ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୂନ୍ୟ; କେନ୍ଦୁଝରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ
କେନ୍ଦୁଝରରେ 'ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ IIT ମାଡ୍ରାସର ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
Odisha Road Accident Prevention Campaign କେନ୍ଦୁଝର: ରାଜ୍ୟରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ । 'ସୁରକ୍ଷିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରିବା' ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆୟୋଜିତ 'ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ' (Zero Accident Day) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ IIT ମାଡ୍ରାସର ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା'ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେଇ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଆଜି (ଶନିବାର) କେନ୍ଦୁଝରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 'ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ' (ZAD) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିରୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 13ଟି ବ୍ଲକରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ତଥା ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସିଂଗନେଚର କ୍ୟାମ୍ପେନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ହେଉଛି ଜିରୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେ ବା 'ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ' । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 'ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦୁଝର ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି । ଆମେ ଖଣି, କାରଖାନା ଓ ସଡ଼କ ଆଦିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଜଣ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ କିପରି ଏଡାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ 'ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ।"
IIT Madras ସହାୟତାରେ ସଚେତନତା:
ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଶୂନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସର ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଛି । ଆଇ.ଆଇ.ଟି ମାଡ୍ରାସ (IIT Madras) ସହାୟତାରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ 14 ଦିନିଆ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଆଇ.ଆଇ.ଟି ମାଡ୍ରାସ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କିପରି ପ୍ରତିହତ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ।
14 ଦିନିଆ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗତବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 'ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ' କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରଦେଶସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି । ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସକୁ ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ IIT ମାଡ୍ରାସର ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି । ସଚେତନାତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ 14 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ଜଣେ ଯଦି ସତର୍କତାର ସହ ଘରୁ ବାହାରିବ ତେବେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରୁକୁ ଫେରବେ । ଯେତେବେଳେ ଘରୁ କେହି ସଦସ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଘରର ସବୁ ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସାବଧନାତା ଓ ସତର୍କତାର ସହ ଯାତାୟତ କରନ୍ତୁ ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ:
ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ହେଉଛି ଏକ ଖଣିବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା । ଦିନରାତି ଏଠାରୁ ଅନ୍ଯ ସ୍ତାନକୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରୁ ଶହଶହ ଯାନବାହାନ ଯାତାୟାତ କରିଥାଏ । ଏହା ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଚଳ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଚାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯାତାୟତ ସମୟରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ମାନିବା ସହିତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ଖଣି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା । ଖଣି, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜନଗହଳି ହେଉଛି । ଏଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ରକ୍, ଲୋଡର୍ ଓ ଭାରୀ ଯାନବାହାନ ଯାତାୟାତ କରୁଛି । ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସତର୍କତାର ସହ ସଡ଼କ ନିୟମ ମାନି ଯାତାୟତ କରିବେ, ସେତିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହେଉ ବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ରାସ୍ତା କିଭଳି ଖାଲଢିପ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁର ତଦାରଖ କରାଯିବ । ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯିବା ବେଳେ ହେଲମେଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରିବ । "
ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମହେଶ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ସେପଟେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି କେନ୍ଦୁଝରର ପୁଣ୍ୟତୋୟା ମା' ବୈତରଣୀଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଗୋନାସିକାସ୍ଥିତ ଆଦି ପୀଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମହେଶ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଗୋନାସିକା ତଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମହେଶ ମନ୍ଦିର ଐତିହାସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଭାବରେ ପୂଜିତ । ପୁଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ଗୋମାତାଙ୍କ ନାସିକା ଆକୃତି ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୋନାସିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଠାରେ ମା' ବୈତରଣୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଏଠାରେ ପୂଜା ଓ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲି । "
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି:
'ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର, କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକ, ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼, ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ନାୟକ, ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ଡା. ଫକୀର ମୋହନ ନାୟକ, ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ପୋଲିସ ଡି.ଜି. ଯୋଗେଶ ବହାଦୁର ଖୁରାନିଆ, ଏସ.ଟି.ଏ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ଡି.ଆଇ.ଜି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଳ ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
