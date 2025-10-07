ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳ ମୋହନ ସରକାର; ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, ଜବାବ ରଖିଲେ ମନମୋହନ
ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଗତିକୁ ଦର୍ଶାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି । ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି । ଏସଆଇ(SI) ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି, କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ବସ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ । ଏମିତିକି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରେ ହତ୍ୟାକରି ଅପରାଧି ଖସିଯାଉଛନ୍ତି । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଥିବା ଜେଲରୁ ଅପରାଧୀ ଖସିଯିବା ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଗତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ୍:
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରାତି ୧୦ ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ରାଜନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ପର୍ବ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରେ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଟେର ପାଇନାହିଁ । ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଯେଉଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେହି ଥାନାଧିକାରୀ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ।"
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ:
ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଗୁଇନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଫେଲ ମାରିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ୧୬ ମାସ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୨୮ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଭଞ୍ଜନଗର, ଧରାକୋଟ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଭଳି ଅପରାଧ ହେଉଛି । ନବୀନ ସରକାରରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା । ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଥିଲା । ସେହି ପୋଲିସ ଆଜି ନିରୂପାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାସକ ଦଳର ୧୧ଜଣ ବିଧାୟକ, ୨ଜଣ ସାଂସଦ, ୨ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମର ନିବାସୀ । ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗୁଡୁ ଥିବା ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଗଲାଣି । ଓଡିଶା ଇତିହାସରେ ଏପରି ହୋଇନଥିଲା ।
ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳତା:
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ଦୃର୍ବୁତ୍ତ ପଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ । ୪ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଦାଇତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ବାଲି, ମୋରମ ଖାଦାନ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ହେଉଛି । ଅପରାଧି ମୁକୁଳା ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ । ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ନା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି । ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନାରେ ତାଙ୍କର ବିଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।"
ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ ପାଲଟିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର:
"ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ବରରେ ରାତ୍ରୀକାଳିନ ଅଘୋଷିତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯାଇଛି । ସରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟ ଘାରିଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଗୃହ ସଚିବ, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏସପି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ କେବେ ବି ବସି ଆଲୋଚନା କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଖାଲି ବାକ୍ୟ ବାଣ ଛଡ଼ା ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ । ବିଜେଡି ତାଗିଦ କରୁଛି ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛଡାଇ ଆଣିବୁ" ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
କ୍ରିମିନାଲଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ପୁରାତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇଚାରା ଫେରିଆସୁ । ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି । ଲାଗୁଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କର ଆଇନ ପ୍ରତି ଡ଼ର ଭୟ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଜେଲ ଯାଇ ଫେରିଆସିବା ପରେ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । କୌଣସି ଦଳ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଉଥିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଶାସନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବିନା ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ଦଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସବୁ ଦଳ ଏଥିରୁ ଖ୍ୟାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଏଭଳି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତଥା କ୍ରିମିନାଲଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଚାକିରୀ ସ୍କାମ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅପରାଧ(Organised Crime) । ସରକାରୀ ସହାୟତା ନମିଳିଲେ ଏଭଳି ରାକେଟ ଚାଲିବ ନାହିଁ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ଘଟଣାର ସଠିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଚାଲିଛି । ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଏଭଳି ସ୍କାମ କରିବା ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି । କଟକରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର । ସମସ୍ତେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କେବଳ ଦଳ ନୁହେଁ, ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତି । ଲୋକଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ଲଢୁଥିଲେ । ସଲିସ ବିହୀନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । ଓଡିଶା ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ । ଏଠାରେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବନାହିଁ । ଆକ୍ସନକୁ ଅପେକ୍ଷା । ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହା ହୋଇଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ ।"
