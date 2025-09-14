ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରିବ ଲକ୍ଷପତି ? ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବ ଦେଶୀ ମାଛ, ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ
ରାଜ୍ୟରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି । କୋଲକାତାରୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ଓଡିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ । ଏହି ମାଛର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡିଶା ମାର୍କେଟରେ ବଢୁଛି । ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସ, ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ । ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଦେଶୀ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ । ସରକାର ମଧ୍ୟ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରୁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା । ଓଡିଶାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିଲେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ବେଶ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।
ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ମାଛ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅବଦାନ । ଏହାକୁ ଚାଷ କରିବାରେ ବହୁ ଲୋକ ରୁଚି ରଖିଥିଲା ବେଳେ, ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 203 ପରିବାରକୁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ନେଇ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ୟୋଗ ସାଜିଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 15ରୁ 20 ହଜାର ମାସିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏହି ମାଛ ଚାଷ କରାଯିବ ଆୟ ବଢିବ । ଏପଟେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ପିଛା 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି ବଜାରରେ ଦର ।
ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଫୋକସରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ -
ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ପ୍ରଥମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି । କିଭଳି ସେମାନେ ଚାଷ କରି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବେ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଓଡିଶାରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛକୁ ନେଇ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏନେଇ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । କଲିକତାରୁ ଆସୁଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି । ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ଓଡିଶାରେ ଏହି ଚାଷ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଦେଶୀ ମାଛ ପ୍ରତି ବଢିବ । ଯଦି ସଫଳତା ସହିତ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ବଳକା ହେଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ରାପ୍ତାନୀ କରାଯିବ ।" ଏହା ସହିତ ସେ ଆହୁରି କହଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କରାଯାଉଛି । ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ।
ଓଡିଶା ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଅଧିକ, 10 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଦାମ-
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ବେପାରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାର ଓଡିଶା ବଜାରରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି । 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ରହିଛି । ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାହିଁବ ସେହି ଆନୁସାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଚେନ୍ନଇରୁ ଆସୁଛି । ଯାହା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି । ଯଦି ଓଡିଶାରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଏ ତେବେ ଓଡିଶା ଲୋକମାନେ ଏହାର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହେବେ । 50-60 ପ୍ରକାରର ମାଛ ରହିଛି । ଓଡିଶାରେ ଯେହେତୁ ମିଠା ପାଣି ତେଣୁ ଚାଷ ମୁସ୍କୁଲ ହୋଇପଡିବ । ଯଦି ଉପକୂଳରେ ଚାଷ ହେଲା, ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଦାୟକ ହେବ । କଲର ମାଛ, ମଲ୍ଲୀ, କ୍ରକୋଡାଇଲ୍, ସାର୍କ, ଭଳି ଅନେକ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଅନେକ ଅଫିସ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଘରେ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ।"
କଣ ରହିବ ଲାଭ:-
ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ । ଚାଷ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ତେବେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ । ଏହି ଚାଷ ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଚାଷ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କାରିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ECRICC ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ 203 ପରିବାର ପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ।
1) ଆୟ ବିବିଧତା-
ଜଳବାୟୁ -ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ
2) ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି-
ସ୍ଥାୟୀ ଜଳଚର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ
3) ବନ୍ୟ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା-
ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି
ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା-
ଏଗ୍ରିଗେଟର ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ କିଭଳି ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ୩୦୪ ଜଣ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଜଳବାୟୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳନ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି । ଏପଟେ ପରିବେଶ- ବିକାଶ କମିଟି ଏବଂ VSS ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ରହିଥାଆନ୍ତି । ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଛଅଟି ଏନଜିଓ କ୍ଷମତା ସହିତ ଚାହିଦା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ରଙ୍ଗୀନ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ECRICC ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଉପକୂଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି । ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତି ହେଉଛି ରଙ୍ଗୀନ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିକ ବିବିଧତା । ରଙ୍ଗୀନ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ମାଛର ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ପାଳନ ସାମିଲ ରହିଛି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।
ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ-
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ICAR-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ ଚାଷ ସଂସ୍ଥାନ (ICAR-CIFA) ସହିତ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାରୋଟି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଯଥା- ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ।
କାହିଁକି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ-
କାହିଁକି ରହିଛି ଅଧିକ ଚାହିଦା- ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ମାଛ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି । ବଜାର ଚାହିଦା ଯୋଗାଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହୁଛି । ଯାହା ନୂତନ ପ୍ରଜନନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ଗୃହ-ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟ: ଆପଣଙ୍କ ଘର ପଛ ପଟକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର-ସ୍କେଲ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ପରିବାରର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ।
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ- ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ୟୁନିଟ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ।
ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା- ଏହା ବିଶେଷାକରି ପାରମ୍ପରିକ ସାଧାରଣ ମାଛ ଧରିବା ପରି ନୁହେଁ, ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଏବଂ ଝଡ଼ ପ୍ରତି କମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଗଞ୍ଜାମ ମାତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଗଞ୍ଜାମର 4ଟି ବ୍ଲକରେ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାବଦରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 10 ୟୁନିଟ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟରେ 6 ଜଣ ପାରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ାଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।"
ଚାଷୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମାଗଣାରେ ମାଛ ଯାଆଁଳ ଛଡା ଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଆମ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛୁ । ନିକଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଜାର ଓ ଛାତ୍ରପୁର ଅଂଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଆଁଳ ଗୁଡିକ କୋଲକାତାରୁ ଆଣୁଥିଲୁ । ଯଦି ଏଭଳି ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳି ଚାଷ କରାଯାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।"
ଗଞ୍ଜାମ ମହିଳା ଚାଷୀ ପ୍ରଭାତି ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଘରେ କେହି ରାଜି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛି ।"
ଭାରତରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ମାର୍କେଟ କିଭଳି ରହିଛି-
ଭାରତର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ବଜାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୦୩୨ ମଧ୍ୟରେ ୧୦.୧୨ CAGR ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ ରେ ୧୬୦.୧୨ ନିୟୁତ USD ରୁ ୨୦୩୨ ରେ ୩୪୬.୨୪ ନିୟୁତ USD କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏପଟେ ସହରୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହୃତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପସନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ବଜାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ନିରନ୍ତର ବଜାର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଛୋଟ ବାସସ୍ଥାନର ବୃଦ୍ଧି ଆକ୍ୱାରିୟମକୁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୃହ ସାଜସଜ୍ଜା ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି । ଏପରିକି ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉଛି ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୩୭୪ଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଜାତି ସହିତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବ ବିବିଧତା ରହିଛି । ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ବିରଳ ମାଛ ପ୍ରଜାତି ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଯାହା ବଜାରର ଚାହିଦାକୁ ଆହୁରି ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଜସଜ୍ଜା ମାଛ ବଜାର ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ଆକ୍ୱାରିୟମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଆକ୍ୱା-ସ୍କ୍ରାପିଂ କ୍ରମଶଃ ଚାହିଦା ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ଘର ସାଜସଜ୍ଜାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷଣରେ ଅବଦାନ ରଖିଥାଏ ।
