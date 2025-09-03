ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Musakani women Beekeeping ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନ ଥିଲା ଘରକୋଣରେ ବସି ରହୁଥିଲେ ... ଅଥବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଜାରରେ ବିକି ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଥିଲେ । ସେଥିରେ ଯେଣତେଣ ଚଳିଯାଉଥିଲା ଘର ... ତେଣୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା । ସବୁଜ ସନାତନପାଲି ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇସେନ୍ (ଏଫପିଓ) ସହାୟତାରେ ମହୁଚାଷ କଲେ । ଏବେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ମହୁଚାଷରେ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ କଂସର ପଞ୍ଚାୟତ ମୂଷାକାନି ଗାଁର 30 ଆଦିବାସୀ ମହିଳା । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା 'ମୂଷାକାନିରେ ମହୁଚାଷ ' ।
Tribal Women Honey Farming
ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ମୂଷାକାନି ଗାଁ । ଏହି ଗାଁଟି ସହରଠୁ ବହୂ ଦୂରରେ । ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିରେ ଭରପୂର । ପାଖାପାଖି 30 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଗାଁଟି ବଣଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ଗାଁଲୋକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି । ତେବେ ଗତ 9 ମାସ ତଳେ ମୂଷାକାନି ଗାଁର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ‘ସବୁଜ ସନାତନପାଲି’ ଏଫପିଓର ସହାୟତାରେ ସିଏସଆଇଆର ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ମିଶନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନ ମହୁଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଏବେ ମହୁ ଚାଷରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ମହୁ ଚାଷ କରି ପାଇଲେ ସଫଳତା:
ମହୁଚାଷ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ରିନାଥେନ ଗୁଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତି, ‘ ଯଦି ଆମେ ଏହି କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରିନଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତୁ। ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ । ମହୁ କେଜି 800 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ’ ।
ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମହୁ ଚାଷ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି:
ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ମହୁଚାଷୀ ଆଶ୍ରିତା ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗଙ୍କ ମତରେ , ‘ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ତେବେ ଆମର କମ୍ ଜମିବାଡ଼ି ରହିଛି l ଆଉ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା l ତେଣୁ ଆମେ ମହୁଚାଷ ଆଡକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲୁ l ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏକା 4 କେଜି ମହୁ ବିକ୍ରି କରି ସାରିଛି l ଆଉ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଥିରେ ଘର ଲୋକେ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି l’
ମୂଷାକାନି ମହୁର ବଡ ଆଦର
ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭରପୂର । ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମହୁ ପୂରାପୂରି ଜଙ୍ଗଲୀ ଫୁଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ମହୁ l ତେଣୁ ଏହାର ଚାହିଦା କାହିଁରେ କଣ l
ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇଲା ସବୁଜ ସନାତନପାଲି:
ମୂଷାକାନି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ‘ସବୁଜ ସନାତନପାଲି’ ଏଫପିଓର ସହାୟତାରେ ସିଏସଆଇଆର ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ମିଶନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧିନରେ ମହୁଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ 4 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସିଏସ୍ଆଇଆର୍-ନ୍ୟାସନାଲ ବଟାନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ (NBRI)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଅଜିତ କୁମାର ଶାସନୀ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ ।
କେତେ ମହିଳା କରୁଛନ୍ତି ମହୁ ଚାଷ ?
ମୂଷାକାନି ଗାଁର 30 ଜଣ ମହିଳା ମହୁଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ମୂଷାକାନି ଗାଁର ବିଶ୍ବ-1, ବିଶ୍ୱ 2 ଓ ରଜନୀ ମହିଳା ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମହୁମାଛି ପାଳନ ପାଇଁ 150ଟି ବାକ୍ସ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ମହିଳାମାନେ ମହୁଚାଷ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 200 କେଜି ମହୁ ବିକ୍ରି କରି ସାରିଛନ୍ତି । ମହୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 800 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ରୋଜଗାର ହୋଇଛି 1,60,000 ଟଙ୍କା।
ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ କିପରି ମନ ବଳାଇଲେ ମହିଳା:
ମହୁଚାଷୀ ରିନାଥେନ ଗୁଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମକୁ ୱାଟର ସେଡ ବିଭାଗର ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସବୁଜ ସନାତନପାଲି ଏଫପିଓ ସହ ଯୋଡ଼ାଗଲା l ସେଠାରେ ଆମକୁ ମହୁଚାଷ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା l ତାପରେ ଆମର ସଂଘର ମା’ ମାନେ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ l ତାପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ତାଲିମ ଦେଲେ ଆଉ ସବୁ କାମ ସରୁ ସରୁ 7 ଦିନ ଲାଗିଗଲା l ସେମାନେ ଆମକୁ ବାକ୍ସ, ମହୁ ଓ ମାଛି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଟ୍ ଦେଲେ l ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା l ଏପିରିକି ମହୁମାଛି କାମୁଡାରେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବିଶେଷ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡୁନି କିମ୍ବା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ l’
200 KG honey sold one year Odisha:
ସବୁଜ ସନାତନପାଲି ଏଫପିଓ "ସିଏସଆଇଆର-ଏନବିଆରଆଇ, ଲକ୍ଷ୍ନୋ ସହ MOU କରିଛି l ସନାତନପାଲିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନବୋଧ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ 3ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଆମେ ସିଏସଆଇଆର , ଏନବିଆରଆଇ, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏମାନଙ୍କୁ 4 ଦିନ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲୁ l ତାଲିମ ପରେ 3 ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 30 ମହିଳାଙ୍କୁ 150 ଟି ମହୁମାଛି ବାକ୍ସ ମାଗଣାରେ ଦେଇଥିଲୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚାଷ କ 1 ବର୍ଷ ପୂରିନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ 200 କେଜି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଫପିଓ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ରି କରି ସାରିଛୁ l ’
ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପଛରେ କାହାର ସହଯୋଗ ରହିଛି ?
ମହୁମାଛି ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ CSIR ( Council Of Scientific And Industrial Research), NBRI ( National Botanical Research Institute) ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା l ଏନେଇ CSIRର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡଃ ସୌମିତ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ, ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ଏହା ମହୁ ମାଛି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଥିଲୁ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି l ଆଶା କରିବୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ l ଆଗକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ, ପନି ପରିବା, ମକା ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ ।’
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୂଷାକାନି ହୋଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ମହୁଚାଷ କରି ବେଶ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବଚ୍ଛଳ ହେବା ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର