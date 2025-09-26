ETV Bharat / state

ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍‌ OAS ଟପ୍ପର, ଟପ୍ ଟେନରେ ଜଣେ ମହିଳା

ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ OPSC- ୨୦୨୩ର ଫଳାଫଳ । ୩୯୮ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୪୪ ମହିଳା ।

OPSC OAS 2023 RESULT
OPSC OAS 2023 RESULT (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2025 at 5:16 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 6:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OPSC ରେଜଲ୍ଟ । 2023ର ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚଳିତ ଥର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍‌ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ମୋଟ ୩୯୮ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୪ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟପ୍ 10 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ମହିଳା ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି ।

OPSC OAS 2023 RESULT
OPSC OAS 2023 RESULT (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ୨୦୨୩ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ । ତେବେ ଏହାର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଗତ ଏପ୍ରିଲ 20, 22, 24, 27 ଏବଂ ମେ 15 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ 400 ନୂତନ ଅଧିକାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ ।

  • OPSC ଟପ୍ପର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍‌
  • ମୋଟ ୩୯୮ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ
  • ଟପ୍ 10ରେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ମହିଳା ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର
  • ୩୯୮ କୃତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୪ ଜଣ ମହିଳା
OPSC OAS 2023 RESULT
OPSC OAS 2023 RESULT (ETV Bharat Odisha)

ଚଳିତ ଥର କେଉଁମାନେ ଟପ୍ 20ରେ ରହିଛନ୍ତି ?

1. ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ୍‌

2.ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର

3.ଶୋଭନ ପଟ୍ଟନାୟକ

4.ମିର୍ଜା ଫୈଜ ଅହମ୍ମଦ କ୍ୱାଦ୍ରି

5.ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ

6. ଅନ୍ତିମ ସ୍ବାଇଁ

7.ଶୈଳେଶ କୁମାର ଭୋଇ

8. ମହମ୍ମଦ ନଫିଜ ହାତିଫା

9.ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପାଢୀ

10. ମିଲମ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

11. ପୂଜା ଯୋଶୀ

12.ସ୍ବରୂପିଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ

13. କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋପାଳ ସ୍ବାଇଁ

14. ସ୍ନେହା ଦାସ ମହାପାତ୍ର

15. ଆଶୁତୋଷ ଶତପଥୀ

16. ଦୀପ୍ସିତା ବେହେରା

17. ସୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର

18. ଅସୀମା ଅନ୍ବେଶା

19. ଏମ୍ ଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି

20. ଆକାଂକ୍ଷା ମହାନ୍ତି

OPSC OAS 2023 RESULT
OPSC OAS 2023 RESULT (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ଦେଖିବେ ଫଳାଫଳ ?

ଗୁଗୁଲରେ http://opsc.gov.in କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ୨୦୨୩ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବେ ।

OPSC OAS 2023 RESULT
OPSC OAS 2023 RESULT (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସରକାରୀ ପ୍ରେସରେ ଛପାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର; ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଲେ SOP

Last Updated : September 26, 2025 at 6:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

OPSC TOPPER PRIYANSHU PALODISHA CIVIL SERVICE RESULT 2023OAS EXAM 2023 TOP RANKERSOPSC MERIT LIST 2023OPSC OAS 2023 RESULT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.