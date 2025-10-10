ETV Bharat / state

ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାମ୍ପିଅନ: ସ୍ବାଧୀନ, ଆଶିଷ ଓ ଅନୁପମଙ୍କୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ମାନ

ସାପ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ନିମନ୍ତେ ଆଶିଷ ଏବଂ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁପମଙ୍କୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ମାନ 2025 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Wildlife Conservation Award 2025
Wildlife Conservation Award 2025 (ETV Bharat Odisha)
Odisha Wildlife champions ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସାପ ହେଉ ବା ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ, ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ପଡ଼ିଲେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ଏମାନେ । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି । କିଏ ଅଜଗରକୁ ଛୁଆ ଭଳି ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ତ, ପୁଣି କିଏ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପୁଣି କିଏ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ନେକ ହେଲପ୍ ଲାଇନ ସଂଯୋଜକ ସ୍ବାଧୀନ କୁମାର ସାହୁ, ଗବେଷକ ଆଶିଷ ଦାଶ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବନ ଅଧିକାରୀ ଅନୁପମ ବାନାର୍ଜୀ । ତାଙ୍କର ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ... ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ଏହି 3 ଜଣ ।

ସାପ ଦେଖିଲେ ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି ସ୍ବାଧୀନ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହେଉ ବା ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ ବା NAC । କାହାରି ଘରେ କିମ୍ୱା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଉ କି ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । କେଉଁଠି ବିଷଧର ସର୍ପ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଖୋଜା ପଡ଼ିଥାଏ ସ୍ନେକ ହେଲପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ । ଫୋନ ବାଜି ଉଠିଥାଏ ସାପ ରହିଛି ତୁରନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି ସ୍ନେକ ହେଲପ୍ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ସାହୁ । ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଏଭଳି ପ୍ରାୟ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ସାପ ଓ ସରୀସୃପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ସ୍ନେକ ହେଲ୍‌ପ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଜକ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ମାନ ।

Wild Life Conservation Award
Wild Life Conservation Award (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସ୍ବାଧୀନ ?
ଏପରିକି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଥାନା ଅଢ଼େଇବର ଗ୍ରାମରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ସାପ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ଓ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । ସାପ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ, ପକ୍ଷୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆହତ ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

Wild Life Conservation Award
Swadhin Sahu (ETV Bharat Odisha)


ସାପ ଧରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଥିଲେ । ଗତ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ଏହି ସାପ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଭଳି ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାହାର ସୁଫଳ ଆଜି ମିଳିଥିବା ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।


ସାପ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅନେକ ସଚେତନତା:

ସ୍ବାଧୀନ କୁହନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ସାପକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ନଥିଲା । ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସାପ ରହିଥିବା ନେଇ ଫୋନ୍ କରି ଡାକୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସାପକୁ ବାଡେଇ ଲୋକେ ମାରି ଦେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ସର୍ପ ଉଦ୍ଧାରକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧିପାଇଛି । ଯାହାକି ସାପକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ପ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ।’ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷର ସାପ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସ୍ବାଧୀନ ।

ଅଜଗର ସାପକୁ ପିଲା ଭଳି ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ:

କୋଭିଡ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏକ ଅଜଗର ସର୍ପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସାପଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ଯାହାକି ସେହି ସର୍ପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୁରୁତ୍ତର ଆହତ ଅଜଗର ସାପକୁ ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ୩ ମାସ ଧରି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ଅଜଗରକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ସେହି ଅଜଗରକୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସୁସ୍ଥ କରାଇଥିବା କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ । ସ୍ନେକ ହେଲପ ଲାଇନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ନେକ ହେଲପ୍ ଲାଇନର ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏପରିକି ନିୟମିତ ଭାବରେ ସର୍ପ ଉଦ୍ଧାରକ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଅଣାଯିବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ବାଧୀନ ।


ସାପ କାମୁଡା ପରେ ଏବେବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ:

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡିଲେ ଚିକିତ୍ସା ରହିଥାଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ । ହେଲେ ଏବେବି ସାପ କାମୁଡିଲେ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶିଭୂତ ହୋଇ ଗୁଣି ଝଡାଫୁଙ୍କା କରିଥାନ୍ତି । ଏଭଳି ସମୟରେ ସର୍ପ ଧରାଳି ସହିତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିପରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ସେନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ସାପକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଅପରାଧ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ବାଧୀନ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ:

ବିଧାନସଭାରେ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ...

  • 2023-24 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ 1150 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
  • 2024-25ର ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା 709 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି


ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲେ କଇଁଛଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଶିଷ:

Wild Life Conservation Award
Swadhin And Ashis (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣକୁ କାହିଁ କେଉଁ ଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିବା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଡା. ଆଶିଷ କୁମାର ଦାଶ । ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ଆଶିଷ ଗୋପାଳପୁରର ଜିଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଣେ ଗବେଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ । ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ଏବଂ ଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ମାନ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।


କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଡା. ଆଶିଷ କୁମାର ଦାଶ କୁହନ୍ତି, ‘ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ରହିଛି ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ଏପରିକି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା କେତେକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସତେଚତନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ।’ ମୁଖ୍ୟତଃ ୨୦୧୫ରୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଢେଇ, ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ ବଢୁଛି ଅଣ୍ଡାଦାନ:
ରଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଦେଖିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଯେତେବେଳେ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସ୍ଥଳ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

Wild Life Conservation Award
Swadhin sahu Ashis das anupam banerjee Felicitated Wildlife conservation award 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବନ ଅଧିକାରୀରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ:

ଦିନେ ଥିଲା ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ରେଞ୍ଜର । ହେଲେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା । ଅବସର ସିନା ନେଲେ ହେଲେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବନ ଅଧିକାରୀ ଅନୁପମ ବାନାର୍ଜୀ । ଅବସର ପରେ ଅନୁପମ ଗତ ୭ ରୁ ୮ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିର ବନାଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ:

ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଅନୁପମ କୁହନ୍ତି 'କାମ କଲେ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଘୁମୁସର ଉତ୍ତର, ଘୁମୁସର ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୈଠକ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଯାଇ ସଚେତନତା କରିବା, ବଣୁଆ ହାତୀ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ କଣ କରିବେ କଣ କରିବେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ।' ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ଅବସର ପରେ ସେ ୬୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

Wild Life Conservation Award
Swadhin sahu Ashis das anupam banerjee Felicitated Wildlife conservation award 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 3 ଜଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ:

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସନି ଖୋଖର । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

