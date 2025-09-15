ETV Bharat / state

ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ କେଉଁ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍‌ କରିବେ ? ଜାଣନ୍ତି କି

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10,000ରୁ 15000 କଲ୍‌ ଆସିଥାଏ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ । କିଛି ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ।

Helpline 112
Helpline Number (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2025 at 2:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Helpline Number ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହିଳା ଟିଏ ଘରୁ ଗୋଡ କାଢିଲେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା । ଅନେକ ସମୟରେ କେଉଁଠି ଅସଦାଚରଣ, କିଏ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା । କେଉଁଠି ଲୁଟ୍‌ର ଶିକାର ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ନିର୍ଯାତନା । ଏପରି ଅନେକ ଖବର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ । ଅଘଟଣ..ଦୁର୍ଘଟଣା ଏପରି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ । ଏସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଏକ ସାହା ଭରସା । ଏଥିପାଇଁ 112 ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ ବାବଦରେ କେତେ ଜାଣନ୍ତି ମହିଳା ? ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲା ।



100 ନୁହେଁ 112 ହେଉଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର:

ପୂର୍ବରୁ ଫୋନରେ 100 ନମ୍ବରରେ କଲେ ପୋଲିସ ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲା । ସେହି ନମ୍ବରଟି ବଦଳି ଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍‌ 100 ବଦଳରେ 112କୁ କଲ୍‌ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ୧୧୨କୁ ଡାଏଲ କଲେ ମିଳିବ ପୋଲିସ,ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଭଳି ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ସେବା । କେହି ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କଲେ ବା ନିଜ ମୋବାଇଲର ପାଓ୍ବାର ବଟନକୁ ଲଗାତାର ତିନିଥର ଦବାଇଲେ SOS ବଟନ୍ ଭାବେ ସେହି ମୋବାଇଲରୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ ସେଣ୍ଟର ୧୧୨କୁ ଆପେ ଆପେ କଲ ଲାଗିଯିବ । ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦରକାର ତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, କେତେ ମହିଳା ଜାଣନ୍ତି Helpline 112 ସେବା (ETV Bharat Odisha)


ବାସ୍ତବରେ 112 ନମ୍ବର ବିଷୟରେ କେତେ ଜାଣନ୍ତି ?

ବାସ୍ତବିକ ଏହି ସେବା ବିଷୟରେ‌ ଲୋକେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣନ୍ତି । ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏବେବି ୧୧୨ ବିଷୟରେ ସେତେଟା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । କାରଣ ପୋଲିସ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିବେ ତାହା ଅଧିକାଂଶକୁ ଅବଗତ ନାହାଁନ୍ତି । ସହାୟତା ନମ୍ବର ୧୧୨ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏନେଇ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍‌ ।

Helpline 112
Helpline 112 (ETV Bharat Odisha)

112 ନମ୍ବର ବାବଦରେ ଅଜ୍ଞ:


ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ରୂପାଲି କୁହନ୍ତି, ‘ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ରହୁଛି । ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତୁରନ୍ତ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍‌ କରିବି । ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ।’

ତେବେ କେଉଁ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ୧୦୦କୁ କଲ କରିବି ଅର୍ଥାତ ଆଉ କିଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ୧୦୨ କି ୧୦୧କୁ କଲେ କଲେ ପୋଲିସ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ।’

Helpline 112
ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ରୋଜାଲିନ କୁହନ୍ତି, ବିଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ । ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ହୋଇନାହିଁ ବା ସେଭଳି ଘଟଣା କିଛି ଘଟିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସର ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ କଲ କରିବି । କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, 109 ବା 108 ବା ସେମିତି କଣ ଅଛି ଫୋନରେ ଅଛି ।’



ଅନ୍ୟଜଣେ ଗୃହିଣୀ ସବରିନା ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ, ‘ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ରହୁଛି । ଯଦି କିଛି ଅପରାଧ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସେଭଳି କିଛି ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ‌ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିବି ।’ ହେଲେ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ୧୦୦ ବା ୧୦୧ । ଅର୍ଥାତ୍ ୧୧୨ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲି । କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ୧୧୨ ନମ୍ବର ଜାଣିବା କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ।’

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଭଳି କିଛି ଘଟିଲେ କେମିତି ନିଜେ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବି ତାହା ଦେଖିବି । ମୋ ଦ୍ବାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆଗ ନିଜେ ଲଢ଼ିବି । ହଁ ପୋଲିସକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି ।’ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଜାଣି ନଥିଲେ । ୧୦୦ କେବଳ ଜାଣିଥିବା କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ୧୧୨ ବିଷୟରେ ଏତେଟା ଜାଣି ନଥିବା କହିଥିଲେ ।

Helpline 112
ପୋଲିସ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମୀରା କହିଥିଲେ, ‘ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ୧୧୨ ହେଲ୍ପ ଲାଇନରେ ଫୋନ କରିବେ‌ । ପୋଲିସ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜଣାଇବେ । କିନ୍ତୁ ୧୧୨ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ । ପରେ ସେ କହିଥିଲେ‌ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢିଆ ସବୁ ମହିଳା ଜାଣିବା କଥା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବଦନାମ ଛବିକୁ ସୁଧାରିବାର ପ୍ରୟାସ: ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ 'ଭିଜନ-୨୦୩୬'

ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ପାରା-ଲିଗାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତୁ ମହିଳା ସହାୟତା ନଂ ୧୮୧

କେତେ କଲ୍‌ ଆସେ ?


ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10,000 ରୁ 15000 ଆସିଥାଏ ୧୧୨ ହେଲ୍ପଲାଇନ ସେବାକୁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର 77% ପୁରୁଷ ଫୋନ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 23% ମହିଳା ଫୋନ କଲ୍ ଯୋଗେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେବା ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି । 75% ଫୋନ କଲ୍ ପୋଲିସ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ରହିଥାଏ । ମୋବାଇଲ ଚୋରି, ପକେଟମାର୍‌ ବା ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କଲ୍‌ ଆସିଥାଏ ।

Helpline 112
ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହୋଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଗାଡି (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି 15% ଫୋନ କଲ୍ କେବଳ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କଲ୍‌ ଆସିଥାଏ । ପାଣିରେ ବୁଡିଯିବା, ଗଛକଟାରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏପରି କଲ୍‌ ଆସିଥାଏ । 10 ପ୍ରତିଶତ କଲ୍‌ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ । 112 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍‌ କଲେ 20ରୁ 25 ମିନିଟ ଭିତରେ ଫୋନ କରିଥିବା ଲୋକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA HELPLINE NUMBERWOMEN SAFETYPOLICE HELPLINE NUMBER100 OR 112 WHICH HELPLINE NUMBERHELPLINE NUMBER 112

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.