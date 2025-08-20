ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୁଆଡରେ ମହୁ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ, କୃଷି ଋଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ - ODISHA VIGILANCE RAID

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମହୁ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି । ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡିଲେ ସମ୍ପାଦକ ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୁଆଡରେ ମହୁ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୁଆଡରେ ମହୁ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2025 at 4:06 PM IST

Odisha Vigilance Raid କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଳି ମହୁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି । କୃଷି ଋଣ ପାଇଁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ମହୁ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ କୃଷି ଋଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍‌ ଏହି ଚଢାଉ କରିଥିଲେ ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୁଆଡରେ ମହୁ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ (ETV Bharat Odisha)

କୃଷି ଋଣ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ:

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଳି ମହୁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାଥ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କୃଷି ଋଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି କୃଷି ଋଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ।

ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଚାଷୀ:

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମହୁ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମହୁ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଚାଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ସେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ପୁରାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସାତ ଜଣିଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପିଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆ ଯାଇଥିବାବେଳେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ସାହୁପଡାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

