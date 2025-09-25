900 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ 'ପ୍ରାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଵାଗତିକା
'ପ୍ରାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲ । ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗର୍ବ ।
September 25, 2025
ଯାଜପୁର: ପିଲାବେଳୁ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିଲା ବହୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା । ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା । ଆଜି 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜର ସ୍ବପ୍ନକୁ ପୂରା କରିପାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ । ଘରର ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ 'ପ୍ରାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ନହକା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲ ।
ଭଉଣୀ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେରଣା:
ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ହେଁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ନ ଥିଲା । ବିବାହ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିକେ ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ । ଏହା ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ନାଁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ ।
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯାତ୍ରା:
ଏହା ପରେ ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ବାଗତିକା ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 900 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିଥିଲି । ଏଥିସହିତ ଅନଲାଇନରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି । ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଦେଖାଇବା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ 200 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲି । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଡକରା ଆସିଥିଲା ।"
50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ:
ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ(Category) ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ G-2 ଶ୍ରେଣୀ(Category) ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡିଶା ସମେତ ଆସାମ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଦି ରାଜ୍ୟରୁ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରହିଥିଲେ ।
ବାଜିମାତ୍ କଲେ ସ୍ଵାଗତିକା:
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ । ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲ । ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା । ଗତକାଲି ସ୍ଵାଗତିକା ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁହ ଛୁଟୁଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀରେ ଭଗନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜ ଭାଉଜ, ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି l
ପରିବାର:
ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନହକା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ । ସ୍ବାମୀ କଳିଙ୍ଗନଗରର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶାଶୁ, ଶଶୁର ଓ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ।
ଡିକେ ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଷୟରେ:
ଡିକେ ପେଜାଣ୍ଟ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଚ । ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ । 2023 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଜିମି ଗାରିମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର