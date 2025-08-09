Essay Contest 2025

ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହନ ସରାକରଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ଭେଟି, ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି - SUBHADRA YOJANA THIRD INSTALLMENT

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି । 1 କୋଟି ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାର ।

Odisha Women Empowerment Scheme
Odisha Women Empowerment Scheme (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 9, 2025 at 1:18 PM IST

Subhadra Yojana Raksha Bandhan Release: ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର 5 ହଜାର ଟଙ୍କା । 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନଲାଇନରେ ଗଲା 5 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା । କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା:

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର । ଆଜି 1 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 5 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କାଳୀନ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଥିଲେ ।


ପୁଣି ଖୋଲିବ ପୋର୍ଟାଲ :
ଆଜି ପରଠାରୁ (ଅଗଷ୍ଟ 9) ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ହେବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 21 ହୋଇଯାଇଥିବ ସେମାନେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ । ସେହିପରି 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଭତ୍ତା ପାଇବେ । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଡି ହୋଇଯିବେ ।

କେବେ ଓ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ?

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି 65 ହଜାର 877 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 98 ଲକ୍ଷ 82 ହଜାର 92 ଜଣ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଗତବର୍ଷ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଦ୍ବିତୀୟ କିସ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆଜି ମୋହନ ସରକାର କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ବିଜେଡ଼ିର ମିସନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବଳ । ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇ 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପିର ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣା । ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋହର ମାରିବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ବିଜେଡ଼ିର ମିସନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବଳ । ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇ 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପିର ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣା । ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋହର ମାରିବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

