ETV Bharat / state

ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଚିନ୍ତା; ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷକୁ ୫୦୦ କୋଟି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ- ପ୍ରାଣିସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟପ୍ ୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।

WORLD EGG DAY 2025
WORLD EGG DAY 2025 (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 10, 2025 at 10:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ୧୦୩ଟି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ବର୍ଷକୁ ଅଣ୍ଡାର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ୮୦ଟି । ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ୧୮୩ଟି ଅଣ୍ଡା । ତେବେ ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷକୁ ୫୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ।

WORLD EGG DAY 2025 (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ 2025:

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ବିଶ୍ଵ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଅଣ୍ଡାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ଓ ଏହାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ଵ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ଵ ଅଣ୍ଡା ଦିବସର ଥିମ ରହିଛି 'ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣ୍ଡା: ପ୍ରାକୃତିକ ପୋଷଣରେ ଭରପୂର' । ବିଶ୍ଵ ଅଣ୍ଡା ଦିବସରେ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଣ୍ଡାର ଉପାଦେୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ୟୁନିଟ - ୧, ୟୁନିଟ - ୨, ୟୁନିଟ - ୯, ସିଆରପି ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ବିଭିନ୍ନ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।

ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ 2025
ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ 2025 (ETV Bharat Odisha)

୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ୫୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୧୭ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି । ଏ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୭୮ଟି ବ୍ୟାବସାୟିକ ଲେୟର ଫାର୍ମରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧବ୍ୟବସାୟିକ ଲେୟର ଫାର୍ମ ଓ ବାଡି ଅଗଣାରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡା ସନ୍ନିବେଶିତ । ରାଜ୍ୟରେ ହିସାବକୁ ନେଲେ ବିଗତ ବର୍ଷ ୩୭୨ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ୨୦୨୯ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ୫୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାଣିସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳକ ହଜାରେ ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୪ ହଜାର ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିହାତି ପାଉଛନ୍ତି । କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ୫୦ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ 2025
ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ଦେଢ ବର୍ଷରେ କେତେ ସହାୟତା ମିଳିଛି?
ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଦେଢ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କୁକୁଡ଼ା ପାଳକ ଓ ଉଦ୍ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସହାୟତା ଉଭୟ ବ୍ରଏଲର ଓ ଲେୟର ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବାର୍ଷିକ ୮୦ଟି ଅଛି । ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୧୩ ଅଟେ । ୨୦୨୯ ବେଳକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତର ସହ ସମାନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଲେୟର ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ଯୋଗ ଯୋଜନାରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ 2025
ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ 2025 (ETV Bharat Odisha)
ଏପରି କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ:

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୧୭ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି । ବାର୍ଷିକ ୩୭୨ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ୫୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ଅଣ୍ଡାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଉପଲବ୍ଧତା ୮୦ ଟି ଥିବା ବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୧୮୩ ଟି ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପଡିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ତାଲିକାରେ ଓଡିଶା ୧୦ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟପ୍ ୫ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।"

ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ 2025
ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ 2025 (ETV Bharat Odisha)
'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି'

କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି, "ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷକୁ ୧୮୩ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦରକାର । ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦରକାର । ଆମେ ବହୁ ପଛରେ ଅଛୁ । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ବର୍ଷକୁ ଅଣ୍ଡାର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ୮୦ଟି । ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ୧୦୩ଟି । ୮୦ ରୁ ୧୦୩ ଦେଇ ୧୮୩ରେ ପହଁଚିବାର ଅଛି । ଆଗରୁ ଆମେ ଅବିଭକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉଦାହରଣ ହେଉଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଓ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି । ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏବେ ବର୍ଷକୁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ୪୮୨ଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।"

ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ 2025
ବିଶ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରତିଦିନ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ?ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅଣ୍ଡା ଖାଉ ନ ଥିଲେ ଦିଆଯିବ ଫଳ; ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମିଳିବ ଏହି ଫଳ

WORLD EGG DAY 2025
WORLD EGG DAY 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଅଣ୍ଡାର ଉପକାରିତା ?
ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ଅଣ୍ଡା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ । ଏହାର ଅନେକ ଉପାଦେୟ ଗୁଣ ଅଛି । ଅଣ୍ଡାରେ ଲିଉଟିନ, ଜାନଥିନ, କୋଲିନ, ଓମେଗା - ୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ, ଭିଟାମିନ ଡ଼ି, ଆମିନୋ ଏସିଡ, ସ୍ନେହସାର, ଭିଟାମିନ ବି - ୧୨ ଓ ଫୋଲିକ ଏସିଡ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଶିଶୁର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଅଣ୍ଡାରୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାର ଲିଉଟିନ ଓ ଜାନଥିନ ଆଖିକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ । ଜୀବକୋଷ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ । ଅଣ୍ଡାରୁ ମିଳୁଥିବା ଆମିନୋ ଏସିଡ ସୁସ୍ଥ କେଶ ଓ ନଖ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଭିଟାମିନ ବି - ୧୨ ଓ ଫୋଲିକ ଏସିଡ ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ । ଅପପୁଷ୍ଟି ଓ ମେଦବହୁଳତା ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଏକ ଉପାଦେୟ ଖାଦ୍ୟ । ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରୁ ଭିଟାମିନ - ଡ଼ି ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ । ଉତ୍ତମ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିୟମିତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉଚିତ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA EGG PRODUCTIONGOKULANANDA MALLIKPOULTRY FARMING ODISHAEGG NUTRITION AWARENESS ODISHAWORLD EGG DAY 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.