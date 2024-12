ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ୩ ନୂଆ ଡପଲର ରାଡାର - THREE MORE RADAR TO SET UP



ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ପାରାଦ୍ବୀପ, ଗୋପାଳପୁରରେ ୨ ଡପଲର ରାଡାର ଥିବାବେଳେ ଆଉ ୩ ନୂଆ ରାଡାରର କାମ ଚାଲିଛି । IMDର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । IMDକୁ ୧୫୦ ବର୍ଷ: ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗକୁ ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି । ୧୫୦ ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପାଇଁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗର ସଫଳତା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । IMD Foundation Day Celebration (ETV Bharat Odisha) ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "୧୯୭୩ରେ ସ୍ଥାପିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି । ୧୯୭୪ରେ ପାରାଦୀପ ରାଡାର ପ୍ରଥମେ ବସିଥିଲା । ଏହା ୧୯୭୫ରେ ମହାନଦୀରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ଆକଳନ କରିଥିଲା। ଆଜିର ସମୟରେ ଆଭିଏସନ୍ ଓ ଟୁରିଷ୍ଟ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରୁଛି । ଏହାସହ ଏୟାର କ୍ବାଲିଟି ଫୋରକାଷ୍ଟ କରୁଛି ।"

'IMDର ଆକଳନ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁଛି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ସୁପରିଚାଳନା' ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା । ୫୦ ବର୍ଷର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନରେ ଏବେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ । ଆଗୁଆ ସଠିକ୍ ଆକଳନ ସହ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । କୃଷି, ଜଳସମ୍ପଦ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଆଭିଏସନ, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଆକଳନରେ ଆଇଏମଡି ତାର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛି । ୨ ଡପଲର ରାଡାର ପାରାଦ୍ବୀପ ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ରହିଛି । ୩ ନୂଆ ରାଡ଼ାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି । ୧୫୦ ବର୍ଷ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। IMDର ସଠିକ ଆକଳନ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା 'ଦାନା'ର ସୁପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ।" IMD Foundation Day Celebration (ETV Bharat Odisha) IMD DGଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ଏହି ଅବସରରେ IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ବର୍ଷା, ଶୀତ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗୁଆ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ୟା ଦାନା ସମୟରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ପନ୍ଥା ସଫଳ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୋସନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଦ୍ଵାରା ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଏଵଂ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ସାଇକ୍ଲୋନରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଲୋକ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।" ରାଜ୍ୟରେ ୩ ନୂଆ ଡପଲାର ରାଡାର୍: "ରାଜ୍ୟରେ ବସିବ ନୂଆ ୩ ଡପଲାର ରାଡାର୍। ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିବ ରାଡ଼ାର୍ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରାଡାର ଯାହା କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ବା ସହରୀ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବ । ଏହାସହ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ନେଇ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବ । ସାରା ଦେଶରେ ୨୦୨୬ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ୧୨୬ଟି ରାଡାର୍ ଲାଗିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୩ଟି ରାଡାର କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ନୂଆ ୫୩ଟି ରାଡାର ଲାଗିବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର