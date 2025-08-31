ଭୁବନେଶ୍ବର: ଟ୍ବିନି ସିଟିରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ। ଭାଙ୍ଗିବ ନିଶା ବେପାରିଙ୍କ ଗଡ଼ ଓ ତୋଡ। କାରଣ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ନିଶା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅପରେସନ ପ୍ରହାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ବିନି ସିଟିରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଅପରେସନ।
ନିଶା କାରବାର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଅପରେସନ ପ୍ରହାର:
ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସେବା ଭବନରେ ବିଏମସି, STF, ଅବକାରୀ ଓ NCB ସହ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଏନେଇ STF ଏସପି ରବି ଶତପଥିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ । କମିଟିର ନିଷ୍ପତି ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଏହି ମିଳିତ ଅପରେସନ କରାଯିବ । ଯେଉଁଠି ଟ୍ବିନି ସିଟିକୁ 12ଟି ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଜୋନରେ ବିଏମସି, STF, ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ସହ NCB ଓ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ପ୍ରତି ଜୋନରେ ଏହି ଅପରେସନ କରିବେ।
ମିଳିଥିବା ସୁଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମେ ଟ୍ବିନି ସିଟିରେ ନିଶା କାରବାର ନେଇ ଏକ ଇନପୁଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଧାରରେ କିଏ କାହାକୁ କେମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିପରି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏସବୁ ପଛରେ କେଉଁ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଓ ନାଶା କାରବାରର ମାଧ୍ୟମ, ପୋଲିସ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ କେଉଁ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁର ଏକ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଏଥି ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଆଗାମି ଦିନରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରହାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅପରେସନ ପ୍ରହାର ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମଡେଲ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର:
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ । ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମଡେଲ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ଚୋରାଚାଲାଣ ଏବଂ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ କରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣକୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ ତଥା ଟେକ୍ନୋଲେଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପଥ ଦେଇ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଡ଼ରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲା ନିଶାର କବଳରେ ଆସି ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଘଟାଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି କାରବାର କରି ମାତାଲ୍ ହେବା କିଛି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାରବାର ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପିଲା ଏହାର ଶିକାର ହୋଇ ଅନେକ ଅବାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି।
ବିଦେଶୀ ନିଶା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଉପଲବ୍ଧ:
ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜଧାନୀରେ ବଢିଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର । ମରିଜୁଆନା ,ସିନ୍ଥେଟିକ ଡ୍ରଗସ ଭଳି କୋକେନ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧରାପଡ଼ିଲାଣି । ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ଓ ଏହା ମିଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦାୟକ । ଅଧିକ ଦାମ ଓ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଖି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ଏନେଇ ମଧ୍ୟ NCBର ସହାୟତାରେ ଏହା ପଛରେ କାମ କରୁଥିବା ରାକେଟ ବା ନେଟୱାର୍କକୁ ମୂଳପୋଛ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅପରେସନ ସହଯୋଗ କରିବ।
ବଦଳିଛି ନିଶାର ତରିକା:
ଏବେ କମ୍ ଦାମ ରେ ମଧ୍ୟ ନିଶା କାରବାର ପାଇଁ କଫସିରଫ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଫଳରେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବେଶି ନିଶାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢିଛା। ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଧରପଗଡ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବଡ ବଡ କଫସିରଫ ଗୋଦାମ ଠାବ ସହ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏସଟିଏଫ ଚଢ଼ାଉ କରି ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ।
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର:
ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ରିତିମତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏସଟିଏଫ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଡ଼ରେ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର ସହ ଅନେକ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଉଛି ।
ନିଶାକାରବାର ରୋକିବାକୁ ଅପରେସନ ପ୍ରହାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ନିଶାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଯୁବପିଢି; କେତେ ଭୟଙ୍କର LSD ଡ୍ରଗ୍ସ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ବିପଦ ? - HIGH PROFILE DRUGS LSD
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର