ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ସମାଜସେବା, 500 ଗାଁକୁ କ୍ୟାନସର ମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ସଞ୍ଜୁ । ଗାଁ ଗାଁରେ କର୍କଟ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ।
Published : September 30, 2025 at 7:31 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Sanju Naik Breaking Barriers ସମ୍ବଲପୁର: ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ଆଶାର କିରଣ ସେ । 25 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ । ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ, କିପରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଏବଂ ଋଣମୁକ୍ତ ରହି ସ୍ବାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାନ୍ତି । ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ । ସେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ‘ସଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ’ ଭାବେ ପରିଚିତ । ଆଉ ତାଙ୍କ ଦବଙ୍ଗ ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ୱାନ ମ୍ୟାନ ଆର୍ମି ।
କର୍କଟରୋଗ ମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଗରିବ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ସଞ୍ଜୁ । ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ନିସ୍ଵାର୍ଥପର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଆଦିବାସୀମାନେ କିପରି ରୋଗମୁକ୍ତ, ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବେ ତଥା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍କଟ ରୋଗ ସଚେତନତା ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି l ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର 500ଟି ଗାଁକୁ କର୍କଟରୋଗ ମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଝିଅର ତ୍ୟାଗ:
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇକେରା ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଆପାଲି ଗାଁର ସଞ୍ଜୁଲତା ନାଏକ । ବୟସ ପାଖାପାଖି 45 ବର୍ଷ । ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ । ଆଉ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରି ନାହାଁନ୍ତି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ କରିବା ପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ନଥିଲେ । ଏହା ବଦଳରେ ସମାଜ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ । କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଶା ଥିଲା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଅବହେଳିତ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିବା । ସେଥିପାଇଁ ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉକି କୌଣସି ମହିଳା ରାତି ଅଧରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଖୋଜା ପଡନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ‘ୱାନ ମ୍ୟାନ ଆର୍ମି’:
ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତି ସହାୟତା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ବାଇକରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ । କୌଣସି ଲୋକକୁ ସେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାନ ମ୍ୟାନ ଆର୍ମି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଲୋକେ l ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତି l ସଞ୍ଜୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ନାଏକଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ l ପରିବାରରେ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି l ସଞ୍ଜୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସାନ ଝିଅ l ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେ ସମାଜ ସେବାରେ ମନ ନିବେଶ କରିବା ପରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଶାର କିରଣ ।
ସମାଜସେବା ସହିତ କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି:
2000 ମସିହାରୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନାହାଁନ୍ତି । ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଣି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି l କୋଭିଡ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇବା ସହ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ । 2016 ମସିହାରୁ ସେ କର୍କଟ ରୋଗ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡିକରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା କର୍କଟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି l
ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରାଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ:
ନିଜର ଏହି ସମାଜସେବାର ଯାତ୍ରା ନେଇ ସଞ୍ଜୁ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି l ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆର 500 ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ କିପରି ଋଣମୁକ୍ତ ରହିବେ, ସେନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି l ଏହା ସହ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ଦେଉଛି । ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଓ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଗଣା ତାଲିମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି l ଏହା ସହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରୁଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ମୋର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ତଥା ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ସହାୟତା କରନ୍ତି l"
କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରେରଣା:
କର୍କଟ ରୋଗ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରେରଣା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ । ସଞ୍ଜୁ କହିଛନ୍ତି, "2016 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସ୍ତନ କର୍କଟରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଏହା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଗରିବ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଗାଡିଭଡା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛି ।"
ବହୁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ:
ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଏହି ନିସ୍ବାର୍ଥପର ସମାଜସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଜ୍ୟୋର୍ତିବାୟୀ ଫୁଲେ ଫେଲୋସିପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ସେ କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହୁବାର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ:
ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ସାମାଜସେବା କାମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖି ଅନେକ ଯୁବତୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁରର ଏମିତି ଜଣେ ଯୁବତୀ ହେଲେ ଚାଅଁରପୁର ଗାଁର ରଞ୍ଜିତା ଭୋଇ l ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସଞ୍ଜୁ ବହୁ ଦିନରୁ ସମାଜସେବାରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲି । ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ । ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢା ନେଇ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏହା ସହ ଲୋକେ କିପରି ଦୈନିକ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀମାନେ କିପରି ନିଜ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରଖି ପାରିବେ ସେନେଇ ସେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।"
ସମାଜସେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର:
ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଏହି ସମାଜସେବାର ନିଶା ତାଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମଗା ଯାଇଥାଏ । ଝାରସୁଗୁଡା DSWO ପୂଣ୍ୟବତୀ ହେଲେନ ଖେସ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ 2002 ମସିହାରୁ ଜାଣିଛି । ସେହି ସମୟରୁ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର l ତାଙ୍କର ସେବା ଅବଦାନକୁ ଅତୁଳନୀୟ । ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ସମାଜସେବା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହ ମିଶି ସେ ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ସେମାନେ ନିଜେ କିପରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇ ପରିବେ ଓ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ନଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ l ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।"
500 ଗାଁକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର WCD ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଜାଣିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ସମାଜସେବା କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 500 ଗାଁକୁ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି l ଏହା ସହ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କିପରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଔଷଧ ଯୋଗା ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି । ଏହା ସହ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର