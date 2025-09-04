Teacher Punished Student ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ । ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସରକାର ସ୍କୁଲକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସତରେ କଣ ସ୍କୁଲ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ? ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଗଣିତ ନଆସିବାରୁ ଛାତ୍ରୀକୁ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ । ଏ ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍କୁଲରୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବାବେଳେ କଣ କହୁଛି ନିୟମ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ:
ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଡୁମଡୁମା ଫେଜ୍-୨ ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ପିଲାକୁ ଗଣିତ ଆସିଲାନି ବୋଲି ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଯାହା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ଏପରିକି ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ କରାଯାଇଛି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯିବ ତାହା ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ପରିବାରଲୋକ କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ ମରା ଯିବା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ..
- କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟକର ଏକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇବାର ନଜର ଆସିଥିଲା । ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାନ ଧରି ଆଣ୍ଠେଇକି ବସିଥିଲେ ତାହା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
- ସେହିପରି ଭାବରେ ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କିଛି ଅଭିଭାବକ । ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ପାଠପଢ଼ା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
- ସେହିପରି ଭାବରେ ସେହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲା ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଆମ୍ବଯୋଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାମାନେ ପାଟି କରିବାରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ୫ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
- ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ଯମିକ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ ଶିଶୁ କମିଶନ ସମେତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲା ।
- ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଯାହା ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦେହସାରା ଦାଗ ରହିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ୍ୟ ।
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାତ୍ରୀ, କଣ କହିଲେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ?
ଏପଟେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଝିଅର ଆଖିର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଟୋ ଓ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଝିଅ କେବଳ ଗଣିତ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଏଭଳି ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗେଲରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ।’
ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ଅଭିଭାବକ:
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ହେଉ ବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଉ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏନେଇ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ କି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଡର ଭୟ ରହିବ । ଏହା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ସମାନ ନିୟମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁ ମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।’
କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ? କହିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍
ଏନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ ଜଲୀଲ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ନା ଶାରୀରିକ କି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେନେଇ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ମାଡ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଗତକାଲି ଘଟଣା କେବଳ ନୁହେଁ ଏପରିକି ସରକାରୀ ହେଉ ବା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ହେଉ ସବୁଠାରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି । କେଉଁ ଖବର ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କେଉଁ ଖବର ଲୁଚି ଯାଉଛି ।’
ସ୍କୁଲ ଉପରେ ହୋଇଛି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରାଉତ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍କୁଲ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିଲେ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହାତରେ ଛଡାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ ।’ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ସ୍କୁଲର ସିଆରଓକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବିଷୟରେ ଆଇନ କ’ଣ କହୁଛି:
- ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ, 2009 ଧାରା 17(1) ଅନୁଯାୟୀ, ଶାରିରୀକ ଦଣ୍ଡ ଓ ମାନସିକ ଉତ୍ପୀଡନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥାଏ ।
- ଧାରା 17 (2) ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଟେ ।
ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ (NCPCR) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ-
ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡକୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା-
- ଶିଶୁକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଘାତ
- ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ- ଆଘାତ, ଲାତ ମାରିବା, କୁଣ୍ଡାଇବା, ଚିମୁଟି ମାରିବା, କାମୁଡ଼ିବା, କେଶ ଟାଣିବା, କାନ ବକ୍ସ କରିବା, ମାଡ଼ ମାରିବା, ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା, କୌଣସି ଉପକରଣ (ବାଡ଼ି, ଜୋତା, ଚକ୍, ଡଷ୍ଟର, ବେଲ୍ଟ, ଚାବୁକ), ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
- ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅସହଜ ସ୍ଥିତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା -
- ବେଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେବା
- ଚେୟାର ପରି ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥକୁ ଟାଣି ଠିଆ ହେବା
- ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଧରି ଠିଆ ହେବା
- ଗୋଡ ଦେଇ କାନ ଧରିବା
- ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିବା
ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପାଠାଗାର, ଶୌଚାଳୟ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲର ଯେକୌଣସି ବନ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକ ରଖିବା ଆଦି ନିୟମ ରହିଛି
ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦୂର କରିବା ବିଷୟରେ NCPCR ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କ’ଣ କହୁଛି:
ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ NCPCR ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଦୁଇଜଣ ପିତାମାତା, ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଓକିଲ (DLSA ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ), ପରାମର୍ଶଦାତା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଏବଂ ସେହି ସ୍କୁଲର ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ‘ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ସେଲ୍’ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି CPMC ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବ।
ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି କୌଣସି ନଜର ନାହିଁ । କେବଳ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଫି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି । ପିଲାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କଡା ଆକ୍ସନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଶିଲ ତିୱାରୀ ।
