One year of BJP govt in Odisha CM mohan Majhi presents report card ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖରେ ମୋହନ ସରକାରକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡିଶାରେ ଏକ ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ସରକାରର ବର୍ଷକର ଉପଲବ୍ଧି ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଓଡିଶା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ୨୪ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ୨୪ ମିନିଟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । One year of BJP govt in Odisha (ETV Bharat Odisha) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏକକ ବିଜେପି ସରକାରର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧୦ ଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାର ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ସରକାର ଫୋକସ୍ ରଖି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଜନଜାତିଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଗଠନର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ, ସମ୍ମୁନତ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଉପରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ୨୪ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ୨୪ ମିନିଟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ଦିନ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୪ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଥିଲା ମୋହର । ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ମାତ୍ର ୨୪ ମିନିଟ । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

Odisha CM mohan Majhi highlights major achievements ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବଖାଣିଛନ୍ତି । ମୋଦୀ ସରକାର ସଫଳତାର ସହ ୧୧ ବର୍ଷ ପୁରା କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ, ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ, ଜିଏସଟିର ଏକକରଣ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । କୋଭିଡର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ଅନ୍ୟତମ ସଫଳତା । ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ୨୭.୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫.୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ଦରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ୨୭ କୋଟି ଲୋକ ଦରିଦ୍ୟ ସୀମାରେଖା ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପିଏମ କିଷାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦, ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଡିବିଟିରେ ସିଧା ଯୋଜନା ପହଁଚାଇବା, ବେଟି ବଚାଏ ବେଟି ପଢାଅ ଯୋଜନା ଦେଶରେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି । ତୃତୀୟ ପାଳି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ହୋଇଛି । ପଡୋଶୀ ଦେଶରେ ପଶି ଆତଙ୍କିଙ୍କୁ ମାରିବା, ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁଠୁ ବଡ ସଫଳତା ।



ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଛରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହିଛି । ଆମର ସବୁ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଗାମୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡିଶା ଆସିବେ । ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଅନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି IAS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି । ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କରିବ, ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଦ୍ଵିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । One year of BJP govt in Odisha (ETV Bharat Odisha)



"୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ରାଜ୍ୟର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏଥି ସହିତ ୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ । ଗୁଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣାସରେ ଓଡିଶା ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ମଡେଲ । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଛୁ । ‘ବର୍ଷ ଏକ, ସଫଳତା ଅନେକ’ । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡିଶା ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ । ଓଡିଶାକୁ ଏକ ୫୦୦ ନିୟତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବୁ । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶା ହେବ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ମୋଦୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢିବାରେ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ," କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- "2036 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 36 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି" - VISION 2036 AND 2047 ODISHA



ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ-

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷି ଯୋଜନା ସହିତ ରେକର୍ଡ ୩୭ ହଜାର ୮୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଛି । ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନାରେ ଧାନ କିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ୮୦୦ ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତି ଉପଖଣ୍ଡରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ‌ିକ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଖରିଫ ଓ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ୩୬.୦୧ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୧୯ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧ‌ିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । One year of BJP govt in Odisha (ETV Bharat Odisha)



ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି-

ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୨୫ କନକ୍ଲେଭ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ମୋହନ ସରକାର । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ୫୯୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୬.୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ୧୮ଟି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ୭୨,୨୮୮ ହିତାଧ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ୪.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧ‌ିକ ନିବେଶ ପାଇଁ ୨୦୭ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଦୀନଦୟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ୬ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୨୪,୬୭୨ ଶଯ୍ୟା କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ୧୩ଟି ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ଵିତ ହୋଇଛି ।



ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା-

ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣା ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏହା ଛଡା ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା, ଏତିହ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । One year of BJP govt in Odisha (ETV Bharat Odisha) ଜନଜାତି ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ - ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହା ଅଭିଯାନ ବା PM-JANMAN ଯୋଜନାରେ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୧,୪୬୨ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୨୮,୬୬୧ ଘର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି । ସହିଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ୧,୭୨,୩୫୬ ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ୯ ଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତି ସମୁଦାୟ ବା ପିଭିଟିଜିଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା @୨୦୩୬ ପାଇଁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ-ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ୧୧.୨୫% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୭,୩୮୨ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆହୁରି ୪୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ । ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ସରକାରୀ ଚାକିରି ବୟସ ସୀମା ୪୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ଵରାନ୍ଵିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । One year of BJP govt in Odisha (ETV Bharat Odisha) ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା-ଓଡିଶାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ସେହିପରି ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥ‌ିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଶତାୟୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା-ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ୨୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନଗଦ ବିହୀନ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୫ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରରେ ୩.୪୬ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟୋ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ୭୦ ବର୍ଷ ଓ ଅଧିକ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ହୋଇଛି । ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । One year of BJP govt in Odisha (ETV Bharat Odisha) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି-ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ । ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଉ ତୃତୀୟ ମହଲା ନୁହେଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାର ଯାଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ୧୦,୮୯୪ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୯,୩୮୮ ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଯାହା ମୋଟ ଅଭିଯୋଗର ୮୬ ପ୍ରତିଶତ । ସେହିପରି ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ।ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା @ ୨୦୩୬ ପାଇଁ ସୁଶାସନ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା-୮୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୟସ୍କ ଓ ୮୦%ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ୩୫୦୦ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ‌ିକ ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧୀକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ୪୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । One year of BJP govt in Odisha (ETV Bharat Odisha) ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ -ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ‌ିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗଣବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଜନଜାତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ଭାଷାରେ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଛାଡ଼ ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ - 