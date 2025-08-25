କୋରାପୁଟ: ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ଅଘଟଣ । ପ୍ରଖର ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର । ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ସାଗର ଟୁଡୁ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟର ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ପ୍ରଖର ଜଳ ସ୍ରୋତ ଭାସି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଗର । ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ତେବେ 3 ମାସରେ ଏହା ଦ୍ବିତୀୟ ଘଟଣା ।
ଭାସିଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର:
ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା କାଳ । ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ଭାସିଗଲେ ୟୁଟୁବର ସାଗର ଟୁଡୁ । ତାଙ୍କ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଡୁଡୁମାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଡୁଡୁମାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଭିଡ଼ି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ହଠାତ୍ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଗର ନଦୀ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି 550ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ।
ଏପରି କହିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ:
ନିଖୋଜ ସାଗରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଦୁହେଁ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ କୋରାପୁଟ ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ । ଏଠାରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲୁ । ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ସାଗର ଏବଂ ମୁୁଁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ହେଲେ ସାଗର ଟିକିଏ ଅଧିକା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଡ୍ରୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ମୁଁ ବାହାରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି ହେଲେ ସାଗର ଏକ ପଥର ଉପରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା । ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାସିଗଲା ।"
ତିନି ମାସରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଖୋଜ:
ଡୁଡୁମାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗତ ଜୁନ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିଅର ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡୁଡୁମା ବୁଲିବାକୁ ଆସି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକ, ସେତିକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅକାଳେ ଯାଉଛି ଜୀବନ । ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ସତ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ? ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ୩ମାସରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କୋରାପୁଟ