ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Freedom Fighter Neglect Village ପୁରୀ: ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର । ନା ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ବ ନା ସମ୍ମାନ । ନିଜ ନାଁ ଓ ଗାଁର ପରିଚୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ । ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନତାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଵୀର ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ । ମାଟି ମାତୃକା ପାଇଁ ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ଲଢି ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଉତ୍କଳ ମାତାର ବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଗାଁ ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଏବେବି ଅବହେଳିତ। ପୁରୀ ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ବୀରହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ।
ବାଟଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ହୁଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଗ୍ରାମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ କଣ ଦେଖିବେ ? ସହିଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ପାଠାଗାର ହେଉ। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କିତ କଥାବସ୍ତୁ, ସାମଗ୍ରୀ ସେଠାରେ ରଖାଯାଉ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ମାନେ ଏହି ମହାନ୍ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣି ପାରିବେ। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମ କୁ ଐତିହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ସେଠାରେ ରଖାଯାଉ। ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ’’।
- ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଭୁଲିଗଲେ
ଚଳିତବର୍ଷ ଆମ ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ୭୯ ତମ ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ। ଦେଶକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେବାରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ମହାନ୍ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଦେଶ ମନେ ପକାଉଛି। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଗାଥା ବହନ କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । କେବଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଲେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅୟୋଜନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଉତ୍କଳ ମାତା ବୀର ପୁରୁଷ ସହିଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତି କରଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ବୀରହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅନେକ କିଛି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତି କରଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବହେଳା କରିବା ଦୁଃଖ ଦାୟକ ବୋଲି ବୀରହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସହିଦ୍ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ କେବଳ ସନ୍ତକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଘର, କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ଓ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଯାହାକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯିବା ସତ୍ବେ ଫଳ ଶୂନ । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଅନେକ କଲେଜ, ରାସ୍ତାର ନାମକରଣ କରଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସହିଦ୍ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଦାବି କରିଛି।
ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଜଟାଧାରୀ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘‘ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା ପରେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆସିବ ସେଥିରେ ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଏଠାରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେବା ଦରକାର। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଉଚିତ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇ ପାରିବେ। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ରାସ୍ତାର ନାମକରଣ ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇନାହିଁ। ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏହା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା ହୋଇ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସି ପାରିବ’’।
- ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଲଢେଇ
ଉତ୍କଳ ମାତାର ବୀରପୁତ୍ର ସହିଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ । ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ୧୭୩୯ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୯ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୫ କିମି ଦୂର ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ପିତା ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ ଓ ମାତା ହାରାମଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେ । ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ରେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପିତା ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଦେଶପ୍ରେମୀ । ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ୧୭୮୦ ମସିହାରେ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜଗୁରୁ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ଏହାପର ଠୁ ସେ ‘ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ’ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ସେ ରାଜ୍ୟର ପରିଚାଳନା ଭାର ନେଇଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ରାଜବଂଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ସେ ସମସ୍ତ ପାଇକ ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଥିଲେ। ପାଇକ ଆଖଡ଼ା କରି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଥିଲେ। ୧୮୦୩ରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ଠୁ କର ଆଦାୟ କଲେ। ଏହା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲଢେଇ । ୧୮୦୪ରେ କଟକ ବାରବାଟି ରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ମାଦ୍ରାସରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ମଗାଇଥିଲେ।
୧୮୦୪ ରେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଇଂରେଜର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ସହିତ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ର ପାଇକମାନେ ଲଢ଼ି ନିଜ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ କିଛି ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ତତ୍କାଳୀନ ମେଜର ଫ୍ଲେଚର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୫, ୧୮୦୬ରେ ବ୍ରିଟିଶ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହରକୋଟ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘୋଷଣା କଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଏହାପରେ ବିପ୍ଳବ ଆଶଙ୍କାରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନିପୁର ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ତେବେ ୧୮୦୬ ଡିସେମ୍ବର ୬ରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ବିପ୍ଳବୀ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା । ମେଦିନିପୁରରେ ବାଘି ତୋଟାରେ ବରଗଛର ଦୁଇଟି ଡାଳକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ଉଭୟ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଡାଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସହଦି ଥିଲେ ବିପ୍ଳବୀ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନଇଁ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକକଥା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ଯେ, ‘ଜଇଆ ପଛେ ଜୀବନ ଦେଲା ନୁଆଁଇ ନାହିଁ ମଥା’।
ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଧରିତ୍ରୀ ଜେନା କୁହନ୍ତି, ’’ଶହୀଦ୍ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ କେବଳ ଘରଟିଏ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଜାଣିବା ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରାଗଲେ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣି ପାରିବେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର, ସାମଗ୍ରୀ, ଫଟୋ, ବହି ରଖାଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇ ପାରିବେ। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ମୁତିରେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟା: ଗୋରା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢିଥିଲେ, ସାବାସୀ ଦେଇଥିଲେ ନେତାଜୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ପରିବାର, ନାଁଠୁ ଘର ଦିଶେ ଦେଶାତ୍ମକ ଝଲକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ