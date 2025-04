ETV Bharat / state

ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା JEE MAIN ଟପ୍ପର, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ - OM PRAKASH BEHERA JEE MAIN TOPPER

JEE Main session 2 result 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : April 19, 2025 at 9:43 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 11:31 AM IST 2 Min Read

OM PRAKASH BEHERA JEE MAIN TOPPER ଭୁବନେଶ୍ୱର/କୋଟା : ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, JEE Main 2025 ରେ ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ -1 (ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ) ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ 300 ମାର୍କରୁ 300 ଅର୍ଥାତ୍ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜେଇଇ ମେନ-୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ସେସନରେ ମଧ୍ୟ ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ୩୦୦ରୁ ରଖିଥିଲେ ୩୦୦ ମାର୍କ ରଖି ଟପ୍ କରିଥିଲେ । Om Prakash Behera All India Rank 1 ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଜେଇଇ ମେନ ୨୦୨୫ରେ କମାଲ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ । ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର (Perfect JEE main Score)ରଖି ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା । ୩୦୦ରୁ ପରଫେକ୍ଟ ୩୦୦ ମାର୍କ ଆଣି ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ଓମ । ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା JEE ମେନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ 2025

JEE ମେନ୍‌ର ସେସନ୍‌-୨ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ

ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ଜେଇ ମେନ ଟପ୍ପର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଓମ୍:

Om Prakash Behera JEE Main 2025 Topper ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି JEE ମେନ୍‌ର ସେସନ୍‌-୨ ପରୀକ୍ଷାଫଳ । ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କମଳାକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ସ୍ମିତା ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୩୦୦ରୁ ୩୦୦ ମାର୍କ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ୩ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରେ ରହି କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Exclusive : ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ JEE MAIN ଟପ୍ପର, ୩୦୦ ରୁ ୩୦୦ ନମ୍ବର ରଖି ରେକର୍ଡ - ODISHA BOY JEE MAIN TOPPER JEE Main 2025 Session 2 Results ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା JEE ମେନ୍ ୨୦୨୫ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ- JEE ମେନ୍ ସେସନ୍-୨ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି-NTA ପକ୍ଷରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ

୨୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ

ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ୧୯ଟି ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ସେସନରେ ହୋଇଥିଲା ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା

ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା

ସମୁଦାୟ 15 ଲକ୍ଷ 39 ହଜାର 848 ଆଶାୟୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ

14 ଲକ୍ଷ 75 ହଜାର 103 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ

ଏପଟେ ଓଡିଶାରୁ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ନବନୀତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ

ସେ 99 ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି JEE Main 2025 AIR 1 Om Prakash Behera ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପିତା କମଳାକାନ୍ତ ବେହେରା ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ । ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଡେପୁଟେସନ ନେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେ (ଓମଙ୍କ ପିତା) କୋଟାକୁ ଆସି ପୁଅକୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ । ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ମା ସ୍ମିତା ରାଣୀ ବେହେରା, ଯିଏକି ଓଡିଶାର ଜଣେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ, ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି କୋଟାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । JEE Main 2025 Results News ଓମ ପ୍ରକାଶ କୋଟାରେ ରହିବା ସମୟରେ ନିଜେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଇଆଇଟି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 92 ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅତୀତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବିଷୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା । ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ କାରଣ କୋଟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଚ୍ଚମାନର ଅଟେ । ଫୋନ୍ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛି- ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ।

OM PRAKASH BEHERA JEE MAIN TOPPER ଭୁବନେଶ୍ୱର/କୋଟା : ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, JEE Main 2025 ରେ ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ -1 (ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ) ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ 300 ମାର୍କରୁ 300 ଅର୍ଥାତ୍ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜେଇଇ ମେନ-୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ସେସନରେ ମଧ୍ୟ ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ୩୦୦ରୁ ରଖିଥିଲେ ୩୦୦ ମାର୍କ ରଖି ଟପ୍ କରିଥିଲେ । Om Prakash Behera All India Rank 1 ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଜେଇଇ ମେନ ୨୦୨୫ରେ କମାଲ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ । ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର (Perfect JEE main Score)ରଖି ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା । ୩୦୦ରୁ ପରଫେକ୍ଟ ୩୦୦ ମାର୍କ ଆଣି ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ଓମ । ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା JEE ମେନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ 2025

JEE ମେନ୍‌ର ସେସନ୍‌-୨ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ

ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ଜେଇ ମେନ ଟପ୍ପର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଓମ୍: Om Prakash Behera JEE Main 2025 Topper ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି JEE ମେନ୍‌ର ସେସନ୍‌-୨ ପରୀକ୍ଷାଫଳ । ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କମଳାକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ସ୍ମିତା ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୩୦୦ରୁ ୩୦୦ ମାର୍କ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ୩ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରେ ରହି କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Exclusive : ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ JEE MAIN ଟପ୍ପର, ୩୦୦ ରୁ ୩୦୦ ନମ୍ବର ରଖି ରେକର୍ଡ - ODISHA BOY JEE MAIN TOPPER JEE Main 2025 Session 2 Results ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା JEE ମେନ୍ ୨୦୨୫ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ- JEE ମେନ୍ ସେସନ୍-୨ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି-NTA ପକ୍ଷରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ

୨୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ

ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ୧୯ଟି ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ସେସନରେ ହୋଇଥିଲା ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା

ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା

ସମୁଦାୟ 15 ଲକ୍ଷ 39 ହଜାର 848 ଆଶାୟୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ

14 ଲକ୍ଷ 75 ହଜାର 103 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ

ଏପଟେ ଓଡିଶାରୁ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ନବନୀତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ

ସେ 99 ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି JEE Main 2025 AIR 1 Om Prakash Behera ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପିତା କମଳାକାନ୍ତ ବେହେରା ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ । ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଡେପୁଟେସନ ନେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେ (ଓମଙ୍କ ପିତା) କୋଟାକୁ ଆସି ପୁଅକୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ । ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ମା ସ୍ମିତା ରାଣୀ ବେହେରା, ଯିଏକି ଓଡିଶାର ଜଣେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ, ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି କୋଟାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । JEE Main 2025 Results News ଓମ ପ୍ରକାଶ କୋଟାରେ ରହିବା ସମୟରେ ନିଜେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଇଆଇଟି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 92 ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅତୀତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବିଷୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା । ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ କାରଣ କୋଟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଚ୍ଚମାନର ଅଟେ । ଫୋନ୍ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛି- ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ।

Last Updated : April 19, 2025 at 11:31 AM IST