ପୁରୁଣା ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲେ ସାବଧାନ! ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ? - TRANSPORT DEPARTMENT NOTICE

By ETV Bharat Odisha Team Published : July 28, 2025 at 8:26 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 9:12 AM IST 3 Min Read

କଟକ: ରାସ୍ତାରେ ପୁରୁଣା ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ! ନଚେତ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିର ପଞ୍ଜିକରଣ । ଏଣିକି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଗାଡି ଗୁଡିକର ଫିଟିନେସ ନାହିଁ, ସେଗୁଡିକ ଉପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ କଡା ନଜର ରଖିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ 170 ଟି ପୁରୁଣା ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି କାହିଁକି ଗାଡି ଗୁଡିକର ପଞ୍ଜିକରଣ କରା ନଯିବ ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପରି ପ୍ରାୟ 10 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗାଡି ଚାଲୁଛି । ବଡ଼କଥା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଟୋଲଗେଟ ଦେଇ ଏହି ଗାଡି ଗୁଡିକ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଲାଣ ବି କଟା ଯାଉଛି ମାତ୍ର କେହି ଏହାକୁ ଭରୁ ନଥିବା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । OLD VEHICLES REGISTRATION CANCEL NOTICE (Etv Bharat) 170ଟି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍:

