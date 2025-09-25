ETV Bharat / state

900 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ 'ପ୍ରାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ତାଜ୍‌ ପିନ୍ଧିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଵାଗତିକା

'ପ୍ରାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲ । ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗର୍ବ ।

Swagatika Samal winning Pride of India title
Swagatika Samal winning Pride of India title (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2025 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ପିଲାବେଳୁ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିଲା ବହୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା । ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା । ଆଜି 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜର ସ୍ବପ୍ନକୁ ପୂରା କରିପାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ । ଘରର ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ 'ପ୍ରାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ନହକା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲ ।

Pride of India Beauty pageant winner Swagatika Samal (ETV Bharat Odisha)

ଭଉଣୀ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେରଣା:

ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ହେଁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ନ ଥିଲା । ବିବାହ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିକେ ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ । ଏହା ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ନାଁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ ।

Swagatika Samal Crowning Moment
Swagatika Samal Crowning Moment (ETV Bharat Odisha)

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯାତ୍ରା:

ଏହା ପରେ ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ବାଗତିକା ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 900 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିଥିଲି । ଏଥିସହିତ ଅନଲାଇନରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି । ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଦେଖାଇବା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ 200 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲି । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଡକରା ଆସିଥିଲା ।"

50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ:

ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ(Category) ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ G-2 ଶ୍ରେଣୀ(Category) ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡିଶା ସମେତ ଆସାମ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଦି ରାଜ୍ୟରୁ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରହିଥିଲେ ।

Finalist Swagatika Samal
Finalist Swagatika Samal (ETV Bharat Odisha)

ବାଜିମାତ୍ କଲେ ସ୍ଵାଗତିକା:

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ । ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲ । ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା । ଗତକାଲି ସ୍ଵାଗତିକା ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁହ ଛୁଟୁଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀରେ ଭଗନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜ ଭାଉଜ, ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି l

Winner Swagatika Samal of Jajpur
Winner Swagatika Samal of Jajpur (ETV Bharat Odisha)

ପରିବାର:

ସ୍ଵାଗତିକା ସାମଲ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନହକା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ । ସ୍ବାମୀ କଳିଙ୍ଗନଗରର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶାଶୁ, ଶଶୁର ଓ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଗ୍ଲୋରି ଫେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅଙ୍କ କମାଲ, ହେଲେ ଗ୍ଲୋରି କୁଇନ ରନର୍ସ-ଅପ

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବୁଲିଲେ ବିଶ୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ, 108 ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗୀ

ଡିକେ ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଷୟରେ:

ଡିକେ ପେଜାଣ୍ଟ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଚ । ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ । 2023 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଜିମି ଗାରିମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

PRIDE OF INDIA GRANDFINALE NEWDELHISWAGATIKA SAMAL FINALIST DK PAGEANTSWAGATIKA SAMAL JAJPURPRIDE OF INDIA BEAUTY PAGEANTJAJPUR WOMEN WON MISS DK PAGEANT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.