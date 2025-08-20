Odisha Vigilance Raid କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଳି ମହୁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି । କୃଷି ଋଣ ପାଇଁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ମହୁ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ କୃଷି ଋଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏହି ଚଢାଉ କରିଥିଲେ ।
କୃଷି ଋଣ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ:
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଳି ମହୁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାଥ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କୃଷି ଋଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି କୃଷି ଋଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ।
Today, Sri Dhirendra Mohanty, Secretary, Mahu Co-operative Society, Aul, #Kendrapara has been nabbed by #Odisha #Vigilance while taking bribe of Rs.10,000/- from a loanee farmer to facilitate drawl of loan amount in his favour.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) August 20, 2025
ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଚାଷୀ:
ତେବେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଚାଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ସେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ପୁରାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସାତ ଜଣିଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପିଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆ ଯାଇଥିବାବେଳେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ସାହୁପଡାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା