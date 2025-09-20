ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ 99 ହଜାର 352 ହିତାଧିକାରୀ
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ।
Published : September 20, 2025 at 5:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ 99 ହଜାର 352 ଜଣ l ସେହିଭଳି ଦ୍ଵିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ 83 ହଜାର 785 ହିତାଧିକାରୀ l ସୁଭଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 1 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର 92 ଜଣ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 1 କୋଟି 96 ହଜାର 307 ପାଇଛନ୍ତି।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ।
ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ 99 ହଜାର 352 ଜଣ l ସେହିଭଳି ଦ୍ଵିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ 83 ହଜାର 785 ହିତାଧିକାରୀ l ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 1 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର 92 ଜଣ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 1 କୋଟି 96 ହଜାର 307 ପାଇଛନ୍ତି l ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 96 ଲକ୍ଷ 96 ହଜାର 955 ଜଣ l ମୋଟ 1 କୋଟି 9 ଲକ୍ଷ 87 ହଜାର 894 ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ l
ତିନିଟି କିସ୍ତିରେ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଲାଭବାନ?
- ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 1 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର 92 ଜଣ
- ଦ୍ବିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 1 କୋଟି 96 ହଜାର 307 ଜଣ
- ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 96 ଲକ୍ଷ 96 ହଜାର 955 ଜଣ
ନିର୍ମାଣ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି l ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା l ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର l
16 ଲକ୍ଷ 36 ହଜାର 'ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି' ସୃଷ୍ଟି
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 16 ଲକ୍ଷ 36 ହଜାର 'ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି' ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର l ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ। ତେଣୁ ରାଉରକେଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ ପତି ଦିଦି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ l 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର 3,52,738 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମୋଟ୍ 17,454.74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ 2 ଲକ୍ଷ 85 ହଜାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ହେବ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ; ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାମିଲ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହନ ସରାକରଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ଭେଟି, ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଗଜରେ ମୃତ, ବାସ୍ତବରେ ଜୀବିତ; ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିକୁ ମାରିଦେଲେ, ମହିଳା କହିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର