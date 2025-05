ETV Bharat / state

ପୋଲିସ ହାତରେ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ଚୋର, ଫ୍ଲାଇଟରେ କରେ ଯିବା ଆସିବା - FREQUENT FLYER ARRESTED

Published : May 15, 2025 at 4:23 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 5:22 PM IST

Thief arrested in Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲୁଟେରା ଗିରଫ ହୋଇଛି l ଏହି ଲୁଟେରାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଛି l ଗିରଫ ଲୁଟେରା ଜଣକ ହେଲା ମହମ୍ମଦ ଏକଲାକ l ଆମେ ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ଲୁଟେରା କହୁଛୁ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଟ କରିଥାଏ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସେ ରାଜ୍ୟ ଅଥବା ଟାଉନ ଛାଡି ଦେଇଥାଏ l ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ l ସେ ଏକ 3 ଜଣିଆଁ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ପିସ୍ତଲ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକାୟତି ଉପକରଣ ରଖୁଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତରାଜପୁର ପୋଲିସ ଏହି ଲୁଟେରାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l Frequent flyer arrested by Sambalpur police (ETV Bharat Odisha) Flight travelling thief caught Odisha ଏହି ମାମଲା ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମୂଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ମହମ୍ମଦ ଏକଲାକ l ତାଙ୍କ ର ବୟସ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ l ସେ 1992 ମସିହାରୁ ଏହିଭଳି ଅପରାଧ ରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି l ତାର ନାଁ ରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି l

Sambalpur flight robbery accused news ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମେରଟ, ଡେରାଡୁନ ପରି ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିଜ ମାମଲା ଥିବା ବେଳେ ନିକଟ ଅତିତରେ ଓଡିଶା ରେ ସେ 11ଟି ମାମଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୋରୀ, ଲୁଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି l ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଟି, ସମ୍ବଲପୁରରେ 3 ଟି, ଝାରସୁଗୁଡା ରେ 2 ଟି, ରାଉରକେଲାରେ 2ଟି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି l ଏକଲାକ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ଏକ ପିସ୍ତଲ ରଖୁଥିଲା l" ଏହା ପଢନ୍ତୁ- ପିଲା ଚୋରି ପରେ ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା ଚୋର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ ଗିରଫ - ODISHA WOMAN CHILD RESCUED Sambalpur police robbery case ପ୍ରଥମେ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଘର ଯେଉଠି ଦିନବେଳେ କେହି ରହୁ ନଥିବେ ସେହି ଭଳି ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଥମେ ରେକୀ କରୁଥିଲା ଓ ପରେ ସେହି ଘରୁ 10 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ରେ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ଚୋରୀ କରି ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସହର ଅଥବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଉଥିଲା l ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟର ସୁବିଧା ଥିଲେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା l ତାଙ୍କୁ ଆଉ 2 ଜଣ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧରା ପଡି ନାହାଁନ୍ତି l Frequent flyer arrested by Sambalpur police (ETV Bharat Odisha)



Sambalpur flight robbery accused arrested ତେବେ ଏକଲାକ ଠାରୁ ଏକ 7ଏମ.ଏମ. ପିସ୍ତଲ, 12 ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ଆପାଚେ ବାଇକ ଓ କଟର ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି l ଏକଲାକ ନାଁ ରେ ମୋଟ 28 ଟି ମାମଲା ରହିଛି l ଗତ 20 ଏପ୍ରିଲ ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଖେତରାଜପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚୋରୀ ରେ ମଧ୍ୟ ଏକଲାକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା l ଏହି ଘଟଣା ର ତଦନ୍ତ କରୁ କରୁ କ୍ଷେତରାଜପୁର ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀ ରୁ ଏକଲାକ କୁ ଗିରଫ କରିଛି l



