OPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଜି ମାରିଲେ ବୌଦ୍ଧର 3 ଜଣ, ବାପାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ଜଣ ଓପିଏସସିରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
Published : September 28, 2025 at 12:38 PM IST
OPSC Result 2025 ବୌଦ୍ଧ: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି 3 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷର OPSC ପରୀକ୍ଷାରେ 220 ରାଙ୍କରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞl ପାରମିତା 236 ଓ ଛତ୍ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଫିରୋଜ ବଘାର 337 ରାଙ୍କରେ ରହି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ପୂରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ।
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ:
ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଓପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏଥିରେ 398 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 144 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ।ଏହି ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଓପି୍ଏସସିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତିନି ଜଣ ଏଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ସହରର ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି 220 ରାଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି । ଛତରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଫିରୋଜ ବଘାର 337 ରାଙ୍କରେ ରହି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞl ପାରମିତା 236 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା, ପିଲା ବେଳୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି:
236 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ରଖିଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରଜ୍ଞl ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ ବାଇକରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ବାପା ସଂସାର ମେହେର ଉକ୍ତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞl ଗୁରୁତର ହୋଇ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲଢେଇ କରିଥିଲେ । ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଝିଅ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେଉ । ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା । ଶେଷରେ ସେ ଓପିଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ପୂରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
‘ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିବେ’:
ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ପ୍ରଜ୍ଞl ବୌଦ୍ଧର ପଲାଶ ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ । ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଆଗକୁ ୟୁପି୍ଏସସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜ ମାଟି ଓ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବି ।’
ବାପାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କଲେ:
ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ମା’ ଜେମା ମେହେର ଝିଅର ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛି । ତା’ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେଉ । ଗତ 2024ରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ । ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠପଢି ପ୍ରଜ୍ଞା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ତା ବାପା ଥିଲେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ।’
‘ତୃତୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା’
ସେପଟେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ବୌଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ସାର୍ଥକ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଥର ଏହି OPSCରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ନପଡି ପୁଣି ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଥରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍ OAS ଟପ୍ପର, ଟପ୍ ଟେନରେ ଜଣେ ମହିଳା
ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଚେଷ୍ଠାରେ OAS ଟପ୍ପର, ସଫଳତାର ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ
ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନ ଥିଲେ ବି ଅକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି; OAS ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ମହେଶ
‘ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବି’
ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସାର୍ଥକ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି । ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଚାଲିଆସିଥିଲା । ବାପା ମା’ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ବପ୍ନ ଥିବା ଓଏଏସ ଅଫିସର ହେବାକୁ । ପରିଶ୍ରମ କରିଆସୁଥିଲି । ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି । 220 ରାଙ୍କ ମିଳିଛି । ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଭାଗ କାମ ମିଳିବ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରିବି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତାହାହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ