ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ OAS ଅଫିସର, ୨୦୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଗିରଫ

ଉଚ୍ଛେଦ ନାଁରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଶିବ ମଲ୍ଲିକ ।

Odisha Vigilance
Odisha Vigilance (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2025 at 7:43 AM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ OAS ଅଧିକାରୀ । କିଛିଦିନ ତଳେ ୨୦୧୯ ମସିହା ଯୁବ OAS ଟପ୍ପର ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ତହସିଲଦାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ OAS ଅଧିକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପ୍ରେସନୋଟ ଅନୁଯାୟୀ, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲଦାର OAS ଅଧିକାରୀ ଶିବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪ରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଏକ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଅବୈଧ ଅବରୋଧ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି ତହସିଲଦାର ଶିବ ମଲ୍ଲିକ ଫାଇଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଏହି ସଂଯୋଗରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା ମାମଲା ନଂ.୨୯/୨୫, U/s-7 ପିସି ଆଇନ, ୨୦୧୮ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ ହଟାଇବା ପାଇଁ (ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଘରଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା) ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲଦାର OAS ଶିବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖାନତଲାସୀରେ ୧.୫୪ ଲକ୍ଷଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି ।"

ଫାଇଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ:

ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତାକୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ନେଇ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲରେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୪ରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ଫାଇଲ ପଡିଥିବା ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

Mahakalpada Tahsildar Siba Mallick
Mahakalpada Tahsildar Siba Mallick (ETV Bharat)

OAS ଶିବ ମଲ୍ଲିକ ଗିରଫ:

ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏକ ୧୪ ଜଣିଆ ଟିମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ ରହିଥିଲେ । ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲ ସ୍ଥିତ ତହସିଲଦାର ଶିବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ସେ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଜଗି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଶିବଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସହ ମାଡି ବସିଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଶିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲ ପରିସରରେ ଥିବା ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ପୈତୃକ ଘର ବାଘିଲୋ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର ବାଲିଆ ସମେତ ଅନ୍ୟ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତହସିଲଦାର OAS ଶିବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହା ସହ ଖାନତଲାସୀ ବେଳେ ୧.୫୪ ଲକ୍ଷଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ।

Odisha Vigilance
Odisha Vigilance (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

