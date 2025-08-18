ETV Bharat / state

OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ - OTET QUESTION PAPER LEAK

ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ରାମଜୀ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସନାତନ ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଏନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ।

OTET Question Paper Leak case
OTET Question Paper Leak case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2025 at 8:20 PM IST

2 Min Read

କଟକ: ବୋର୍ଡ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲା । ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ରାମଜୀ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସନାତନ ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପାରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଏନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ।

ରାମଜୀ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସନାତନ ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜେଏମଏଫସି ୩ କୋର୍ଟ । ଅତରିକ୍ତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

OTET Question Paper Leak case (ETV Bharat)

୨୨ ତାରିଖରେ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣି:

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କେଶ ଡ଼ାଇରୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସମୟ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବା ନେଇ ଅତରିକ୍ତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବ । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ସେହିପରି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଡିଲ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବହୁ ସହାୟତା କରିବ ।

ଘଟଣାକ୍ରମ:

ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 19 ତାରିଖରେ ଏହା ଲିକ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଡୁକେଶନର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 8 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଗିରଫ ହୋଇ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖମାରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଏହି ମାମଲାରେ ବୋର୍ଡ ର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଥିବା ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା; ଗିରଫ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଖମାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ ଗତ ୩୧ ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଜିପଦର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖମାରୀଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖମାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

କଟକ: ବୋର୍ଡ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲା । ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ରାମଜୀ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସନାତନ ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପାରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଏନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ।

ରାମଜୀ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସନାତନ ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜେଏମଏଫସି ୩ କୋର୍ଟ । ଅତରିକ୍ତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

OTET Question Paper Leak case (ETV Bharat)

୨୨ ତାରିଖରେ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣି:

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କେଶ ଡ଼ାଇରୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସମୟ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବା ନେଇ ଅତରିକ୍ତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବ । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ସେହିପରି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଡିଲ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବହୁ ସହାୟତା କରିବ ।

ଘଟଣାକ୍ରମ:

ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 19 ତାରିଖରେ ଏହା ଲିକ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଡୁକେଶନର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 8 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଗିରଫ ହୋଇ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖମାରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଏହି ମାମଲାରେ ବୋର୍ଡ ର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଥିବା ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା; ଗିରଫ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଖମାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ ଗତ ୩୧ ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଜିପଦର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖମାରୀଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖମାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

For All Latest Updates

TAGGED:

CRIMEBRANCH ACCUSED REMANDCRIMEBRANCH INVESTIGATION QUES LEAKଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକODISHA PAPER LEAKOTET QUESTION PAPER LEAK

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.