ବଢୁଛି ସାପ କାମୁଡା ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଯାଇଛି 1859 ଜୀବନ - SNAKEBITE DEATH

By ETV Bharat Odisha Team

ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 1859 ଜୀବନ:

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି," ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ଓ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ୍ ଆଧାରରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି (SDRF)ରୁ ଏହି ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରଯାଇଥାଏ । ବିଗତ ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ ୧୧୫୦ ଜଣ ସର୍ପାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି । ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ୨୨ଟି ଖାରଜ ହୋଇଛି ଓ ୧୦୬ ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଚାରାଧିନ ଅଛି ।



୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୧୫୦ ଜଣ ସର୍ପାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ।

୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୭୦୯ ଜଣ ସର୍ପାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

୪୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି:

୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବମୋଟ ୭୦୯ ଜଣ ସର୍ପାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ୪୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ୮ଟି ଖାରଜ ହୋଇଛି ଓ ୨୬୬ଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଚାରାଧିନ ଅଛି । ଏହି କେସ୍ ଗୁଡିକ ତହସିଲଦାର/ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ/ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ତଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଅଭାବରୁ ବିଚାରାଧିନ ରହିଅଛି । ଏହାର ଏକ ତାଲିକା “ପରିଶିଷ୍ଟ-କ”ରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିଗଲା । ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨୨ ଜଣ ଏବଂ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସର୍ପାଘାତଜନିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା “ପରିଶିଷ୍ଟ-ଖ”ରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।



ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି:

Disaster Assistance Payment and Monitoring Systems (DAMPS) portalରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ମୃତକଙ୍କ Next of Kin (NoK)ଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ପାଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ସର୍ପାଘାତକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା- ୧୯୩୬, ତା-୦୧.୦୪.୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ State Specific Disaster ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ୪.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର