GST ହ୍ରାସ ପରେ କମିଲା ଓମଫେଡ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଉତ୍ପାଦ ଦର

ଆଜିଠାରୁ କମିଲା ଓମଫେଡ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦର । ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କେତେ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ?

Omfed Dairy Products Price Cut
Omfed Dairy Products Price Cut (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2025 at 8:26 PM IST

4 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: କମିବନି କ୍ଷୀର ଦାମ ହେଲେ କମିଲା ପନିର ଦର। ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପରେ କମିଲା ଓମଫେଡ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର । କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହି । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର ହ୍ରାସ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ଦରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହିର ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଓମଫେଡ ଦୁଗ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରାଯାଉ ନଥିଲା କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ ।

Omfed Dairy Products Price Cut (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ଦର କମାଇଛନ୍ତି ସରକାର ।

  • UHT କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛେନା 5% ଜିଏସଟି ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ହୋଇଛି । ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପନିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ।
  • ବଟର, ଘିଅ - 12% ଜିଏସଟି ଏବେ 5%
  • ଡାଏରି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ - 12% ଯିଏସଟି ଏବେ 5%
  • ଚିଜ - 12% ଯିଏସଟି ଏବେ 5%
  • ମିଳ୍କ କ୍ୟାନ୍ସ - 12% ଯିଏସଟି ଏବେ 5%
  • କଣ୍ଡେସଡ଼ ମିଳ୍କ - 12% ଯିଏସଟି ଏବେ 5%
  • ଆଇସକ୍ରିମ - 18% ଯିଏସଟି ଏବେ 5%
  • ଚକୋଲେଟ - 18% ଯିଏସଟି ଏବେ 5%

କେତେ ଥିଲା ଏବେ କେତେ ହେଲା ?

ଏହି ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏବେ ବଜାରରେ କମ୍ ଦରରେ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିର କିଲୋ ପ୍ରତି 380 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ଜିଏସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ହେବା ପରେ ତାହା 20 ଟଙ୍କା କମିଯିବ । ସେହିପରି 660 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଥିବା ଘିଅ ଦର 5 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ ପରେ 620 ଟଙ୍କା ହେବ । ବଟର ଦରରେ 12 ପ୍ରତିଶତରୁ 5 ପ୍ରତିଶତ କମିବା ପରେ 1 ଲିଟର 710 ଟଙ୍କା ଥିବା ବଟର ଏବେ 665 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ । ୟୁଏଚଟି କ୍ଷୀର ବା ଛ'ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇ ପାରୁଥିବା କ୍ଷୀର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ କରିବା ପରେ ଲିଟର ଏବେ 67 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଦର 70 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ସେହିପରି ଫ୍ଲେଭର ମିଳ୍କ 12 ପ୍ରତିଶତ ଯିଏସଟି ବଦଳରେ 5 ପ୍ରତିଶତ ଯିଏସଟି ଲାଗିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 180 ମିଳିଲଟର 25 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହା କମ ହୋଇ 23 ଟଙ୍କାରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି:
ସେହିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରାଯାଉ ନଥିଲା କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାହିଁ । ଛେନା ଓ ପନିରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 5 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍ ଟି ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପନିର ଓ ଛେନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପନିର 200 ଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ 5 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ 500 ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକେଟରେ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ।

Omfed Dairy Products Price Cut
Omfed Dairy Products Price Cut (ETV Bharat Odisha)

କମିଲା ଓମଫେଡ୍ ଘିଅ ଦର:
ପୂର୍ବରୁ ଘିଅରେ 12 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଲାଗୁଥିଲା । ଏବେ 7 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ତାହା 5 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ସେହି ଆଧାରରେ ଘିଅ ଲିଟର ପିଛା 45 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବଟରରେ 12 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ସେଥିରେ 5 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଲାଗିବ । ଫଳରେ 100 ଗ୍ରାମ ବଟର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏଣିକି ଗ୍ରାହକମାନେ 60 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 57 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବେ । ଫ୍ଲେଭର ମିଲ୍କ ବା ସୁବାସିତ ଦୁଗ୍ଧ ଉପରେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ 12 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ନେଉଥିଲେ । ଏବେ ତାହାକୁ ହ୍ରାସ କରି 5 ପ୍ରତିଶତ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ 25 ଟଙ୍କାରେ ଖାଉଥିଲେ,ଏବେ ସେହି ସୁବାସିତ ଦୁଗ୍ଧ ବୋତଲ ବା ଫ୍ଲେବର ମିଲ୍କ 23 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ୟୁଏଚ୍ ଟି ଦୁଗ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଏଚଟି ଦୁଗ୍ଧରେ 5 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା । ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏହା ଦାମ 70 ଟଙ୍କାରୁ ଖସି 67 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।

କମିଲା ଓମଫେଡ ଆଇସକ୍ରିମ ଦର:

ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇସକ୍ରିମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ 18 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏବେ ଜିଏସଟି 5 ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଆଇସକ୍ରିମ ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତେବେ 10 ଟଙ୍କିଆ, 15 ଟଙ୍କିଆ, 20 ଟଙ୍କିଆ ଓ 30 ଟଙ୍କିଆ ଆଇସକ୍ରିମରେ ଦର ସ୍ଥିର ରଖିଛି ଓମ୍ଫେଡ୍ । ତା’ ବଦଳରେ ଆଇସକ୍ରିମ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏଣିକି ଓମ୍ଫେଡ୍ ଆଇସକ୍ରିମ ଗ୍ରାହକ 10 ଟଙ୍କିଆ, 15 ଟଙ୍କିଆ, 20 ଟଙ୍କିଆ ଓ 30 ଟଙ୍କିଆ ଆଇସକ୍ରିରେ ଏଣିକି 10 ପ୍ରତିଶତକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ପାଇବେ ।

ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଜିଏସଟିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି,ତାହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦେକ୍ଷପ । ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଏସଟିକୁ କମ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଦେକ୍ଷପ ନିଆଯାଇଛି । ଯେପରିକି ।ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିତ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ।

ଏପରି କହିଲେ ଓମଫେଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ:

ଏନେଇ ଓମଫେଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାର ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପରେ ଓମଫେଡ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହି । କାରଣ ଓମଫେଡ ଦୁଗ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରାଯାଉ ନଥିଲା କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ । ଯଦି ଓମଫେଡର କୌଣସି ଉତ୍ପାଦରେ ପୁରୁଣା ଦାମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥାଏ, ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଣିକି ପୁରୁଣା ବଦଳରେ ନୂତନ ହ୍ରାସ ଦର ଦେଇ କ୍ରୟ କରିବେ ।"

OMFED DAIRY PRODUCTS PRICE CUT
OMFED DAIRY PRODUCTS PRICE CUT (ETV Bharat Odisha)

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି:

ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ GST ଛାଡକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଠାରୁ ଓଡିଶା ତଥା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜିଏସଟି ସୁଧାର ଲାଗୁ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଦ୍ବାରା କେବଳ ଜିଏସଟି ହାର ବା ଟିକସରେ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡିଶାର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କର ଆୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ୧୫ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବେ। କୋଇଲାରେ ରାଜସ୍ବରେ ସେସ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଓ ଜିଏସଟି ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଓଡିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ।

