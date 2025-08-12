କଟକ: ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗ । ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶକୁ ବଲବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିଜବାବ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଆବଦେନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଆଇନ୍, ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତେବେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରହିତାଦେଶ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ଆର.କେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ହାଇକୋର୍ଟରେ 'ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା' ପ୍ରସଙ୍ଗ ?
ମାମଲାରୁ ବିବରଣୀରୁ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ,'ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା' ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୂଜାପାଠ ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏଥି ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି, କ୍ଷୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମସଭାର ଭୂମିକାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆବଦେନକାରୀ । ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସାସନର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଦେନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେଉଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସାମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୪୩ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାୟର ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାର ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଉଭୟେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ।
