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ପାଲଟିଛି ହଷ୍ଟେଲ:


ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଣଛାତ୍ର ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ । ବାର୍ଷିକ ଓ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭଡା ନେଉଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ । ଭଡାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଡ୍ରାଇଭର, ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ବୟ ସମେତ ଅଣଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୭ଟି ଛାତ୍ରାବାସ ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୧୨ ଶହରୁ ଅଧିକ ରୁମ ରହିଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ରୁମ ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ ।

ବିଦା ହେଲେ ଅଣଛାତ୍ର:
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ୩ଟି ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡିକର ଅଧିକାଂଶ ରୁମ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବଜାରେ ରହିଥିଲା । ଯେଭଳି ଭାବରେ ଫକୀରମୋହନ ହଷ୍ଟେଲରେ ୧୮୭ଟି ରୁମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୧୬୧ଟି ରୁମ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବଜାରେ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ୩୭୧ଟି ରୁମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ୨୪ଟି ରୁମ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବଜାରେ ରହିଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ହଷ୍ଟେଲରେ ୨୪୦ଟି ରୁମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୫ ଟି ରୁମ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବଜାରେ ରହିଥିବା ସହ ୫ ନମ୍ବର ହଷ୍ଟେଲରୁ ୩ଟି ରୁମରୁ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମୋଟ ଆକାରରେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୨୧୩ଟି ରୁମରୁ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ।

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟଳୟରେ ଯାଞ୍ଚ କଡାକଡି:
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଣଛାତ୍ର ମାନେ ଜବରଦଖଲ ଭାବରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତର ଭାବରେ ଛାତ୍ରାବାସରୁ ଅଣଛାତ୍ର ନ ରଖିବା ପାଇଁ କଡାକଡି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରାବାସ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ଅଧିକ୍ଷକ ଗଣେଶ୍ୱର ସେଠୀ । ଏନେଇ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍କାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ହୋଷ୍ଟେଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ହିଁ ରହୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ ୧୦ ଜଣିଆ ସ୍କାର୍ଡ ଟିମ୍ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଟିମରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ବା ସିନିୟର୍ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଟିମ୍ ଲିଡର ଭାବରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ।

ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ରଷିକୂଲ୍ୟା ଛାତ୍ରାବାସ ସମେତ ବଂଶଧାରା, ବାହୁଦା, ନାଗାବଳୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସମେତ ନୂତନ ବାଳକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଏହିପରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଧିକ୍ଷକ ଗଣେଶ୍ୱର ସେଠୀ । ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଗତ ୨୦୨୧ -୨୨ ମସିହାରେ ଅଣଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରାବାସରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ କୂଳପତି ଛାତ୍ରାବାସ ଗୁଡିକୁ ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକର କକ୍ଷରୁ କବାଟ ବାହାର କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଇତଃସ୍ତତଃ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆସବାବପତ୍ର
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଇତଃସ୍ତତଃ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆସବାବପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ:
ସେହିଭଳି ଭାବରେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ରେଭେନ୍ସାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ କବଜା କରି ରହିଆସୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି ଅଣଛାତ୍ର ବା ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

