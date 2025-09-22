୧୫ ମାସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ୧୯୯ ବାବୁ, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର।77 ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଏବଂ 122 ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା ରୁଜୁ।202 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ।
Published : September 22, 2025 at 3:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୋହନ ସରକାରରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ୧୯୯ ଜଣ ଦୁର୍ନୀତି ଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁ । ଗତ ୧୫ ମାସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ୭୭ଟି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ସେହିପରି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ୧୨୨ଟି ମାମଲା । ମୋଟ ୨୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
୧୫ ମାସରେ ୭୭ଟି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା ରୁଜୁ : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଆରେ ଲୋକ କଥା ଅଛି 'ଗୋଦରା ଯେତେ କୋଡେ,ସେତେ ମାଡ଼େ '। ଏହି ଲୋକ କଥା ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ନୀତି ନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ତାଗିଦ ଓ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସତେ ଯେମିତି ପାଣିର ଗାର ହୋଇଛି । ମୋହନ ସରକାର ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି,"୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ଚଳିତ ମାସ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ୭୭ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୨୦୨.୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବର୍ହିଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଉକ୍ତ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ଯରୁ ନଗଦ ରାଶି ୮.୩୮କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।"
ସେହିପରି ୨୧୮ଟି ଫ୍ଲାଟ, ୭୭୫ ଟି ପ୍ଲଟ, ୧୬ ଟି ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ସହିତ ମୋଟ ୨୫ କିଲୋ ୫୫୩ ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହୋଇଛି । ୧୩ଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ, ୪୪.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଏବଂ ୪୩.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିମା ରାଶି ରହିଛି । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ୩୩,୬୩,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୭୮୫ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ୧୭୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ୩ ହଜାର ୬୬୧ଟି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ୭୨୨ଟି ମାମଲା ତଦନ୍ତାଧୀନ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଜୁନ ୨୦୨୪ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୪୭୩୦ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୨୮୪ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୨୩୦ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୨୧ଟି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୩୩ ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ୩୭୬ ଟି ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ ହୋଇଛି । ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ୭୭ ଟି ମାମଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ।
୨୦୨୪ ବର୍ଷରେ ୨୦୦ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୮୧ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୫୦ କ୍ଳାସ ୱାନ ଅଫିସର, ୩୬ କ୍ଳାସ-ଟୁ ଅଫିସର, ୧୩୧ କ୍ଳାସ-ଥ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ତାଲିକାରେ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ଆୟୁକ୍ତ, ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସିଟିଜିଏସଟିର ଉପ ଆୟୁକ୍ତ, ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି । ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ୬୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ସେହିପରି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲାରେ ୧୧୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୯୦ ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରିଛି ବିଭାଗ । ରାଜ୍ୟର ୪୮୩ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରି ୭୯୨ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଇଛି । ୭୨ଟି ମାମଲାରେ ୧୯୪ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସିଲ କରିଛି । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୨୭.୩ କୋଟି ।
'ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ସରକାର' :
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ରାଜ କରୁଥିଲେ । ରାଜ କରିବା ସହ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା । ନୂତନ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ବାବୁ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ । ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଡ଼ ବୁକରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଠିକ ହେବନାହିଁ । ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର ଖୋଜିଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ।"
'ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ' :
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟମକେଶ ରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ଦୁର୍ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇ ଥିଲା । କିରାଣୀରୁ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡିନଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲା । ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି । ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯିଏ ପଇସା ଦେଉଛି ତାକୁ କାମ ଦିଆଯାଉଛି । ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଓ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ପଇସା ନିଆଯାଉଛି । ପଇସା କାରବାର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଉଛି । କିଏ ଚାକିରୀ ପାଇବ, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଫିକ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ ।"
'ବାବୁଙ୍କ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିବୁ':
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ଆପଣାଇଛୁ । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ । ଆଜି ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି । ଆୟରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିନେ କିମ୍ବା ମାସକରେ କେହି ଠୁଳ କରେନାହିଁ । ଏହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟାପାର । ଯାହାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଆଖି ବୁଜିଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାର ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ସରକାର ସମୟରୁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ରହି ଆସିଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର