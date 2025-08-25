ETV Bharat / state

ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ଭାସିଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ତିନି ମାସରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଘଟଣା - DUDUMA WATERFALL TRAGEDY

ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ହେଲା କାଳ । ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତର ପ୍ରଖର ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ।

DUDUMA WATERFALL TRAGEDY
DUDUMA WATERFALL (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read

କୋରାପୁଟ: ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ଅଘଟଣ । ପ୍ରଖର ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର । ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ସାଗର ଟୁଡୁ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟର ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ପ୍ରଖର ଜଳ ସ୍ରୋତ ଭାସି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଗର । ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ତେବେ 3 ମାସରେ ଏହା ଦ୍ବିତୀୟ ଘଟଣା ।

DUDUMA WATERFALL TRAGEDY (ETV Bharat Odisha)

ଭାସିଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର:

ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା କାଳ । ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ଭାସିଗଲେ ୟୁଟୁବର ସାଗର ଟୁଡୁ । ତାଙ୍କ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଡୁଡୁମାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଡୁଡୁମାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଭିଡ଼ି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ହଠାତ୍ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଗର ନଦୀ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି 550ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ।

ଏପରି କହିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ:

ନିଖୋଜ ସାଗରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଦୁହେଁ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ କୋରାପୁଟ ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ । ଏଠାରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲୁ । ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ସାଗର ଏବଂ ମୁୁଁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ହେଲେ ସାଗର ଟିକିଏ ଅଧିକା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଡ୍ରୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ମୁଁ ବାହାରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି ହେଲେ ସାଗର ଏକ ପଥର ଉପରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା । ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାସିଗଲା ।"

ତିନି ମାସରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଖୋଜ:

ଡୁଡୁମାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗତ ଜୁନ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିଅର ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡୁଡୁମା ବୁଲିବାକୁ ଆସି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକ, ସେତିକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅକାଳେ ଯାଉଛି ଜୀବନ । ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ସତ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ? ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ୩ମାସରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା: ଧାମନଗରରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଭାସିଗଲେ 3 ଜଣ - ODISHA FLOOD SITUATION

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କାଣୀ ନଦୀରେ 50 ଫୁଟ୍ ଘାଇ, ବଢ଼ୁଛି ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର - JAJPUR FLOOD 2025

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କୁମ୍ଭୀର-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ: ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ନାବାଳକ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଟାଣିନେଲା - CROCODILE ATTACK IN KENDRAPARA

ଇଟିଭି ଭାରତ,କୋରାପୁଟ

କୋରାପୁଟ: ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ଅଘଟଣ । ପ୍ରଖର ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର । ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ସାଗର ଟୁଡୁ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟର ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ପ୍ରଖର ଜଳ ସ୍ରୋତ ଭାସି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଗର । ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ତେବେ 3 ମାସରେ ଏହା ଦ୍ବିତୀୟ ଘଟଣା ।

DUDUMA WATERFALL TRAGEDY (ETV Bharat Odisha)

ଭାସିଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର:

ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା କାଳ । ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ଭାସିଗଲେ ୟୁଟୁବର ସାଗର ଟୁଡୁ । ତାଙ୍କ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଡୁଡୁମାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଡୁଡୁମାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଭିଡ଼ି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ହଠାତ୍ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଗର ନଦୀ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି 550ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ।

ଏପରି କହିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ:

ନିଖୋଜ ସାଗରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଦୁହେଁ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ କୋରାପୁଟ ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ । ଏଠାରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲୁ । ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ସାଗର ଏବଂ ମୁୁଁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ହେଲେ ସାଗର ଟିକିଏ ଅଧିକା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଡ୍ରୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ମୁଁ ବାହାରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି ହେଲେ ସାଗର ଏକ ପଥର ଉପରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା । ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାସିଗଲା ।"

ତିନି ମାସରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଖୋଜ:

ଡୁଡୁମାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗତ ଜୁନ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିଅର ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡୁଡୁମା ବୁଲିବାକୁ ଆସି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକ, ସେତିକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅକାଳେ ଯାଉଛି ଜୀବନ । ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ସତ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ? ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ୩ମାସରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା: ଧାମନଗରରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଭାସିଗଲେ 3 ଜଣ - ODISHA FLOOD SITUATION

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କାଣୀ ନଦୀରେ 50 ଫୁଟ୍ ଘାଇ, ବଢ଼ୁଛି ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର - JAJPUR FLOOD 2025

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କୁମ୍ଭୀର-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ: ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ନାବାଳକ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଟାଣିନେଲା - CROCODILE ATTACK IN KENDRAPARA

ଇଟିଭି ଭାରତ,କୋରାପୁଟ

For All Latest Updates

TAGGED:

KORAPUT YOUTUBER ACCIDENTDUDUMA FALLS DROWNINGYOUTUBER SWEPT AWAY KORAPUTDUDUMA WATERFALL DEATHDUDUMA WATERFALL TRAGEDY

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.