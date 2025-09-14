ETV Bharat / state

ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ନିଆରା ଦଣ୍ଡ, ଜାମିନ ପାଇଁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଗଛ

100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏପରି ସର୍ତ୍ତରେ ବେଲ । ତଳକୋର୍ଟ ନୁହେଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦିଆଯାଉଛି ଜାମିନ ।

Plantation Tree For Bail
Published : September 14, 2025 at 3:55 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ତାପସ ପରିଡା

Plantation Tree For Bail ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜାମିନ ପାଇବାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଗଛ । Narcotic Drugs And Psychotropic Substances (NDPS) କେସରେ ଗିରଫ ହେଉଥିବା ନିଶା ମାଫିଆ ବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବାକୁ ଏପରି ନିଆରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଏପରି ନିଆରା ସର୍ତ୍ତକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଉଛି । ଜାଣନ୍ତି କି ଏପରି ସର୍ତ୍ତରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ? କେଉଁଠି ଲଗାନ୍ତି ଗଛ ? କଣ ରହିଥାଏ ସର୍ତ୍ତ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

ଜାମିନ ପାଇଁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଗଛ

ନିଶା ଆଁରେ ଯୁବପିଢି:

ନିଶାର ଆଁରେ ଯୁବପିଢି । ବେଆଇନ ଭାବେ ବଜାରରେ ନିଶା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସେ । ଫଳରେ ନିଶା ସେବନ କରି ଅନେକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ । ଆଉ ନିଶାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ବାଦ ଓ ଛାରଖାର । ସମାଜରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର । ଗଞ୍ଜେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରଗସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ । ଯାହାକୁ ଦମନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବକାରୀ,NCB ଟିମ୍ ସଭିଏଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଭିଯାନ । ଏପରିକି ସମାଜରୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସହ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଭଳି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ନିଶା ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନରୁ ବାଦ ପଡିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ । ବିଭିନ୍ନ NDPS କେସରେ ଧରାପଡୁଥିବା ନିଶା ମାଫିଆ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ନିଆରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଜାମିନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।

ଜାମିନ ପାଇଁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଗଛ

ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ:

ନିଶା କାରବାର ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ବା ତଳ କୋର୍ଟରେ ମିଳୁନାହିଁ ବେଲ । ଏଥିପାଇ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇଁ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନିଆରା ସର୍ତ୍ତ । ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିବାକୁ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଗଛ । ଏଥିପାଇ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଅନୁତାପ ହିସାବରେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନେକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା NDPS ମାମଲାରେ ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରୁ ଗଛ ଲଗାଇବାର ସର୍ତ୍ତରେ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଛି ।

100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏପରି ସର୍ତ୍ତରେ ବେଲ୍‌:

ଏନେଇ ସରକାରୀ ଓକିଲ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ସିଜିନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଅଧିକାଂଶ ସର୍ତ୍ତରେ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି କୋର୍ଟ କେବଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ସେହି ଲଗାଇଥିବା ଗଛର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସେ ସବୁ ଗଛ ତାର ଦେଖା ରେଖା ସହ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯାଏ ସେସବୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଖିଲାପ କଲେ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ।

କଣ ରହିଛି ସର୍ତ୍ତ

କଣ ରହିଛି ସର୍ତ୍ତର ନିୟମ ?

ଶତାଧିକ NDPS ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନରେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ଅନେକ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ସର୍ତ୍ତରେ ଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ।

  • କେବଳ ଆମ୍ବଗଛ, ନିମ୍ବ ଗଛ କିମ୍ବା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଲଗାଇବେ
  • ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ନର୍ସରୀରୁ ଚାରା କିଣି ରସିଦ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ
  • ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ପରିମାଣ ନିଶା କାରବାର ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଛ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ଗଛ କିଣିବେ
  • ଗଛକୁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ କୋଣସି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବେ
  • ନଚେତ ସ୍କୁଲ,କଲେଜ,ଥାନା କଚେରୀ ପରିସର ବା ପୋଲିସ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଲଗାଇବେ
  • ଜାମିନ ପାଇବାରେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ
  • ଲଗାଇଥିବା ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯାଏ ନେବେ
  • ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ସଠିକ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହାର ମନିଟର ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ତଦାରଖ କରିବେ

ରସିଦ୍‌ ଦେବେ, ଜାମିନ ଅର୍ଡର ପାଇବେ:

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ ପକ୍ଷରୁ NDPS ମାମଲାର ଏହି ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଥିବା ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରିକି ଜାମିନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚାରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାରା କିଣି ତାର ରସିଦକୁ ଆଣି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପରେ ଜାମିନ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବେ ସେନେଇ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ପରେ ଜାମିନ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି ।

ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ

ଏପରି ସର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ବାଗତ:

NDPS ମାମଲାରେ ଏଭଳି ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଦ୍ବାରା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଯିଏକି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ନିଶା ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ବା କାରବାର ନ କରିବା ପାଇଁ । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କହିଛନ୍ତି NDPS କେସ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟର ସରକାରୀ ଓକିଲ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମା ।

Judicial Court Bhubaneswar



୨୦୨୨ରୁ ତଳ କୋର୍ଟରେ ଦିଆଯାଉନି ବେଲ:

ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ NDPS କେସରେ ଧରାପଡୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଏ । ଅବକାରୀ ପକ୍ଷରୁ କେସ ହେଉ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ବା ଏସଟିଏଫ ଦ୍ବାରା NCB ଭଳି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ କେସ ହେଉ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବା କୋକେନ ଯେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ୨୦୨୨ରୁ ଏଯାବତ କୌଣସି କେସରେ ତଳ କୋର୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦୋରାଜଜ କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବା ୫ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କେସରେ ଧରାହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାମିନ୍‌ ମିଳୁନାହିଁ । ଜାମିନ ପାଇବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ NDPS କେସ ଆସୁଛି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ।

କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି କେଉଁ ମାମଲା ? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ଚାରା କିଣିବାର ରସିଦ୍‌

100 ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଗତ ୨୫ ଜାନୁଆରୀରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ଅଶୋକ ନାୟକକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ । ସେହି ଘଟଣାରେ ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା । ସର୍ତ୍ତ ମୂଳକ ଜାମିନରେ ୧୦୦ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲ ।

ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ:

ସେହିପରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ପୋଲିସର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସେ ସେହି ସବୁ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।

‘ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଖବର’:

ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଖବର । ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ଧାରାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଏକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ପ୍ରଦୂଷଣ ସେ ଜଳ ହେଉ ବ ବାୟୁ ବା ମୃତ୍ତିକା । ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାର ଅବକ୍ଷୟ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଫଳରେ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି । ସାମାଧାନ ହେଉଛି କେବଳ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା । ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଛ କଟା ତା ବଦଳରେ ୧୦ ଗୁଣା ଗଛ ଲଗାଯିବା କଥା । ତେଣୁ ଏଭଳି ବେଲ୍‌ ସର୍ତ୍ତ ସେଇ ଲୋକ ମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବେ‌ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ଦେଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ । ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ । ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ମାନବ ସମାଜ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ।’

ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ

ଗଛଠୁ ମିଳେ ଏସବୁ ଉପକାର:

‘ଗୋଟିଏ ଗଛ ୫୦ ବର୍ଷରେ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ବାୟୁ ବିଶୁଦ୍ଧତା ପାଉଛେ । ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ଆମର ସାହାରା ହେଉଛି । ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବାସ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି । ଆମେ ଜଣକା ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକୃତିଠୁ ନେଉଛେ । ବଦଳରେ ଯଦି ୪ଟି ଗଛ ଲଗେଇବା ତାହାଲେ ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇପାରିବ’ ବୋଲି ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ।

NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances):
ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରିକି ଡ୍ରଗସ ବା ଗଞ୍ଜେଇ ବା କୋକେନ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ସହ ଧରାପଡେ ତା ବିରୋଧରେ NDPSର ଆକ୍ଟ ୧୯୮୫ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ବା ଅବକାରୀ ବା ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଟିମ୍ ଧରପଗଡ କରିଥାନ୍ତି । ନିଶା ଖାଇବା ଓ ରଖିବା ଆଇନତଃ ଅପରାଧ ଯାହାକୁ କଡ଼ା ଆଇନ ରହିଛି ।

ନିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିବାର ଉଜୁଡି ଯିବାର ନଜିର ରହିଛି । ଏପରିକି କେତେ ପାଠୁଆ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜାଡି ଦେଉଛନ୍ତି । କେତେ ଜଣ ନିଶା ପାଇଁ ଅପରାଧର ରାସ୍ତା ବାଛୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏପରି ନିଆରା ସର୍ତ୍ତକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

