ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ OAS ଅଫିସର, ୨୦୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଗିରଫ
ଉଚ୍ଛେଦ ନାଁରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଶିବ ମଲ୍ଲିକ ।
Published : September 24, 2025 at 7:43 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ OAS ଅଧିକାରୀ । କିଛିଦିନ ତଳେ ୨୦୧୯ ମସିହା ଯୁବ OAS ଟପ୍ପର ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ତହସିଲଦାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ OAS ଅଧିକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି,ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଶ୍ରୀ ଶିବ ମଲ୍ଲିକ,ଓଏଏସ , ତହସିଲଦାର,ମହାକାଳପଡ଼ା,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ ହଟାଇବାପାଇଁ(ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଘରଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା)₹୨୦,୦୦୦/-ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।ଏହାବାଦ୍ ଖାନତଲାସୀରେ ₹୧.୫୪ ଲକ୍ଷଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି।— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) September 23, 2025
ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପ୍ରେସନୋଟ ଅନୁଯାୟୀ, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲଦାର OAS ଅଧିକାରୀ ଶିବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪ରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଏକ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଅବୈଧ ଅବରୋଧ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି ତହସିଲଦାର ଶିବ ମଲ୍ଲିକ ଫାଇଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଏହି ସଂଯୋଗରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା ମାମଲା ନଂ.୨୯/୨୫, U/s-7 ପିସି ଆଇନ, ୨୦୧୮ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ ହଟାଇବା ପାଇଁ (ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଘରଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା) ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲଦାର OAS ଶିବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖାନତଲାସୀରେ ୧.୫୪ ଲକ୍ଷଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି ।"
ଫାଇଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ:
ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତାକୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ନେଇ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲରେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୪ରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ଫାଇଲ ପଡିଥିବା ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
OAS ଶିବ ମଲ୍ଲିକ ଗିରଫ:
ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏକ ୧୪ ଜଣିଆ ଟିମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ ରହିଥିଲେ । ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲ ସ୍ଥିତ ତହସିଲଦାର ଶିବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ସେ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଜଗି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଶିବଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସହ ମାଡି ବସିଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଶିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲ ପରିସରରେ ଥିବା ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ପୈତୃକ ଘର ବାଘିଲୋ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର ବାଲିଆ ସମେତ ଅନ୍ୟ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତହସିଲଦାର OAS ଶିବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହା ସହ ଖାନତଲାସୀ ବେଳେ ୧.୫୪ ଲକ୍ଷଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା