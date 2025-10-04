ETV Bharat / state

ଖୁବଶୀଘ୍ର ‘ଓଡ଼ିଶା ଜଳନୀତି ୨୦୨୫’; ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ‘ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ଆୟୋଗ’

ଓଡ଼ିଶା ଜଳନୀତି ୨୦୨୫ ପରିଚଟାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ଆୟୋଗ ।

Odisha Water Policy 2025 to be implemented in the state soon
Odisha Water Policy 2025 to be implemented in the state soon
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 4, 2025 at 4:00 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ‘ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ନୀତି ୨୦୨୫’ । ଜଳ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ, ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଜଳ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବେ ମୋହନ ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ଲାଗୁ ହେବ । ସେହିପରି ମନଇଚ୍ଛା ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଓ ନଷ୍ଟରେ ରୋକ ଲଗେଇବା ଲାଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ‘ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ଆୟୋଗ’ । ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ଆୟୋଗର ରୂପରେଖ ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।


AI ଜରିଆରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ:

୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡି଼ଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ହାତରେ ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡି଼ଶା ଗଠନରେ ଜଳସମ୍ପଦ ତୁଲାଇବ ବଡ଼ ଭୂମିକା । ଜଳସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ, ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ‘ଓଡ଼ିଶା ଜଳନୀତି ୨୦୨୫’ । ଏହା ଛଡ଼ା ମନଇଚ୍ଛା ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଓ ନଷ୍ଟରେ ରୋକ ଲଗେଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ‘ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ଆୟୋଗ’ । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସମ୍ପଦର ଠିକଣା ବିନିଯୋଗ ଓ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ । ଡିଜିଟାଲ ସ୍ମାର୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବା ଏଆଇ ଜରିଆରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ରଖିଥିବା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚଳିତ ମାସରେ ‘ସୁଜଳାମ ଭାରତ’ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ।


‘ସୁଜଳାମ୍ ଭାରତ’ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ:


ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳର ଠିକଣା ବିନିଯୋଗର ରହିବ ବଡ଼ ଭୂମିକା । ଏଥି ପାଇଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳର ବିନିଯୋଗ, ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ସହ ଭୂତଳ ଜଳର ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଚାର କରୁଛି । ଏ ନେଇ ଅଧିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାକୁ ଚଳିତ ମାସ ‘ସୁଜଳାମ୍ ଭାରତ’ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି । ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କି ଅଭିନବ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛି ସେ ସଂପର୍କରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଜଳ ଚାହିଦା ୯୭୩ରୁ ୧୧୮୦ ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ରହିବ:

ସମନ୍ବିତ ଜଳ ଉତ୍ସ ବିକାଶ ଜାତୀୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆକଳନ କହୁଛି ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଜଳ ଚାହିଦା ୯୭୩ରୁ ୧୧୮୦ ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ରହିବ । ଏଥିରୁ ୧୧୪୦ ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ମଧୁର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ । କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ସହ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଚାହିଦା ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଢେର ବଢ଼ିଯିବ । ତେଣୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ନଦେଇ ଏହି ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ସୁଜଳାମ ଭାରତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିରେ ଜଳ ଚାହିଦା, ନୂଆ ଜଳନୀତି ଓ ଏହାର ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ । ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ସଫଳ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆପଣାଇବେ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି ଆଧାରରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶା ।


ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶର ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ଜଳସମ୍ପଦ ଉପଲବ୍ଧ:

ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଳର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାଣି ଅଟକାଇବା ପରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଉଛି । ଆଗକୁ ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ସହ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର । ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଜମିକୁ ସେଚ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୪ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ସେଚ ମିଳୁଛି । ୫ ବୃହତ, ୨୦ ମଧ୍ୟମ, ୧୦୦ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହେବ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକଚର ନିର୍ମାଣ ସହ କେନାଲ ଜରିଆରେ ୨୦% ଅଧିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ । ଡିଜିଟାଲ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇବେ ସରକାର । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ସଂଚୟ ଜନ ଭାଗିଦାରି ୨.୦ ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରି ଓ ସହଯୋଗରେ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି । ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନଃଚକୁ ବା ରିଚାର୍ଜ ସହ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାମ ହାତକୁ ନେବେ ସରକାର ।

ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତି ସହୁଛି:


ରାଜ୍ୟରେ ନଦୀ ଅବବାହିକା ପୋତି ହୋଇଯିବା ସହ ଜଳଧାର ଶୁଖିବା ଚିନ୍ତା ଆଣିଛି । ଏପଟେ ଜଳର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ବଢୁଛି । ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତି ସହୁଛି । ଏହାର ମୁକାବିଲା ସହ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ, ରିମୋଟ ସେନସିଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ହେବ । ଅଯଥାରେ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଆଇ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ସହାୟତା ନିଆଯିବ । ଗୁଜୁରାଟର ‘ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ’ ଢାଞ୍ଚାରେ ଭୂତଳ ଜଳର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ପରିଚାଳନା ଓ ରିଚାର୍ଜ କରାଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏଥିପାଇଁ ‘ନମାମି ଗଙ୍ଗେ’ ଭଳି ସରକାର ପିପିପିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳ ସେଚିତ କରିବେ ସରକାର:


ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଗ୍ଲାସିଆରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳର ପରିମାଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ୨୦୨୧ ମସିହା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୨୦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଓଡିଶା ସରକାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳ ସେଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଜଳ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୦୨୫/୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ୧୪ ହଜାର ୮୪୧ କୋଟି ୭୨ ଲକ୍ଷ ୯୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।



ନୂତନ ଜଳ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ସହିତ ପଟୁ ଜମି ଯାଇଥିବା ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀ ନାଳ ଗୁଡିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ୯ ବୃହତ୍ତ, ୪୮ ମଧ୍ୟମ ଓ ୩୮୫୩ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ୨୪.୬୫ ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୧୬୭୦୪ ଆଡିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ୭୨ ଅନ୍ତଃନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରି ୬୫୭୯୨ ହେକ୍ଟର ମିଟର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୨୨ ନିର୍ମାଣାଧୀନ, ୬ ଅନ୍ତଃନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି ପାଇଁ ଜଳ ସେଚନ, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।

୨୦୪୭ ମସିହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ :

ପାନୀୟ ଜଳ, ଜଳସେଚନ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ, ସବୁଜ ଉଦଜାନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଭାସମାନ ସୌର, ପମ୍ପଡ଼ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଜଳପଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥ‌ିବା ଚାହିଦା ପୂରଣ ଲାଗି ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚାଷ ଯୋଗ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧ‌ିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା । ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଜଳ ଉପଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଫସଲର ସଘନତାକୁ ୧୬୦% ରୁ ୨୨୦% ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୨୫୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ବାତ୍ୟା-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ଵାରା ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାୟତଃ ୧୦୦% ବନ୍ୟା ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା । ସମନ୍ବିତ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ-ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବେଶଗତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଉଭୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ :

ଜଳସେଚନ ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଚାଲୁଥ‌ିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ନୂତନ ଜଳ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । କେନାଲ ଜଳସେଚନ ଦକ୍ଷତାକୁ ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସେଚନ ଭିଭିଭୂମିକୁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା । ଜଳ ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ, ନଦୀସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟବର୍ତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଚେକ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ ସହ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗୀକରଣ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-'ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ କୁତ୍ରିମ.. ଦାମୀ ଓକିଲ ପୋଷିବାକୁ ଯୋଜନା..'- AG ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

