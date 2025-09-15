ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ କେଉଁ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବେ ? ଜାଣନ୍ତି କି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10,000ରୁ 15000 କଲ୍ ଆସିଥାଏ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ । କିଛି ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ।
Published : September 15, 2025 at 2:36 PM IST
Helpline Number ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହିଳା ଟିଏ ଘରୁ ଗୋଡ କାଢିଲେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା । ଅନେକ ସମୟରେ କେଉଁଠି ଅସଦାଚରଣ, କିଏ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା । କେଉଁଠି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ନିର୍ଯାତନା । ଏପରି ଅନେକ ଖବର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ । ଅଘଟଣ..ଦୁର୍ଘଟଣା ଏପରି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ । ଏସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଏକ ସାହା ଭରସା । ଏଥିପାଇଁ 112 ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ ବାବଦରେ କେତେ ଜାଣନ୍ତି ମହିଳା ? ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲା ।
100 ନୁହେଁ 112 ହେଉଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର:
ପୂର୍ବରୁ ଫୋନରେ 100 ନମ୍ବରରେ କଲେ ପୋଲିସ ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲା । ସେହି ନମ୍ବରଟି ବଦଳି ଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ 100 ବଦଳରେ 112କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ୧୧୨କୁ ଡାଏଲ କଲେ ମିଳିବ ପୋଲିସ,ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଭଳି ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ସେବା । କେହି ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କଲେ ବା ନିଜ ମୋବାଇଲର ପାଓ୍ବାର ବଟନକୁ ଲଗାତାର ତିନିଥର ଦବାଇଲେ SOS ବଟନ୍ ଭାବେ ସେହି ମୋବାଇଲରୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ ସେଣ୍ଟର ୧୧୨କୁ ଆପେ ଆପେ କଲ ଲାଗିଯିବ । ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦରକାର ତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ବାସ୍ତବରେ 112 ନମ୍ବର ବିଷୟରେ କେତେ ଜାଣନ୍ତି ?
ବାସ୍ତବିକ ଏହି ସେବା ବିଷୟରେ ଲୋକେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣନ୍ତି । ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏବେବି ୧୧୨ ବିଷୟରେ ସେତେଟା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । କାରଣ ପୋଲିସ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିବେ ତାହା ଅଧିକାଂଶକୁ ଅବଗତ ନାହାଁନ୍ତି । ସହାୟତା ନମ୍ବର ୧୧୨ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏନେଇ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ।
112 ନମ୍ବର ବାବଦରେ ଅଜ୍ଞ:
ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ରୂପାଲି କୁହନ୍ତି, ‘ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ରହୁଛି । ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତୁରନ୍ତ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବି । ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ।’
ତେବେ କେଉଁ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ୧୦୦କୁ କଲ କରିବି ଅର୍ଥାତ ଆଉ କିଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ୧୦୨ କି ୧୦୧କୁ କଲେ କଲେ ପୋଲିସ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ।’
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ରୋଜାଲିନ କୁହନ୍ତି, ବିଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ । ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ହୋଇନାହିଁ ବା ସେଭଳି ଘଟଣା କିଛି ଘଟିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସର ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ କଲ କରିବି । କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, 109 ବା 108 ବା ସେମିତି କଣ ଅଛି ଫୋନରେ ଅଛି ।’
ଅନ୍ୟଜଣେ ଗୃହିଣୀ ସବରିନା ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ, ‘ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ରହୁଛି । ଯଦି କିଛି ଅପରାଧ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସେଭଳି କିଛି ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିବି ।’ ହେଲେ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ୧୦୦ ବା ୧୦୧ । ଅର୍ଥାତ୍ ୧୧୨ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲି । କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ୧୧୨ ନମ୍ବର ଜାଣିବା କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ।’
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଭଳି କିଛି ଘଟିଲେ କେମିତି ନିଜେ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବି ତାହା ଦେଖିବି । ମୋ ଦ୍ବାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆଗ ନିଜେ ଲଢ଼ିବି । ହଁ ପୋଲିସକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି ।’ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଜାଣି ନଥିଲେ । ୧୦୦ କେବଳ ଜାଣିଥିବା କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ୧୧୨ ବିଷୟରେ ଏତେଟା ଜାଣି ନଥିବା କହିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମୀରା କହିଥିଲେ, ‘ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ୧୧୨ ହେଲ୍ପ ଲାଇନରେ ଫୋନ କରିବେ । ପୋଲିସ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜଣାଇବେ । କିନ୍ତୁ ୧୧୨ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ । ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢିଆ ସବୁ ମହିଳା ଜାଣିବା କଥା ।
କେତେ କଲ୍ ଆସେ ?
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10,000 ରୁ 15000 ଆସିଥାଏ ୧୧୨ ହେଲ୍ପଲାଇନ ସେବାକୁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର 77% ପୁରୁଷ ଫୋନ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 23% ମହିଳା ଫୋନ କଲ୍ ଯୋଗେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେବା ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି । 75% ଫୋନ କଲ୍ ପୋଲିସ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ରହିଥାଏ । ମୋବାଇଲ ଚୋରି, ପକେଟମାର୍ ବା ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କଲ୍ ଆସିଥାଏ ।
ସେହିପରି 15% ଫୋନ କଲ୍ କେବଳ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିଥାଏ । ପାଣିରେ ବୁଡିଯିବା, ଗଛକଟାରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏପରି କଲ୍ ଆସିଥାଏ । 10 ପ୍ରତିଶତ କଲ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ । 112 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲେ 20ରୁ 25 ମିନିଟ ଭିତରେ ଫୋନ କରିଥିବା ଲୋକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର