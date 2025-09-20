ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା, ୱେଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଚମକିଲେ 4 ଇଂଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀ
ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ୱେଲଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତା । ଜର୍ମାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱେଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାଗ ନେଇ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି 4 ଓଡ଼ିଶା ଇଂଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀ ।
Published : September 20, 2025 at 5:33 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ODISHA WOMEN ENGINEERS ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା । ବିଦେଶୀ ପୁଅଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ସୁନାମ ଆଣିଲେ ୪ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ । ଜର୍ମାନ ୱେଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ (DVS) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱେଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାଗ ନେଇ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗୌରବ । କଥାରେ ଅଛି ନାରୀ ବି ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି । ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସି.ଭି.ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭରସିଟିର ୪ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ । ଜର୍ମାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱେଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2025ରେ ଭାଗ ନେଇ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜର୍ମାନୀ, ଚୀନ, ଇଟାଲୀ, ସ୍ପେନ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସମେତ ମୋଟ 14ଟି ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ 13ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଭାରତରୁ ୪ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କାମିନୀ କୁମାରୀ ରାମ, ରୀନା ଦଳାଇ, ଦୀପ୍ତିମୟୀ ନାୟକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗୀ ଦିବ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ । ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଚାରୋଟି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା TIG, MIG/ MAG, MMA, ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ । ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଟୋଲିଫୋନରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ ।
କିଭଳି ରହିଥିଲା ଅଭିଜ୍ଞତା ?
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱେଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ୪ର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ କାମିନୀ କୁମାରୀ ରାମ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗନେଇ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଛି । ବାହାର ଦେଶକୁ ଆସି ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । ଏହା ୪ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ରହିଛି ?
ସେ କହିଛନ୍ତି," ଆଶା ଅଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି । ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରାବନ୍ବିତ କରିବି । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା ସେ ସବୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଲଡ ମେଡାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଦଶମ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲି । ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ୱେଲ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଛି ଥିଲି । ମୋତେ ୱେଲ୍ଡିଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନିଆଁରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ୱେଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ।"
ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ନିଜର ସ୍କିଲ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ବଢିପାରିବ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ । ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞାତା ଥିଲା । "
ଏପରି କହିଲେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ:
ଜର୍ମାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ୱେଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡିଶାରୁ ୪ ଜଣ ଝିଅ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ଦେଶରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଜ୍ୟୁରି ଆସିଥିଲେ । " ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୱେଲଡିଂରେ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି । ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର ।
କିପରି ଥିଲା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା?
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱେଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱେଲ୍ଡିଂ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । CGUର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର