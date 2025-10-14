କିପରି ବଢିବ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟର ମାନ, କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର?
୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଞ୍ଚରେ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପରିବେଷଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର । ଚଳିତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : October 14, 2025 at 2:01 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଆଗ୍ରହରୁ... ନିଶା ପରେ ପେଷା ତାପରେ ସାଧାନାରେ ପରିଣତ କରିବାର ରାସ୍ତା ସହଜ ନଥିଲା । ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଜୀବନବ୍ୟାପି ଏହାକୁ ନେଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସାଧାନା । ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀରଙ୍କ ପାଦ ଥକିପଡିନି । କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ । ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ । ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟର ପରିବେଷଣ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳିତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀରଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକ୍ଷାତକାର ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଜୀବନବ୍ୟାପି ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ?
ଉତ୍ତର: ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି, " ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏକ ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି । ଯିଏ ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ନମଜି ମନଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଓଡି଼ଶୀ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଓଡି଼ଶୀର ବ୍ୟାଘତ ହେଉଛି । ଯେଉଁ ମାନେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ସହିତ, ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସହିତ ଓ ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଛି ଭରତମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନନ୍ଦିକେଶର ଭଳି ରହିଥିବା ପୁସ୍ତକକୁ ପଢି ସେଥିରୁ ସୁତ୍ର ବାହାର କରି ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କଲେ ତାହାର ମାନ ବଢିପାରିବ ।"
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ?
ଉତ୍ତର: ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି, " ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟର ପରିବେଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ନର୍ଥ କୋରିଆ ସହିତ ଚାଇନା ଯାଇଥିଲି, ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା । ଯାହାକୁ ନେଇ କଲମ୍ୱିଆ ଠାରୁ ଉତ୍ତରିକା ଆରମ୍ଭ କରି ପାନାମା, ଭେନିଜିୱାଲା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ଓ୍ବାସିଂଟନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଓଡି଼ଶା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଇ.ସି.ସି.ଆର୍ (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ରିଲେସେନ୍ ) କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ କରାଇ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇଛି ।"
ପ୍ରଶ୍ନ: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ?
ଉତ୍ତର: ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଁ ଚଳିତବର୍ଷ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛି । ହେଲେ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଛି ସେ ବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଓଡି଼ଶୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଥିବା ନେଇ କଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି, " ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡିଦେଇଛି । ସେ ଯାହା କରିବେ । ଆମେ କୁମ୍ଭାର ମାଟି ଗଢିବା ଭଳି ଆମ ତିଆରି କରିବା କଥା । ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ହେବ । ସମସ୍ତେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ ନାଚିଦେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ କୌଶଳତା ରହିଲେ ହିଁ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ ନିଖୁଣତା ସହିତ ବାହାରି ପାରିବ । "
ପ୍ରଶ୍ନ: କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଲେ?
ଉତ୍ତର: ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି, " ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୪ /୫ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଗାଁ ରୁ ଯାତ୍ରା ,ଡ୍ରାମା , ଥିଏଟର ଦେଖି ନୃତ୍ୟ କରେ । ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ସଦାସର୍ବଦା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଏବଂ ପାଠପଢାରେ ମନନିବେଶ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିରକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏଭଳି ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମୁଁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିଲା । ଆଉ ସେହି ଠାରେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲା । ସେଠାରୁ ସେ ଏକ ଫର୍ମ ଆଣିଥିଲେ ପକାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଦିନ ରହିଥିଲା ସେହି ଦିନ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ । ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି । ହେଲେ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଚୟନପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକି ସେଠାକାର ତତକାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଥମେମନା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବାଳଶ୍ରୀ ଦାଶ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାଶ, ଦେବ ପ୍ରକାଶ ଦାଶ ସେହି ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରି ଓଡି଼ଶୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । "
ପ୍ରଶ୍ନ: ପିଲା ଦିନେ ଓଡି଼ଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଗୁରୁ ରହିଥିଲେ?
ଉତ୍ତର: ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି, " ପିଲା ଦିନେ ଗୁରୁ ସେଭଳି କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି । ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି । ଘରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି । ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି । ସେକୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକୋଡମୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲି ।"
ପ୍ରଶ୍ନ: ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ?
ଉତ୍ତର: ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଓ କମିଛି ମଧ୍ୟ । ଯିଏ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ତାହାର ବ୍ୟାକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାର ରହିଥିବା ରୁଚିକୁ ନେଇ ତାହାର ରହିଥିବା ହରଣ, ଭ୍ରମରୀ ଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ପଦଚାଳନା ଯେପରି ସଠିକ୍ ଭାବେର ସଂଯୋଜନା କଲେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟର ସଠିକ୍ ଉନ୍ନତି କରିବ । ହେଲେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ ନକରି ମନଇଚ୍ଛା ନୃତ୍ୟ କଲେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟର ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ମଞ୍ଚରେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।"
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ଅବସରରେ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ?
ଉତ୍ତର: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି, " ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା କହି ଆସିଛି ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ । ଯେପରି ଆମ ଦେଶର ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍, କଥକ, କଥକଲୀ, ମଣିପୁରୀ, କୁଚିପୁଡି ଯେପରି ତାହାର ସ୍ଥିରତା ରଖି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ ସେହିପରି ହେବା ଉଚିତ୍ । ଓଡି଼ଶୀର ରହିଥିବା ନିୟମକୁ ନେଇ ତାହାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ଉଚିତ । ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲେ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡି଼ଶୀର ଅନେକ କବି ରହିଛନ୍ତି । ବନମାଳି, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡି଼ଶୀ ପାଇଁ ଲିପି ବଦ୍ଧ । ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଓ ଗୀତରଚନାକୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କର, ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଚରିତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଓଡି଼ଶୀ କର, ଯାହା ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟର ଉନ୍ନତର ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ ।"
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀରଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ :
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଘରର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ । ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବଡ ଭାଇ, ଦୁଇ ବଡ ଭଣୀ ଓ ଏକ ସାମ ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ ।
ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଝିଅ ଗାୟତ୍ରୀ ?
ସେପଟେ ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ରଣବୀର ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ହିଁ ଓଡି଼ଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଆସୁଥିବା କୁହନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାୟତ୍ରୀ ଚିତ୍ରକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡି଼ଶୀକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟାଶ କରୁଛନ୍ତି । । ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡି଼ଶୀ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶରେ ଜାପାନ , ଋଷିଆ ଭଳି ଅନେକ ବିଦେଶରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଗାୟତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି," ଓଡି଼ଶୀ କରିବା ପଛରେ ବୋଉଙ୍କ ହାତ ରହିଛି, ବାପା ଏନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ।"
ସେପଟେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସୁରଜ କୁମାର ସାହୁ କୁହନ୍ତି," ସାରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସେ ଯେତିକି ଖୁସି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଆମ ଭଳି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ । ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ହେଲେ ଏଭଳି କୃଚିତ୍ ଗୁରୁ ମିଳନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।"
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଜୟନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିଛନ୍ତି," ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହିୟାନ୍ ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କ କଳା ନୁଖୁଣ ଏବଂ କଳାପ୍ରତି ରହିଥିବା ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-'ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ, SI ନିଯୁକ୍ତିରେ ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି'- ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ: ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ବ୍ୟାକରଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, 'ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତି' କହିଲେ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର