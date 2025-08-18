କଟକ: ବୋର୍ଡ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲା । ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ରାମଜୀ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସନାତନ ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପାରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଏନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ।
ରାମଜୀ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସନାତନ ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜେଏମଏଫସି ୩ କୋର୍ଟ । ଅତରିକ୍ତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
୨୨ ତାରିଖରେ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣି:
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କେଶ ଡ଼ାଇରୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସମୟ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବା ନେଇ ଅତରିକ୍ତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବ । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ସେହିପରି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଡିଲ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବହୁ ସହାୟତା କରିବ ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 19 ତାରିଖରେ ଏହା ଲିକ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଡୁକେଶନର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 8 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଗିରଫ ହୋଇ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖମାରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଏହି ମାମଲାରେ ବୋର୍ଡ ର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଥିବା ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ ଗତ ୩୧ ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଜିପଦର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖମାରୀଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖମାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ