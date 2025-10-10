'ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ, SI ନିଯୁକ୍ତିରେ ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି'- ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବ୍
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର । 'ଓଡ଼ିଶାରେ ବେରୋଜଗାରୀ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚାକିରି ସ୍କାମରେ ବେକ ଫୁଟରେ ସରକାର ' ।
Published : October 10, 2025 at 4:51 PM IST
Uday Bhanu Chib Exclusive Interview , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶରେ ଭୋଟ୍ ଚୋରି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ସ୍କାମ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜଧାନୀରେ ହଲ୍ଲା ବୋଲ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଆଗକୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କ'ଣ ରହିଛି ? ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେରୋଜଗାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ? ସେ ନେଇ ETV Bharatକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବ ।
ETV Bharat: ଆଗକୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କ'ଣ ରହିଛି ?
ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବଙ୍କ ଉତ୍ତର : ଚାକିରି ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି । ଭୋଟ ଚୋରି ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା । ଲଗାତର ବିଜେପି ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ସାରା ଦେଶକୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇ ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି । ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ।
ETV Bharat: ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେରୋଜଗାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରୁନାହାନ୍ତି ? କ'ଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ଭୋଟ ଦରକାର ନାହିଁ ? ଯଦି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବେ ? ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଚୋର । ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭୋଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କାରଣ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯିବେ । ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ । ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କତ ସେବା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
ETV Bharat: SI ଚାକିରି ଘୋଟଲା ନେଇ କଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବ୍ଇନିସ୍ପେକ୍ଟର ଭର୍ତ୍ତିରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି । ସାରା ଦେଶରେ ଏଭଳି ଜାଲିଆତି ଚାଲିଛି । ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପେପର ଲିକ୍, ଚାକିରି ଭର୍ତ୍ତି ଘୋଟାଲା ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି । ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ କଡା ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ମେନିଫେଷ୍ଟୋରେ ରଖିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା । ସେଭଳି କିଛି ଆଇନ ଆସିଲା ନାହିଁ । ଲଗାତାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର, ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁଛି । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେପିକୁ ଦେବାପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ସବୁଠି ଚାକିରି ଘୋଟାଲା । ଏଥିରେ ବିଜେପିର ନେତା ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି । ଏମିତି କିଛି କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ନାଁରେ କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅନଲାଇନ ପେପର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟେଣ୍ଡର ମିଳୁଛି । କାରଣ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଜନେସ ପାର୍ଟନର ।"
ETV Bharat: ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ଅନିୟମିତତା ନେଇ କଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: SI ଚାକିରି ଘୋଟାଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଲ ପଠାଇଛନ୍ତି ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କି ? କିଛି ବ୍ରୋକରମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି । ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେବ, ତେବେ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ଯତ କ'ଣ ହେବ ?
ETV Bharat: ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ?
ଉତ୍ତର: ମୋତେ ଯେତିକି ଜଣା ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ 15ରୁ 16 ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଯେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ସେବେଠାରୁ 17 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଅପହରଣ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ମାଆ, ଭଉଣୀ, ଝିଅ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇନ ଆଣିଛୁ ?
ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି "ଆମ ଦେଶରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ । ଯୁବ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି । ଯେବେଠାରୁ ଦେଶରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଛି ଦେଶର ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବେ ବି ଆମକୁ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ ଦେଶରେ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ସେକଟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର