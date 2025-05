ETV Bharat / state

ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ AI ନୀତି, ଫାଇଦା କଣ ? - ODISHA AI POLICY 2025

ଓଡିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ AI ନୀତି ( AP Photo )

Published : May 29, 2025 at 6:01 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 7:23 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ AI ନୀତି ୨୦୨୫ କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ନୀତି ଆଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ AI ନୀତି ପାଇଁ ବି ୨୦ କୋଟି ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ସପ୍ଲିମେଂଟାରୀ ବଜେଟରେ ଅର୍ଥ ବଢିବ। ତେବେ AI ଆସିବା ଦ୍ଵାରା କିପରି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବ। ଏହା କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କିପରି ଭାବରେ କମ କରାଯିବ ସେନେଇ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି।

ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ AI ନୀତି (ETV Bharat) ଓଡ଼ିଶାର ସୁଦୃଢ଼ ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ହେବ

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନୀତି (୨୦୨୫) କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷୟିକ ବିକାଶକୁ ଏହି ନୀତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା AI ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ଆଧାର କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ନିଷ୍ପରି ସହ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ- ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।



Al ନୀତି କେତେ ପ୍ରକାରର

ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ Al ନୀତି ୨୦୨୫ ଚାରିଟି ସ୍ତରରେ ରହିଛି। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା AI ର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଦକ୍ଷତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାତ୍ମକ ଢାଞ୍ଚା। ଏହା ରାଜ୍ୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଙ୍ଗ କ୍ଷମତାକୁ ସରଳ କରିବା ସହିତ ପରିପକ୍ଵ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଛଡା ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଏହି ନୀତି ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଏହି ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର Al mission ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯାହା ସରକାରୀ ବିଭାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ AI ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରୟାସ ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ Al mission ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ Al Task force ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି AI Cell । ଓଡ଼ିଶାରେ AI ପ୍ରୟୋଗକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଏବଂ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ବ୍ୟବହାର ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ନୀତି ଫଳରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶରେ ତଥା ବିଶ୍ବରେ ବୈଷୟିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବେ ପରିଚିତ କରିବ। ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ ନବୀକରଣ, Al Startups ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର Meity ଏବଂ ନାକମ (NASSCOM) ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଏକ AI Centre of Excellence ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷୟିକ ଗବେଷଣା, ଆବିଷ୍କାର ଓ ବିକାଶ, ଏବଂ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାମ କରିବ।

ଓଡିଶା ପାଇଁ ଫାଇଦା କଣ ?

କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ଆଧାର କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ତଥ୍ୟ-ପରିଚାଳିତ ନିଷ୍ପରି ସହ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । AI ନୀତି ରେ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଜରିଆରେ AI ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଂଜିନ ଭାବେ କାମ କରିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ AI ବ୍ୟବହାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାଣିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ OCAC ଓ ଭର୍ଚୁଆଲ ଏକାଡେମୀ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି ଆଇଟି ବିଭାଗ। AI ନୀତି ଯୁବପିଢୀ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଫାଇଦା ଦେବ । ସରକାରୀ ସେବା ଯୋଗାଣ କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ AI ନୀତି । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ AIର ଉପଯୋଗ ହେବ । ରାଜ୍ୟର ୨୭୦ ସେବା ଯୋଗାଣ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବ AI । ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ AI ନୀତି ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ଯ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସ୍କୁଲ ରହିଛି କେତେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ତାହା ସୁବିଧାରେ ଜାଣିହେବ।

ଭଏସ ମେସେଜରେ କାମ କରିବ AI

ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କିଛି ଜିନିଷକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ଗୁଗୁଲ ଇଞ୍ଜିନ ବୁଝିଥାଏ। ତେବେ AI ଦ୍ଵାରା ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡିଆରେ ହିଁ ସର୍ଚରେ ଆସିଯିବ । AI ଦ୍ଵାରା ମ୍ୟାନ ପାୱାର କମିବ କି ?

ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘AI ମଧ୍ୟରେ କାମ କାଲେ ମ୍ୟାନ ପାୱାର କମିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ବଢିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ AI କୁ କୌଣସି ଇନ ପୁଟ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ମ୍ୟାନ ପାୱାର କମିବ ନାହିଁ ବରଂ ବଢିବ।

AI ଅପବ୍ଯବହାରକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ?

AI ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଫରେନସିକ ସାଇନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଦ୍ଵାରା ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ। ଏସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଦଶମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡିଶା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ଯୋଗାଇବେ ସରକାର, 15 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ପିଢ଼ି ଧରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସରସତିଆ , କେବେ ମିଳିବ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ? ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର



