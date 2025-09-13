ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନସନ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ PEO
ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3 ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୁହାସିଳା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ ଗିରଫ ।
Published : September 13, 2025 at 9:37 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ PEO । ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ପିଇଓଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିବା ପେନସନ ରାଶିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଇଓ । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତାନରୁ 3 ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ
ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାସିଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ ପୁଷ୍ପିତା ମହାକୁଡ଼ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିବା ପେନସନ ରାଶିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବାର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରିଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୁଷ୍ପିତା ୫,୬୮,୯୫୦ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
2) Chittaranjan Rout, District Labour Officer, #Nayagarh nabbed while taking bribe Rs.6,000/- to issue Labour Cards to poor labourers.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) September 12, 2025
3) Puspita Mahakud, ex PEO, Luhasila GP, #Mayurbhanj nabbed for embezzlement of Old Age Pension funds meant for distribution to senior citizens.
ପେନସନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନକରି ମିଛ ଦସ୍ତଖତ:
ସେ ପିଇଓ ଥିବା ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପେନସନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନକରି ମିଛ ଦସ୍ତଖତ କରି ତାହାକୁ ବାଟ ମାରଣା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇଛି । ବିଚାରପତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜେନା ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ବାବଦରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ କେଶ ନମ୍ବର ୧୦/୨୦୨୫ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ :
ସେପଟେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପିଇଓଙ୍କ ସହ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଫିସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଲେବର କାର୍ଡ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଠାରୁ 6000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଜେଲ୍ ଗଲେ OAS ଟପର୍ ଅଶ୍ଵିନୀ ପଣ୍ଡା
ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଲେଡି OFS ଅଫିସର, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ: ଜେଲ ଭିତରେ କଟିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା
ସେହିପରି, ଓଏଏସ-୨୦୧୯ ବ୍ୟାଚ ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ ମାମଲାରେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କ ଘର ଖାନତଲାସୀରେ ନଗଦ ୪.୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ