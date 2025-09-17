ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଚା' ବ୍ୟବସାୟୀ: ବାଣ୍ଟିଲେ 2000 ରସଗୋଲା, ପିଆଇଲେ ଚା’
ଚା' ବ୍ୟବସାୟୀ ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚା’ ଓ ରସଗୋଲା ବାଣ୍ଟିଲେ ।
Published : September 17, 2025 at 6:27 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 6:36 PM IST
PM Modi Birthday Celebration, ପୁରୀ: ରସଗୋଲା ଖାଇବା ସହ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଜମିଛି ଏହି ଦୋକାନରେ ବେଶ୍ ଭିଡ । ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବେଲୁନ ଗେଟ୍, ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ଫୁଲମାଳରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଦୋକାନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏପରି କିଛି ନିଆରା ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହ । ଆଜିର ଦିନରେ ୨୦୦୦ ହଜାର ରସଗୋଲା ସହିତ ଏକ କୁଇଁଣ୍ଟାଲ କ୍ଷୀରରୁ ଚା' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ନିଆରା ମୋଦି ପ୍ରେମୀ ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହ । ଏପରିକି ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଚା' ପିଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା:
ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୫ ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ କୁ ବଡ ଧୁମଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହ । ଦୋକାନ ଆଗରେ ବେଲୁନ ଗେଟ୍, ଫୁଲମାଳ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଲଗାଇଥିଲେ । ୨ ହଜାର ରସଗୋଲା, ଏକ କୁଇଁଣ୍ଟାଲ ୨୦ କେଜି କ୍ଷୀରରୁ ଚା' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚା ଦୋକାନକୁ ଆସି ରସଗୋଲା ଖାଇବା ସହ ଚା ପିଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାକାରୀ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶୃତି, କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଜଣେ ଚା' ବାଲା ତଥା ଗରିବ ଲୋକ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା ହୋଇଛି । ଏଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଧୁମ୍ ଧାମ ରେ ସେ ପାଳନ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଦେଶ ସେବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା:
ପୁରୀ ଟାଉନହଲ ଛକ ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ସାମ୍ନାରେ ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହଙ୍କର ଏକ ଚା ଦୋକାନ ରହିଛି । ତେବେ ଗତ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷୟ ନିଜର ଚା' ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରିବାରର ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପୁରୀର ଅଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ଚା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ଭଲ ଚା' ଯୋଗୁ କମ୍ ଦିନରେ ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହଙ୍କ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ତେବେ ୨୦୧୪ ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚା' ବିକାଳୀ କହି କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହ ଜଣେ ଚା' ଦୋକାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଟାକ୍ଷ ବେଶ୍ ବାଧିଥିଲା । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାପରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଏହା ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ କରିଥିଲା । ଏଣୁ ଜଣେ ଚା' ବାଲା ତଥା ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାରର ଜଣେ ଲୋକ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କରୋନା ସମୟରେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାତୃ ବିୟୋଗରେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହ । ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହଙ୍କ ଏଭଳି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ:
୨୦୧୪ ମସିହା ପରଠାରୁ ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜଣେ ବଡ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ପ୍ରଶଂସକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ଚା ଦୋକାନରେ ବଡ ଧୁମଧାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଜନ୍ମଦିନରେ ଦିନ ତମାମ୍ ସେ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚା ଓ ରସଗୋଲା ବାଣ୍ଟନ୍ତି । ନିଜ ଚା' ଦୋକାନର ରୋଜଗାରରେ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି । ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ।
ପୁରୀରେ ଏପରି ଚା ଦୋକାନୀ ନାହାଁନ୍ତି:
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଶିବ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୫ ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂ ବଡ ଧୁମ୍ ଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଜାଇଥାନ୍ତି । ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚା ପିଆନ୍ତି । ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି । ପୁରୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚା ଦୋକାନୀ ଏଭଳି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ ହିଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି । ଏଣୁ ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"
ପୁରୀରେ ଏହା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଚା' ଦୋକାନର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦଳାଇ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୫ ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହ ନିଜ ଦୋକାନରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ ଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଚା ଓ ରସଗୋଲା ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଚା ବିକାଳୀ ଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ଏବେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି । ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ବସିପାରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ନୁହେଁ । ଅକ୍ଷୟ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଜଣେ ଗରିବ ଚା' ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ଵ ଓ ସଚେତନତା ରହିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି । ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଆମେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବହୁତ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ । ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା:
ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ ଆମେ ଅଖି ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁ । ତାଙ୍କର ଏକ ଚା ଦୋକାନ ଅଛି । ସେ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ ନେଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ କିଛି ବଢାଇଛନ୍ତି । ସେ ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ମନୋଭାବନା ରହିଛି । ଗତ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ନିଜ ଦୋକାନରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚା ପିଇବାକୁ ଦେବା ସହ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ । ତେବେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆଜି ଆମ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିଛି । ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନେଇ ଜନ୍ମ ଦିନ ଆୟୋଜନ ନେଇ କହିନୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା । ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେଉ ।"
'ଚା ବିକ୍ରି କରିବା ଏକ ଛୋଟ କାମ ନୁହେଁ'
ମୋଦି ପ୍ରେମୀ ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୧୪ ମସିହା ମେ ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶପଥ ନେବା ପରଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଦେବା ସହ ମୁଁ ରସଗୋଲା ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ । ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାତୃ ସେବା ନେଇ ଫଟୋ ଲଗାଇଛି । ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଆସନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ବାପା ମା'ଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ କେହି ନ ଥିଲେ । ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକା ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଲଗାଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି । ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରିକି ଦେଖାନ୍ତି । ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବାରୁ ସେ ୩ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି । ୨୦୧୪ ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଚା ବାଲା କିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ? ଏହା ମତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ନାହିଁ । ଚା ବିକ୍ରି କରିବା ଏକ ଛୋଟ କାମ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି । ଭଲ ରୋଜଗାର ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଏହି ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛି । କେବେବି ଏ ନେଇ ମତେ କଷ୍ଟ ହୋଇନି । ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଥିବି ।"
ଅକ୍ଷୟ ଜୟ ସିଂହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ ଭାବେ ସବୁ କର୍ମ କରିଥିଲି । ୧୦୮ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇଥିଲି । ମୋର କୌଣସି ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଯାଇନାହିଁ । କେବେବି କିଛି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ । ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଭଲ ପାଏ । ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି । ସେ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି । ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ଭେଟିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ