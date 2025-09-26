ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍ OAS ଟପ୍ପର, ଟପ୍ ଟେନରେ ଜଣେ ମହିଳା
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ OPSC- ୨୦୨୩ର ଫଳାଫଳ । ୩୯୮ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୪୪ ମହିଳା ।
Published : September 26, 2025 at 5:16 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 6:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OPSC ରେଜଲ୍ଟ । 2023ର ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚଳିତ ଥର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ମୋଟ ୩୯୮ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୪ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟପ୍ 10 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ମହିଳା ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ୨୦୨୩ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ । ତେବେ ଏହାର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଗତ ଏପ୍ରିଲ 20, 22, 24, 27 ଏବଂ ମେ 15 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ 400 ନୂତନ ଅଧିକାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
- OPSC ଟପ୍ପର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍
- ମୋଟ ୩୯୮ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ
- ଟପ୍ 10ରେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ମହିଳା ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର
- ୩୯୮ କୃତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୪ ଜଣ ମହିଳା
ଚଳିତ ଥର କେଉଁମାନେ ଟପ୍ 20ରେ ରହିଛନ୍ତି ?
1. ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍
2.ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର
3.ଶୋଭନ ପଟ୍ଟନାୟକ
4.ମିର୍ଜା ଫୈଜ ଅହମ୍ମଦ କ୍ୱାଦ୍ରି
5.ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ
6. ଅନ୍ତିମ ସ୍ବାଇଁ
7.ଶୈଳେଶ କୁମାର ଭୋଇ
8. ମହମ୍ମଦ ନଫିଜ ହାତିଫା
9.ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପାଢୀ
10. ମିଲମ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
11. ପୂଜା ଯୋଶୀ
12.ସ୍ବରୂପିଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ
13. କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋପାଳ ସ୍ବାଇଁ
14. ସ୍ନେହା ଦାସ ମହାପାତ୍ର
15. ଆଶୁତୋଷ ଶତପଥୀ
16. ଦୀପ୍ସିତା ବେହେରା
17. ସୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର
18. ଅସୀମା ଅନ୍ବେଶା
19. ଏମ୍ ଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି
20. ଆକାଂକ୍ଷା ମହାନ୍ତି
କିପରି ଦେଖିବେ ଫଳାଫଳ ?
ଗୁଗୁଲରେ http://opsc.gov.in କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ୨୦୨୩ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବେ ।
