ସାବିତ୍ରୀ ପାଳିଲେ କିନ୍ନର, ‘ଚିକେନ ଠାକୁରାଣୀ’ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ବ୍ରତ - TRANSGENDER CELEBRATE SAVITRI

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 26, 2025 at 5:06 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 7:25 PM IST 6 Min Read

Savitri Brata 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର/ବାଲେଶ୍ବର/ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଶଙ୍ଖା ବଜର ହେଉ...ସ୍ବାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉନ୍ତୁ । ସ୍ବାମୀର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ସ୍ତ୍ରୀ କରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଗାଁଠୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ସବୁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ । ଘର ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ମନ୍ତ୍ରପାଠ ସହ ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି । ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି । ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି ପୂଜା ବ୍ରତ ଥାଳି । ନୂଆ ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରି ବ୍ରତଧାରୀ ବସିଛନ୍ତି ପୂଜାରେ । ହେଲେ ସବୁ ଏଠି ନିଆରା । କାରଣ ଏଠି ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କିନ୍ନର । ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଥିବା ଚିକେନ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ କିନ୍ନର ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିନ୍ନର ମାନେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ । ସାବିତ୍ରୀ ପାଳିଲେ କିନ୍ନର (ETV Bharat Odisha) ଏଠି କିନ୍ନର ନିଜେ ପୂଜକ: ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇ ଅନେକ କିନ୍ନର ମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଗୁରୁ ଓ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଠାରେ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି କି ପୂଜକ । ଖୋଦ ପୂଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ଅନର୍ଗଳ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ରୀତିନୀତି ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଉଛି । ଆଉ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ କରାଉଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ । ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ଵରର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚିକେନ ଠାକୁରାଣୀ ବା ବହୁଚରା ମନ୍ଦିର । କିନ୍ନର ମାନେ ସଂସାରର ଶୁଭ ମନାସି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ । ସାବିତ୍ରୀ ପାଳି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ କିନ୍ନର (ETV Bharat Odisha) : ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇ ଅନେକ କିନ୍ନର ମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଗୁରୁ ଓ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଠାରେ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି କି ପୂଜକ । ଖୋଦ ପୂଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ଅନର୍ଗଳ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ରୀତିନୀତି ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଉଛି । ଆଉ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ କରାଉଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ । ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ଵରର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚିକେନ ଠାକୁରାଣୀ ବା ବହୁଚରା ମନ୍ଦିର । କିନ୍ନର ମାନେ ସଂସାରର ଶୁଭ ମନାସି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ।



କାହିଁକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ନର ସମାଜ ?

ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଦିଅଁ ପୂଜିଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମହିଳାମାନେ । ଏପରିକି ସଧବା ମାନେ ହିଁ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣାଇଛନ୍ତି କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ନିଜ ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କରିଥାନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ନିଜେ ବଧୂ ବେଶ ଧାରଣ କରି ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି ଭୋଗ ଥାଳି । ଆଉ ଥାଳିରେ ରହିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଆଉ ବ୍ରତ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ । ଯାହା ବେଶ ନିଆରା ଥିଲା କିନ୍ନରଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଦୃଶ୍ୟ । ଚିକେନ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା (ETV Bharat Odisha) ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ: ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି କିନ୍ନରମାନେ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମାନନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି । ମହିଳା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କିନ୍ନର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳିଥାନ୍ତି ।

