ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଚିନ୍ତା; ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷକୁ ୫୦୦ କୋଟି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ- ପ୍ରାଣିସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟପ୍ ୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
Published : October 10, 2025 at 10:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ୧୦୩ଟି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ବର୍ଷକୁ ଅଣ୍ଡାର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ୮୦ଟି । ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ୧୮୩ଟି ଅଣ୍ଡା । ତେବେ ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷକୁ ୫୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ 2025:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ବିଶ୍ଵ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଅଣ୍ଡାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ଓ ଏହାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ଵ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ଵ ଅଣ୍ଡା ଦିବସର ଥିମ ରହିଛି 'ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣ୍ଡା: ପ୍ରାକୃତିକ ପୋଷଣରେ ଭରପୂର' । ବିଶ୍ଵ ଅଣ୍ଡା ଦିବସରେ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଣ୍ଡାର ଉପାଦେୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ୟୁନିଟ - ୧, ୟୁନିଟ - ୨, ୟୁନିଟ - ୯, ସିଆରପି ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ବିଭିନ୍ନ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।
୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ୫୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୧୭ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି । ଏ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୭୮ଟି ବ୍ୟାବସାୟିକ ଲେୟର ଫାର୍ମରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧବ୍ୟବସାୟିକ ଲେୟର ଫାର୍ମ ଓ ବାଡି ଅଗଣାରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡା ସନ୍ନିବେଶିତ । ରାଜ୍ୟରେ ହିସାବକୁ ନେଲେ ବିଗତ ବର୍ଷ ୩୭୨ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ୨୦୨୯ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ୫୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାଣିସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳକ ହଜାରେ ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୪ ହଜାର ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିହାତି ପାଉଛନ୍ତି । କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ୫୦ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ଗତ ଦେଢ ବର୍ଷରେ କେତେ ସହାୟତା ମିଳିଛି?
ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଦେଢ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କୁକୁଡ଼ା ପାଳକ ଓ ଉଦ୍ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସହାୟତା ଉଭୟ ବ୍ରଏଲର ଓ ଲେୟର ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବାର୍ଷିକ ୮୦ଟି ଅଛି । ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୧୩ ଅଟେ । ୨୦୨୯ ବେଳକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତର ସହ ସମାନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଲେୟର ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ଯୋଗ ଯୋଜନାରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୧୭ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି । ବାର୍ଷିକ ୩୭୨ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ୫୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ଅଣ୍ଡାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଉପଲବ୍ଧତା ୮୦ ଟି ଥିବା ବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୧୮୩ ଟି ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପଡିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ତାଲିକାରେ ଓଡିଶା ୧୦ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟପ୍ ୫ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।"
କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି, "ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷକୁ ୧୮୩ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦରକାର । ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦରକାର । ଆମେ ବହୁ ପଛରେ ଅଛୁ । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ବର୍ଷକୁ ଅଣ୍ଡାର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ୮୦ଟି । ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ୧୦୩ଟି । ୮୦ ରୁ ୧୦୩ ଦେଇ ୧୮୩ରେ ପହଁଚିବାର ଅଛି । ଆଗରୁ ଆମେ ଅବିଭକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉଦାହରଣ ହେଉଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଓ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି । ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏବେ ବର୍ଷକୁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ୪୮୨ଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରତିଦିନ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ?ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅଣ୍ଡା ଖାଉ ନ ଥିଲେ ଦିଆଯିବ ଫଳ; ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମିଳିବ ଏହି ଫଳ
ଅଣ୍ଡାର ଉପକାରିତା ?
ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ଅଣ୍ଡା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ । ଏହାର ଅନେକ ଉପାଦେୟ ଗୁଣ ଅଛି । ଅଣ୍ଡାରେ ଲିଉଟିନ, ଜାନଥିନ, କୋଲିନ, ଓମେଗା - ୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ, ଭିଟାମିନ ଡ଼ି, ଆମିନୋ ଏସିଡ, ସ୍ନେହସାର, ଭିଟାମିନ ବି - ୧୨ ଓ ଫୋଲିକ ଏସିଡ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଶିଶୁର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଅଣ୍ଡାରୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାର ଲିଉଟିନ ଓ ଜାନଥିନ ଆଖିକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ । ଜୀବକୋଷ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ । ଅଣ୍ଡାରୁ ମିଳୁଥିବା ଆମିନୋ ଏସିଡ ସୁସ୍ଥ କେଶ ଓ ନଖ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଭିଟାମିନ ବି - ୧୨ ଓ ଫୋଲିକ ଏସିଡ ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ । ଅପପୁଷ୍ଟି ଓ ମେଦବହୁଳତା ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଏକ ଉପାଦେୟ ଖାଦ୍ୟ । ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରୁ ଭିଟାମିନ - ଡ଼ି ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ । ଉତ୍ତମ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିୟମିତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉଚିତ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର